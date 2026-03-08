Sobotní dronové útoky v Súdánu si vyžádaly nejméně 33 životů

Při dronových útocích ve dvou lokalitách v súdánské oblasti Kurdufán v sobotu zahynulo nejméně 33 lidí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na lékařský zdroj. Útoky si podle něj vyžádaly rovněž 59 zraněných, z nichž 30 je stále hospitalizováno. Kurdufán se stal ohniskem bojů mezi vládní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF).
Dronové útoky se podle zdroje AFP odehrály na tržištích ve dvou lokalitách ovládaných RSF ve státě Jižní Kurdufán. Informace o útočnících nejsou k dispozici.
Od dubna 2023 sužuje značnou část více než padesátimilionového Súdánu válka, která vypukla v důsledku mocenského boje mezi armádou této východoafrické země a RSF. Válka z domovů vyhnala téměř 12 milionů Súdánců a desetitisíce lidí v konfliktu zahynuly.
Armáda se už měsíce snaží odrazit ofenzivu RSF na ose spojující hlavní město Chartúm, které je pod kontrolou vládních sil, s oblastí Dárfúru na západě země, který je v rukou polovojenských jednotek.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk koncem února apeloval na válčící strany, aby zastavily násilí. Uvedl, že počet zabitých civilistů v Súdánu se v roce 2025 více než zdvojnásobil. „Tato válka je špinavá, krvavá a nesmyslná,“ řekl Türk s tím, že mezi zvěrstva páchaná RSF i armádou patří sexuální násilí, popravy bez soudu či svévolné zadržování.
Ve válkou zmítaném regionu Dárfúr na západě Súdánu se šíří hladomor. Na začátku února byl nově potvrzen ve městech Umm Baru a Kernoi, informovala organizace Nástroj pro klasifikaci potravinové bezpečnosti (IPC). Už v listopadu IPC uvedla, že hladomor postihl město Fášir, metropoli regionu, a také Kadugli v Jižním Kurdufánu. Zároveň organizace varovala, že dalších 20 súdánských oblastí je hladomorem ohroženo.