Rubio mluvil se zástupci Libanonu a Izraele. Řešili návrh plánu na uklidnění situace


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr zahraničí USA Marco Rubio jednal s libanonským prezidentem Josephem Aúnem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Hovořili o diplomatických jednáních mezi Izraelem a Libanonem. Rubio navrhl plán, který by umožnil postupné uklidnění situace. S odvoláním na amerického úředníka to napsala agentura Reuters. Izrael okupuje část Libanonu a ostřeluje pozice libanonské teroristické skupiny Hizballáh.

Washington navrhnul, že jako první krok by Hizballáh, podporovaný Íránem, zastavil všechny útoky na Izrael a ten by se na oplátku zdržel eskalace v libanonské metropoli Bejrútu. To by podle zdroje vytvořilo prostor pro postupné uklidnění situace a účinné zastavení nepřátelských akcí.

Zdroj také dodal, že Aún se pokusil tento návrh prosadit a zajistit dohodu. Předseda libanonského parlamentu Nabíh Berí, který je zároveň spojenec Hizballáhu, prý „zaručuje závazek tohoto uskupení k příměří“, však přenesl břemeno na Izrael, aby přestal střílet jako první.

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP
Křižácká pevnost Beaufort v Libanonu na snímku z 27. května

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do války, kterou 28. února zahájily izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde okupuje část území a vytvořila tam nárazníkovou zónu.

Netanjahu v neděli řekl, že nařídil vojákům postoupit hlouběji do Libanonu v boji proti Hizballáhu, a to navzdory příměří vyhlášenému 17. dubna. Jednotky pak obsadily pevnost Beaufort, což podle agentury AP znamená nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000. Stalo se tak den poté, co Hizballáh intenzivně ostřeloval sever Izraele.

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh
Izraelští vojáci poblíž hranice s Libanonem, snímek z 19. května 2026

Libanonské úřady tvrdí, že v Libanonu od 2. března při izraelských úderech zemřelo nejméně 3412 lidí a více než 1,2 milionu dalších muselo opustit své domovy. Na jihu Libanonu nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo 25 izraelských vojáků a na severu Izraele při vzdušných úderech Hizballáhu dva civilisté.

Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování
Libanonský premiér Naváf Salám (duben 2026)

Aktuálně z rubriky Svět

Hra začala, řekl k soupeření velmocí v Arktidě analytik z Bushovy vlády

Konflikt v Arktidě v širším významu již začal, míní Ian Brzezinski, který působil v administrativě amerického prezidenta George Bushe mladšího. Zatímco Rusko a Čína posilují vojenskou přítomnost v regionu, Severoatlantické alianci (NATO) chybí ucelená strategie, upozorňuje. Svůj vliv chce v Arktidě prosadit i americký prezident Donald Trump, jenž se myšlenky na ovládnutí Grónska nevzdá, dokud bude ve funkci, je přesvědčen Brzezinski.
před 24 mminutami

Do druhého kola kolumbijských prezidentských voleb postoupili de la Espriella a Cepeda

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo Siglo to po sečtení 99,74 procenta hlasů ukazují výsledky nedělního prvního kola. De la Espriella dostal 43,73 procenta hlasů, pro Cepedu hlasovalo 40,91 procenta voličů.
01:47Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kolumbijci vybírali prezidenta, hlasování provázely obavy z násilí

Lidé v Kolumbii vybírali prezidenta na další čtyři roky. Šanci na úspěch mají podle průzkumů tři kandidáti: levicový senátor Iván Cepeda, kterého podpořil končící prezident Gustavo Petro, krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a pravicová senátorka Paloma Valenciaová. Žádný z uchazečů zřejmě nezíská přes 50 procent hlasů a o nástupci prvního levicového prezidenta v historii země tak nejspíš rozhodne až druhé kolo hlasování 21. června.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Po vítězství PSG ve Francii vypukly násilnosti, zraněných je přes 200

Střety fotbalových fanoušků a policie ve Francii si vyžádaly nejméně 219 zraněných z toho osm vážně, píše v neděli BBC. Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain (PSG) nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 480 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se zápas konal, informovala agentura AFP.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Analýza potvrdila, že dron, který narazil do domu v Rumunsku, je ruský

Další analýza dronu, který v noci na pátek narazil do panelového domu v rumunském městě Galati a zranil dva lidi, jednoznačně ukázala, že patřil ruské armádě, uvedl v neděli dle agentury AFP rumunský prezident Nicušor Dan.
před 12 hhodinami

WHO: Pět lidí se zotavilo z nového druhu eboly, proti němuž neexistuje léčba

Pět pacientů se zotavilo ze vzácného typu eboly, uvedl v neděli dle agentury AP generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus při otevření nového centra pro léčbu eboly v Bunii. Bunia je hlavní město provincie Ituri v Demokratické republice Kongo, která je ohniskem nákazy.
před 15 hhodinami

Izraelská armáda pronikla na jihu Libanonu nejhlouběji od roku 2000, píše AP

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší průnik do vnitrozemí tohoto státu od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř osmnáct let trvající okupaci tohoto území. Armáda později vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání s tím, že v oblasti na jih od řeky bude provádět údery proti militantnímu hnutí Hizballáh, píše agentura AFP.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
