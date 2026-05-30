Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic


Íránská blokáda Hormuzského průlivu má těžké dopady napříč celým světem. V africkém Súdánu, kde uprostřed občanské války čelí devatenáct milionů lidí dennodenní nejistotě, že nebudou mít co jíst, se očekává čtyřicetiprocentní propad úrody. O největší humanitární katastrofě světa pro ČT24 promluvil prezident neziskové organizace Lékaři bez hranic Javid Abdelmoneim. Rozhovor vedl Jakub Szántó.

Jak ovlivnil konflikt v Súdánu situaci v zemi?

Válka narušila infrastrukturu – promiňte – zničila infrastrukturu, vyhnala celé komunity. Zdravotnický systém, tedy ten veřejný nefunguje. Vyskytují se nemoci a epidemie, kterým lze běžně předcházet očkováním, jako je dengue, cholera, malárie. V několika státech Súdánu panuje akutní podvýživa hraničící s hladomorem.

Dochází ke krizi v oblasti úmrtnosti matek a novorozenců. Tradiční ukazatele zdravotního systému, jako je průměrná délka života nebo úmrtnost žen při porodu na deset tisíc obyvatel, se zhoršují. Je to obrovská humanitární krize. Jejím základem je nedostatek politického zájmu světa.

Hladomor zasáhl v Súdánu i malé děti

Zásadní otřes znamenalo pro globální humanitární systém osekání finančních příspěvků americkou vládou. Donald Trump nařídil jejich zastropování na úrovni dvou miliard dolarů. V předchozích letech se přitom štědré americké financování vyšplhalo na sedmnáct miliard dolarů. Razantní škrty hlásí také další západní i východní dárci, včetně Česka.

Globální humanitární financování pro Súdán je nedostatečné. Jako nezávislá organizace nejsou Lékaři bez hranic součástí tohoto systému. Ale tam, kde je mezinárodní reakce na krizi nedostatečně financovaná, je v důsledku méně těch, kteří jsou vzhledem k potřebám nutní.

To vše se navíc děje v kontextu, kdy se válka za pomoc dronů stala jedním z hlavních rysů aktuálního konfliktu. Vždy to bylo součástí válek, ale letos to vypadá, jako by se nasazení dronů zrychlilo. Už v podstatě neexistuje nic jako frontová linie a drony mohou zasáhnout kdekoliv.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio

Ničí civilní prostory, tržiště i nemocnice. A je tu čím dál víc útoků na zdravotnictví, útoků na civilisty a ztráty ochrany toho, co by mělo být za normálních okolností ve válce nedotknutelné. Súdán je dnes fakticky rozdělený na dvě zóny. Jednu ovládají súdánské ozbrojené síly, druhou vzbouřenci z takzvaných Jednotek rychlé podpory.

Dalším rizikem v Súdánu, Gaze a jiných válečných regionech jsou množící se útoky na humanitární pracovníky. Loni jich násilně zemřelo 326. Stovky dalších byly zraněny, často s doživotními následky.

Je to problém. A zdá se, že se to děje stále častěji a především – beztrestně. Počátkem května uplynulo deset let od rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 2286. Vznikla poté, co nemocnici Lékařů bez hranic bombardovaly v Afghánistánu Spojené státy. Zahynulo více než čtyřicet pacientů a zaměstnanců. Řada lidí byla ve svých postelích upálená zaživa.

A tato rezoluce se týká ochrany zdravotnických pracovníků a lékařských misí. Požaduje vyvozování odpovědnost za útoky. To se ale nadále neděje, jde o selhání politické vůle. Pak se děje to, co v Jižním Súdánu. Letos jsme tam zažili bombardování naší nemocnice bojovými vrtulníky a rabování. Museli jsme ji uzavřít, takže půl milionu lidí již nemá přístup ke zdravotní péči ve státě Jonglei.

Jeden z uprchlíků z města Fášir

To vše jako důsledek útoků na naše nemocnice. Nebo v Libanonu, kde bylo více než padesát center primární zdravotní péče zasaženo Izraelem během poslední vlny násilí. Nebo v Súdánu, kde jak súdánské ozbrojené síly, tak Jednotky rychlé podpory útočí na nemocnice a zabíjejí lidi, pacienty i zdravotnické pracovníky. To je tedy jedna strana problému.

Druhou je z mého pohledu to, že humanitární prostor, jeho globální zdravotní architektura, přišla o financování. A to uvrhlo celý systém do krize. Má to dopad na zranitelné populace a komunity. Dochází tam k uzavírání prostoru, protože se zdá, že dochází k posunu hodnot pryč od někdejšího multilateralismu, pryč od globální solidarity.

To se pak promítá do finančních škrtů. Je to dlouhodobý trend, ale v posledních osmnácti měsících se dramaticky zrychlil. Zpočátku pod vedením USA, ale řekněme si na rovinu, že i v mnoha zemích EU.

Válka v Súdánu – zdravotní péče o zraněné

Na přelomu roku vypukl ostrý spor mezi Lékaři bez hranic a izraelskými úřady. Ty na základě ukořistěných dokumentů Hamásu obvinily humanitární organizace a agentury OSN z infiltrace gazskými teroristy. S ohledem na ochranu svých palestinských spolupracovníků vedení Lékařů bez hranic odmítlo poskytnout jejich osobní údaje Izraeli.

Za prvé, my jsme se z Gazy úplně nestáhli. Jsme plně registrováni pro práci v Palestině u Palestinské samosprávy a na základě toho pokračujeme v práci. Izrael je nyní okupační mocností. Okupuje Palestinu a mezinárodní soudy velmi jasně stanovují, jaké jsou povinnosti okupačních mocností, mezi které patří umožnění humanitární pomoci.

