Lebku svaté Zdislavy dobývali restaurátoři z betonu po kousíčcích hodiny

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.
Pro dvojici uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkáním s touto relikvií, do rukou se jim dostala už loni, provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou impregnaci. Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo dle Blanky Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. Když lebku zalitou v betonu dostali do ruky, v první chvíli prý nevěřili, že se ji podaří vyprostit. „Věděli jsme ale, že tu věc potřebujeme zachránit, byl to strašný adrenalin,“ přiznala.
Ocenila včasný zásah policie i pracovníky muzeí a památkové péče. „Protože nás včasně kontaktovali, předali nám hmotu betonu, kde byla uvězněná lebka svaté Zdislavy a dali nám k dispozici CT snímky, abychom věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku najít. Vrchol byl uvězněný dva centimetry pod povrchem. Dvě hodiny trvalo, než jsme se vůbec dostali k malé částečce, fragmentu lebky, protože pro nás bylo důležité, abychom ji nepoškodili,“ popsala náročný proces restaurátorka.
Hrozilo, že se lebka rozpadne
Zloděj při rozbití relikviáře křehkou a 800 let starou lebku poškodil. „Zůstaly tam úlomky obou lícních kostí,“ řekla Valchářová. Lícní kosti byly v minulosti s lebkou spojeny voskovou výztuhou, a to celé upadlo, když zloděj schránku rozbil. „Bratři dominikáni nám to přivezli a my to tam mohli, když lebka vyschla, doplnit zpátky,“ dodala Valchářová. Lebku museli restaurátoři opatrně vysoušet, po zalití do betonu byla nasáklá vodou a hrozilo, že se rozpadne. Pomalé kontrolované vysoušení trvalo několik dní.
Z betonu restaurátoři nedobývali jen samotnou lebku, ale také zuby, které byly původně v lebce uložené v lahvičce zavinuté do roušky. „Ty zuby vysypal (zloděj) na dno té nádoby, kde rozdělal beton,“ poznamenal Velíšek. I zuby tak museli restaurátoři z betonu postupně vyprostit a očistit. I Velíšek přiznal, že když poprvé nádobu s betonem uviděl, nedokázal odhadnout, jak to dopadne, i když nakonec se relikvii podařilo zachránit.
„Máme obrovskou radost, že se to podařilo, a když vidím, že lidi mají radost, je to vlastně pro nás satisfakce,“ prohlásila Valchářová. Zachráněnou lebku chce církev uložit do hrobky svaté Zdislavy v bazilice, zatím to ale podle restaurátorky není možné. Ještě nějaký čas bude podle ní třeba stav relikvie sledovat.