Francouzské námořnictvo zadrželo tanker plující z Ruska

Francouzské námořnictvo v Atlantickém oceánu s podporou partnerů v neděli zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Loď se plavila pod jménem Tagor. „Naše odhodlání je neochvějné a naprosté,“ dodal Macron.
„Je nepřijatelné, aby plavidla obcházela mezinárodní sankce, porušovala námořní právo a financovala válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině již více než čtyři roky. Tato plavidla, která nedodržují nejzákladnější pravidla námořní plavby, představují také hrozbu pro životní prostředí a bezpečnost všech,“ napsal Macron.
Prezident dodal, že operace byla provedena v mezinárodních vodách v Atlantském oceánu za podpory řady partnerů, včetně Velké Británie. Zdůraznil, že operace byla v souladu s námořním právem.
Švédská pobřežní stráž zadržela během května tanker, který plul v Baltském moři a na který se vztahovaly sankce. Rumunsko a Bulharsko zatím pokračují ve zřízení bezpečnostního centra pro sledování lodní dopravy v Černém moři, jehož součástí je i identifikace potenciálních tras využívaných ruskou stínovou flotilou, připomněl server Ukrajinska pravda.