Jenže od letošního 1. ledna Izrael blokuje veškeré naše dodávky do Gazy, stejně tak jako vstup všech našich mezinárodních pracovníků. Je to už téměř šest měsíců, co blokuje humanitární pomoc, namísto, aby ji usnadňoval, k čemuž je povinen. Stále ale máme šestnáct set palestinských zaměstnanců pracujících na Západním břehu a v Gaze.

Stále máme naše zdravotnická střediska, nemocnice, které podporujeme i provozujeme, zásobování vodou a tak dále. Je to ale velmi obtížné, když nemáme přísun zásob. Dojde to do bodu, kdy budeme nucení přehodnotit, jak můžeme pokračovat.

Následky izraelských leteckých útoků v Gaze

Zůstáváme otevření dialogu s jakýmkoliv úřadem, který místnímu obyvatelstvu zajistí bezpečnost a přístup ke zdravotní péči. To je přesně to, co poté my dokážeme zajistit. Takže pokud by se Izraelci otočili a řekli: „Pojďme si o tom promluvit“, byli bychom rádi. Žádali jsme o to hodněkrát.

Nejnovější mezinárodní krizí, které humanitární svět čelí, je propuknutí nové epidemie krvácivé horečky známé jako ebola. Smrtící nákaza, proti které stále neexistuje vakcína, navíc propukla v násilím zmítaném regionu na hranici mezi Kongem a Ugandou.

Ano, jsme schopni reagovat. Uděláme, co bude v našich silách. Existují však některá opravdu důležitá poučení a věci, kterých si svět musí být vědom. Uzavírání hranic, uvalování lockdownů v kontextu strachu z nemoci, která vás může bez léčby i zabít, není správný způsob, jak to dělat.

To byla velká lekce z velkého ohniska v roce 2014 v západní Africe. Takže si myslím, že to bude důležité. V posledních několika dnech jsme již byli svědky útoku na léčebné centrum pro ebolu.

Musíme si tedy uvědomit, jak dosáhnout zastavení přenosu v komunitě, aniž bychom lidem ublížili, což je pravděpodobně něco, co se stalo, nebo alespoň co komunitou v roce 2014 jako takové vnímáno bylo. Myslím si tedy, že to bude dlouhá epidemie. Tohle není nic, co by skončilo třeba za šest měsíců. Uvidíme.

Zdravotnice na kontrolní stanoviště, ležícím několik kilometrů od města Goma

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuz se možná nevrátí na předválečnou úroveň, uvádí CNBC

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle některých analytiků nemusejí vrátit na úroveň před válkou s Íránem ani v případě, že Washington a Teherán dosáhnou mírové dohody. Rejdaři podle nich budou i nadále zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu včetně možného obnovení bojů. To by mohlo dlouhodobě omezit provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras, píše ve své analýze web televize CNBC.
Rakousko-italský Brennerský průsmyk je uzavřen kvůli protestní akci

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk je až do sobotního večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platí od 11:00 do 19:00 a na italské straně od 10:30 do 20:00.
Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Havana tvrdí, že riziko útoku USA proti Kubě stoupá. Podle amerického serveru Axios ale prezident Spojených států Donald Trump invazi na karibský ostrov neschválil a dává přednost ekonomickému nátlaku, pod kterým by se komunistický režim sám zhroutil. Proto chce jeho administrativa nadále prosazovat sankce proti ostrovu, který se v současnosti potýká s nedostatkem ropy, elektřiny, ale například také pitné vody.
Při nehodě v Afghánistánu zemřelo přes dvacet lidí, převážně žen a dětí

Při nehodě nákladního vozidla v sobotu na východě Afghánistánu zahynulo nejméně 22 lidí, převážně žen a dětí. Dalších nejméně 36 lidí bylo zraněno. Vůz, který vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu, sjel ze silnice v provincii Laghmán. Šéf provinčního ředitelství veřejného zdraví Amínulláh Šaríf dle agentury AP uvedl, že řidič usnul za volantem. Mezi oběťmi bylo podle úřadů deset dětí a pět žen.
Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana, uvedlo dle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva. Izraelská armáda v sobotu dopoledne vydala výzvu k evakuaci sedmi jiholibanonských vesnic. Militantní hnutí Hizballáh se mezitím přihlásilo k raketovému útoku na severu židovského státu.
VideoRuský dům v Berlíně čelí kritice. I kvůli možnému porušování sankcí

V Berlíně roste nespokojenost s působením Ruského domu. Instituce se prezentuje jako kulturní centrum. Podobně jako pražský Ruský dům, který se v březnu stal terčem útoku, objekt ale provozuje státní agentura Rossotrudničestvo, která je od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Tyto sankce ale podle spolkového ministerstva zahraničí k automatickému uzavření instituce nevedou. Dům funguje na základě smlouvy mezi Ruskem a Německem uzavřené v roce 2013 na 99 let. Díky ní spolková republika v Rusku stále provozuje vlastní kulturní centra, Goethe Instituty, o které nechce přijít. Spolkovou vládu za to kritizují někteří vládní i opoziční poslanci. Berlínská prokuratura nyní vede vyšetřování proti neznámým nájemníkům bytů v obřím komplexu a řeší, jestli komerční pronájmy porušují sankce. Ruský dům ale obvinění odmítá.
Británie chystá zákon proti poškozování podmořských kabelů nepřátelskými státy

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním, uvedly s odkazem na sdělení vlády tiskové agentury.
