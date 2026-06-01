Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Ukrajinska pravda

Francouzské námořnictvo v Atlantickém oceánu s podporou partnerů v neděli zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Loď se plavila pod jménem Tagor. „Naše odhodlání je neochvějné a naprosté,“ dodal Macron.

„Je nepřijatelné, aby plavidla obcházela mezinárodní sankce, porušovala námořní právo a financovala válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině již více než čtyři roky. Tato plavidla, která nedodržují nejzákladnější pravidla námořní plavby, představují také hrozbu pro životní prostředí a bezpečnost všech,“ napsal Macron.

Prezident dodal, že operace byla provedena v mezinárodních vodách v Atlantském oceánu za podpory řady partnerů, včetně Velké Británie. Zdůraznil, že operace byla v souladu s námořním právem.

Švédská pobřežní stráž zadržela během května tanker, který plul v Baltském moři a na který se vztahovaly sankce. Rumunsko a Bulharsko zatím pokračují ve zřízení bezpečnostního centra pro sledování lodní dopravy v Černém moři, jehož součástí je i identifikace potenciálních tras využívaných ruskou stínovou flotilou, připomněl server Ukrajinska pravda.

USA opět prodloužily výjimku umožňující nákup ruské ropy na tankerech
Ilustrační foto: Ropný tanker v terminálu Kozmino v zálivu Nachodka v Rusku (4. prosince 2022)

Výběr redakce

Rubio mluvil se zástupci Libanonu a Izraele. Řešili návrh plánu na uklidnění situace

Rubio mluvil se zástupci Libanonu a Izraele. Řešili návrh plánu na uklidnění situace

05:39Aktualizovánopřed 11 mminutami
Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

před 22 mminutami
V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet

V úterý se vyjasní, ve středu bude ale opět pršet

08:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

06:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vláda by se na jednání mohla vrátit k přesunu agend na ministerstva

Vláda by se na jednání mohla vrátit k přesunu agend na ministerstva

04:08Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb postoupili de la Espriella a Cepeda

Do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb postoupili de la Espriella a Cepeda

01:47Aktualizovánopřed 2 hhodinami
USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

06:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Volby v Arménii mohou zemi odklonit od směřování do EU

Volby v Arménii mohou zemi odklonit od směřování do EU

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rubio mluvil se zástupci Libanonu a Izraele. Řešili návrh plánu na uklidnění situace

Ministr zahraničí USA Marco Rubio jednal s libanonským prezidentem Josephem Aúnem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Hovořili o diplomatických jednáních mezi Izraelem a Libanonem. Rubio navrhl plán, který by umožnil postupné uklidnění situace. S odvoláním na amerického úředníka to napsala agentura Reuters. Izrael okupuje část Libanonu a ostřeluje pozice libanonské teroristické skupiny Hizballáh.
05:39Aktualizovánopřed 11 mminutami

Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Francouzské námořnictvo v Atlantickém oceánu s podporou partnerů v neděli zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Loď se plavila pod jménem Tagor. „Naše odhodlání je neochvějné a naprosté,“ dodal Macron.
před 22 mminutami

Vystrčil dorazil s delegací na Tchaj-wan, setká se s tamními představiteli

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil po příletu neposkytl žádné prohlášení, napsala tchajwanská agentura CNA. Pro Vystrčila se jedná o druhou cestu na Tchaj-wan, ostrov poprvé navštívil v srpnu 2020.
06:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Budoucnost ropovodu Družba? Může do Česka dopravovat i neruskou ropu

Už více než rok do Česka neproudí ropovodem Družba ropa z Ruska. Teď Česko řeší, co s ním. V úvahu připadají různé varianty, včetně toho, že se ropovod zreverzní, tedy že by jím proudila ropa směrem z Česka třeba na Slovensko. O české závislosti na ropě ze zahraničí, ropném průmyslu a současné krizi kolem cen této komodity je nový díl publicistického cyklu Bilance. Televizní premiéra je už toto pondělí ve 22:05 na ČT1.
před 2 hhodinami

Do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb postoupili de la Espriella a Cepeda

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo Siglo to po sečtení 99,74 procenta hlasů ukazují výsledky nedělního prvního kola. De la Espriella dostal 43,74 procenta hlasů, pro Cepedu hlasovalo 40,90 procenta voličů.
01:47Aktualizovánopřed 2 hhodinami

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

Americká armáda v neděli uvedla, že o víkendu provedla údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Zdůvodnila to údajnými „agresivními kroky Teheránu“. Íránské revoluční gardy naopak prohlásily, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík. Obě strany se vzájemně ostřelují navzdory podepsanému příměří z dubna.
06:45Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Volby v Arménii mohou zemi odklonit od směřování do EU

Už první červnovou neděli si budou Arméni volit nové složení parlamentu. U moci se chce udržet premiér Nikol Pašinjan, který v poslední době zakročil proti svým politickým soupeřům. Mezi ně se řadí například exprezident, jenž „nedokázal konstruktivně vyřešit konflikt v Karabachu“, či arménsko-ruský magnát spojovaný s FSB. „V minulých volbách jsme viděli, že voliči kritičtí k Pašinjanovi ho nakonec volili, protože jakákoliv jiná alternativa pro ně nakonec byla ještě horší,“ říká politický geograf Vincenc Kopeček.
před 2 hhodinami

Hra začala, řekl k soupeření velmocí v Arktidě analytik z Bushovy vlády

Konflikt v Arktidě v širším významu již začal, míní Ian Brzezinski, který působil v administrativě amerického prezidenta George Bushe mladšího. Zatímco Rusko a Čína posilují vojenskou přítomnost v regionu, Severoatlantické alianci (NATO) chybí ucelená strategie, upozorňuje. Svůj vliv chce v Arktidě prosadit i americký prezident Donald Trump, jenž se myšlenky na ovládnutí Grónska nevzdá, dokud bude ve funkci, je přesvědčen Brzezinski.
před 3 hhodinami
Načítání...