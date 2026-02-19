Vraždění ve Fáširu jeví známky genocidy, míní OSN

Hromadné vraždění etnických skupin súdánského Fáširu nese znaky genocidy. V nové zprávě to uvedla nezávislá vyšetřovací komise OSN. Město rok a půl obléhaly polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Po jeho dobytí svědci hovořili o masakrech civilistů včetně dětí.
„Rozsah, koordinace a veřejná podpora této operace ze strany vedení RSF dokazují, že zločiny spáchané ve Fáširu a jeho okolí nebyly náhodnými válečnými zločiny. Byly součástí plánované a organizované operace, která nese charakteristické znaky genocidy,“ uvedl ve zprávě předseda vyšetřovací mise v Súdánu Mohamed Chande Othman.
Rada OSN pro lidská práva (HRC) loni v listopadu pověřila misi OSN pro Súdán, aby urgentně vyšetřila nedávná porušení a zneužití mezinárodního práva ve Fáširu a jeho okolí. Experti OSN zdůraznili, že ochrana civilistů je nezbytná více než jindy, jelikož konflikt se rozšiřuje do dalších regionů Súdánu.
Již minulý týden OSN uvedla, že se RSF dopustily válečných zločinů a možných zločinů proti lidskosti v západosúdánském regionu Dárfúr, kde leží Fášir. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) zdokumentoval více než šest tisíc zabitých během prvních tří dnů útoku jednotek RSF na Fášir.
Systematické zabíjení
Jednotky RSF 26. října 2025 dobyly město Fášir, poslední útočiště súdánské armády v Dárfúru, které obléhaly 18 měsíců. Satelitní snímky analyzované vědci z americké Yaleovy univerzity podle médií ukazují, že RSF se od té doby zapojily do systematického zabíjení, včetně vraždění civilistů, kteří se pokoušeli z města uprchnout. To vyvolává vážné znepokojení nad rozsahem spáchaného násilí.
Během obléhání RSF nastolily obyvatelům takové životní podmínky, které podle zprávy záměrně směřovaly k fyzickému zničení nearabských komunit, zejména etnik Zagháva a Fúr. „Svědci slyšeli členy RSF říkat: ,Je mezi vámi někdo ze Zaghávy? Pokud je najdeme, zabijeme je všechny‘,“ uvádí se ve zprávě.
Prvky genocidy
Mise OSN uvedla, že našla důkazy o tom, že RSF prováděly koordinované a opakované útoky na jednotlivce na základě etnické příslušnosti, pohlaví a domnělé politické příslušnosti. To obnášelo masové vraždy, znásilňování, mučení a nastolení podmínek směřujících k cílené fyzické likvidaci příslušných etnik, což jsou podle mezinárodního práva základní prvky genocidy.
Konečný návrh zprávy byl předložen súdánské vládě, ale ta na něj nereagovala. RSF neodpověděly na žádost mise OSN o setkání s jejím vedením, uvádí se ve zprávě.
Před obsazením Fáširu tvořili většinu obyvatel města příslušníci etnické skupiny Zagháva, zatímco v okolních uprchlických táborech žili lidé z etnických skupin Fúr, Bertí, Masálít a Támá, uvádí zpráva.
Ženy a dívky ve věku sedm až 70 let z nearabských komunit, zejména z etnické skupiny Zagháva, byly znásilňovány a vystaveny dalším aktům sexuálního násilí, včetně bičování a nuceného svlékání.
RSF se po dobytí Fáširu postupně probojovávali směrem ke Kordofánu. Jeho ovládnutí by znamenalo kontrolovat cesty v centrální části Súdánu a spojit tak jimi ovládaný region Dárfúr s Chartúmem, odkud je vyhnala armáda. V Kordofánu kontroluje RSF ropné pole Heglig na hranicích s Jižním Súdánem.
Od dubna 2023 značnou část více než padesátimilionového Súdánu sužuje válka, která vypukla v důsledku mocenského boje mezi armádou této východoafrické země a polovojenskými RSF. OSN označuje konflikt za nejhorší humanitární krizi na světě. Své domovy během občanské války opustilo na 14 milionů Súdánců a přes 40 tisíc lidí v konfliktu podle OSN zahynulo.
Odsouzení možných válečných zločinů
Zástupci Evropské unie, jejích členských zemí i ostatních států ve středu ve společném prohlášení odsoudili možné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti v Súdánu. Za Česko text podepsal náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
Znepokojení nad situací v africké zemi vyjádřil podle agentury Reuters také vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. Uvedl, že od neděle při dronových úderech zahynulo nejméně 57 civilistů včetně 15 dětí.
Podle Türka jsou oběti připomínkou devastujících důsledků dronové války v Súdánu, při níž jsou terčem útoků civilisté a civilní infrastruktura. „Všechny strany musejí okamžitě zastavit útoky na civilní objekty. Musejí přijmout naléhavá opatření na ochranu civilního obyvatelstva a přestat využívat civilní objekty k vojenským účelům,“ zdůraznil.