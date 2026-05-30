Libanonský premiér obvinil Izrael z totálního ničení obcí a nuceného vysidlování


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotním televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu, informovala agentura AP. Salám obvinil Jeruzalém z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel. Varoval, že židovský stát nedosáhne bezpečnosti a stability politikou spálené země.

Salám prohlásil, že Izrael se snaží „zničit libanonskou paměť a vymazat historii jeho lidu“. Dodal, že jeho vláda udělá vše, co bude v jejích silách, aby dosáhla příměří, stažení Izraele ze země a návratu vysídlených domů.

Podle Saláma přímá jednání nemusí nutně přinést výsledky a zároveň neznamenají kapitulaci Libanonu. „V současné době jsou nejméně nákladnou variantou,“ míní premiér. Další kolo jednání se má konat v úterý ve Washingtonu.

Izraelská armáda vydala v sobotu dopoledne výzvu k evakuaci sedmi jiholibanonských vesnic s tím, že tam bude útočit proti libanonskému militantnímu šíitskému teroristickému hnutí Hizballáh, informovala agentura AFP.

Izraelské údery

Po výzvě byly izraelské údery hlášeny z řady vesnic v jižním Libanonu, včetně těch, na něž se výzva nevztahovala. Armáda posléze výzvu rozšířila o dalších šest vesnic, jejichž obyvatele vyzvala, aby odešli na sever od řeky Zahrání. Ta leží asi 45 kilometrů od izraelských hranic. Izraelská armáda tento týden označila území mezi hranicí a řekou za bojovou zónu a vyzvala tamní obyvatelstvo k odchodu.

Židovský stát přistupuje k evakuačním výzvám pravidelně a opakovaně po celou dobu konfliktu. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v březnu varoval, že rozsáhlé izraelské příkazy k masové evakuaci jižního Libanonu a předměstí Bejrútu vzbuzují vážné obavy z hlediska mezinárodního práva, zejména pokud jde o případy nuceného vysídlení.

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac již v březnu sdělil, že armáda na obsazeném jihu Libanonu vytvoří nárazníkovou zónu, která bude sahat až po řeku Lítání asi 30 kilometrů od izraelských hranic.

Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí
Armáda uvnitř okupované zóny systematicky bourá budovy včetně obytných domů, jejichž umístění je podle ní strategické pro obranu Izraele před útoky Hizballáhu. Podle kritiků jde ale o záměrné ničení celých vesnic, které má znemožnit návrat obyvatel.

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojil do války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Jeruzalém na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jih země, kde okupuje část území.

Klidu zbraní navzdory

Konflikt pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna. Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 3355 lidí.

Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Na jihu země nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo v tomto období podle agentury AP 23 izraelských vojáků. Při vzdušných úderech Hizballáhu zemřeli na severu Izraele dva civilisté.

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

před 3 hhodinami
Do Čech dorazily první bouřky, výstraha platí i pro neděli

12:17Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Úhrady za zdravotní péči mají vzrůst, podmínkou je dalších 25 miliard od státu

před 3 hhodinami
Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

před 5 hhodinami
Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

před 6 hhodinami
Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

před 7 hhodinami
Mediálním zákonem od Klempíře už se vláda zabývat nebude, změní současný, řekl ČT Babiš

12:51Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji viděla naposledy

08:26Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Rakousko-italský Brennerský průsmyk uzavřela protestní akce

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk byla po velkou část soboty až do večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platila od 11:00 do 19:00 a na té italské straně od 10:30 do 20:00.
11:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hegseth na bezpečnostní konferenci v Singapuru varoval před čínským zbrojením

Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence, aby výrazně zvýšili výdaje na obranu a pomohli tak čelit rostoucí moci Číny a zabránili její dominanci v regionu. Na bezpečnostní konferenci Shangri-la Dialogue v Singapuru varoval před oprávněnými obavami z rychlého čínského zbrojení. Spojené státy očekávají od asijských zemí navýšení obranných rozpočtů na 3,5 procenta HDP.
před 3 hhodinami

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, píše ve své analýze web televize CNBC.
před 5 hhodinami

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Íránská blokáda Hormuzského průlivu má těžké dopady napříč celým světem. V africkém Súdánu, kde uprostřed občanské války čelí devatenáct milionů lidí dennodenní nejistotě, že nebudou mít co jíst, se očekává čtyřicetiprocentní propad úrody. O největší humanitární katastrofě světa pro ČT24 promluvil prezident neziskové organizace Lékaři bez hranic Javid Abdelmoneim. Rozhovor vedl Jakub Szántó.
před 6 hhodinami

Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Havana tvrdí, že riziko útoku USA proti Kubě stoupá. Podle amerického serveru Axios ale prezident Spojených států Donald Trump invazi na karibský ostrov neschválil a dává přednost ekonomickému nátlaku, pod kterým by se komunistický režim sám zhroutil. Proto chce jeho administrativa nadále prosazovat sankce proti ostrovu, který se v současnosti potýká s nedostatkem ropy, elektřiny, ale například také pitné vody.
před 7 hhodinami

Při nehodě v Afghánistánu zemřelo přes dvacet lidí, převážně žen a dětí

Při nehodě nákladního vozidla v sobotu na východě Afghánistánu zahynulo nejméně 22 lidí, převážně žen a dětí. Dalších nejméně 36 lidí bylo zraněno. Vůz, který vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu, sjel ze silnice v provincii Laghmán. Šéf provinčního ředitelství veřejného zdraví Amínulláh Šaríf dle agentury AP uvedl, že řidič usnul za volantem. Mezi oběťmi bylo podle úřadů deset dětí a pět žen.
před 8 hhodinami

Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana, uvedlo dle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva. Izraelská armáda v sobotu dopoledne vydala výzvu k evakuaci sedmi jiholibanonských vesnic. Militantní hnutí Hizballáh se mezitím přihlásilo k raketovému útoku na severu židovského státu.
02:16Aktualizovánopřed 9 hhodinami
