Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotním televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu, informovala agentura AP. Salám obvinil Jeruzalém z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel. Varoval, že židovský stát nedosáhne bezpečnosti a stability politikou spálené země.
Salám prohlásil, že Izrael se snaží „zničit libanonskou paměť a vymazat historii jeho lidu“. Dodal, že jeho vláda udělá vše, co bude v jejích silách, aby dosáhla příměří, stažení Izraele ze země a návratu vysídlených domů.
Podle Saláma přímá jednání nemusí nutně přinést výsledky a zároveň neznamenají kapitulaci Libanonu. „V současné době jsou nejméně nákladnou variantou,“ míní premiér. Další kolo jednání se má konat v úterý ve Washingtonu.
Izraelská armáda vydala v sobotu dopoledne výzvu k evakuaci sedmi jiholibanonských vesnic s tím, že tam bude útočit proti libanonskému militantnímu šíitskému teroristickému hnutí Hizballáh, informovala agentura AFP.
Izraelské údery
Po výzvě byly izraelské údery hlášeny z řady vesnic v jižním Libanonu, včetně těch, na něž se výzva nevztahovala. Armáda posléze výzvu rozšířila o dalších šest vesnic, jejichž obyvatele vyzvala, aby odešli na sever od řeky Zahrání. Ta leží asi 45 kilometrů od izraelských hranic. Izraelská armáda tento týden označila území mezi hranicí a řekou za bojovou zónu a vyzvala tamní obyvatelstvo k odchodu.
Židovský stát přistupuje k evakuačním výzvám pravidelně a opakovaně po celou dobu konfliktu. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v březnu varoval, že rozsáhlé izraelské příkazy k masové evakuaci jižního Libanonu a předměstí Bejrútu vzbuzují vážné obavy z hlediska mezinárodního práva, zejména pokud jde o případy nuceného vysídlení.
Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac již v březnu sdělil, že armáda na obsazeném jihu Libanonu vytvoří nárazníkovou zónu, která bude sahat až po řeku Lítání asi 30 kilometrů od izraelských hranic.
Armáda uvnitř okupované zóny systematicky bourá budovy včetně obytných domů, jejichž umístění je podle ní strategické pro obranu Izraele před útoky Hizballáhu. Podle kritiků jde ale o záměrné ničení celých vesnic, které má znemožnit návrat obyvatel.
Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Jeruzalém na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jih země, kde okupuje část území.
Klidu zbraní navzdory
Konflikt pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna. Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 3355 lidí.
Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Na jihu země nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo v tomto období podle agentury AP 23 izraelských vojáků. Při vzdušných úderech Hizballáhu zemřeli na severu Izraele dva civilisté.