Lebku svaté Zdislavy dobývali restaurátoři z betonu po kousíčcích hodiny


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Přes šestnáct hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Velíškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku v sobotu restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jablonném.

Pro dvojici uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkáním s touto relikvií, do rukou se jim dostala už loni, provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou impregnaci. Právě ošetření cenné relikvie teď přispělo dle Blanky Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. Když lebku zalitou v betonu dostali do ruky, v první chvíli prý nevěřili, že se ji podaří vyprostit. „Věděli jsme ale, že tu věc potřebujeme zachránit, byl to strašný adrenalin,“ přiznala.

Ocenila včasný zásah policie i pracovníky muzeí a památkové péče. „Protože nás včasně kontaktovali, předali nám hmotu betonu, kde byla uvězněná lebka svaté Zdislavy a dali nám k dispozici CT snímky, abychom věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku najít. Vrchol byl uvězněný dva centimetry pod povrchem. Dvě hodiny trvalo, než jsme se vůbec dostali k malé částečce, fragmentu lebky, protože pro nás bylo důležité, abychom ji nepoškodili,“ popsala náročný proces restaurátorka.

Zdroj: ČT24
Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece
Pohled na boční oltář, odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy

Hrozilo, že se lebka rozpadne

Zloděj při rozbití relikviáře křehkou a 800 let starou lebku poškodil. „Zůstaly tam úlomky obou lícních kostí,“ řekla Valchářová. Lícní kosti byly v minulosti s lebkou spojeny voskovou výztuhou, a to celé upadlo, když zloděj schránku rozbil. „Bratři dominikáni nám to přivezli a my to tam mohli, když lebka vyschla, doplnit zpátky,“ dodala Valchářová. Lebku museli restaurátoři opatrně vysoušet, po zalití do betonu byla nasáklá vodou a hrozilo, že se rozpadne. Pomalé kontrolované vysoušení trvalo několik dní.

Z betonu restaurátoři nedobývali jen samotnou lebku, ale také zuby, které byly původně v lebce uložené v lahvičce zavinuté do roušky. „Ty zuby vysypal (zloděj) na dno té nádoby, kde rozdělal beton,“ poznamenal Velíšek. I zuby tak museli restaurátoři z betonu postupně vyprostit a očistit. I Velíšek přiznal, že když poprvé nádobu s betonem uviděl, nedokázal odhadnout, jak to dopadne, i když nakonec se relikvii podařilo zachránit.

„Máme obrovskou radost, že se to podařilo, a když vidím, že lidi mají radost, je to vlastně pro nás satisfakce,“ prohlásila Valchářová. Zachráněnou lebku chce církev uložit do hrobky svaté Zdislavy v bazilice, zatím to ale podle restaurátorky není možné. Ještě nějaký čas bude podle ní třeba stav relikvie sledovat.

Do Jablonného se vrátila lebka svaté Zdislavy, veřejnost ji vidí naposledy
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl s navrácenou lebkou svaté Zdislavy

Do baziliky v Jablonném v Podještědí se při Zdislavské pouti v sobotu vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání zástupcům církve přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Přítomní stáli i v uličkách.
Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 30. května přijali Libor Maleček (Hnutí občanů a podnikatelů – HOP Hydra), Radek Pileček (JIHOČEŠI 2012), Vladimír Štěpán (Jasný Signál Nezávislých – JaSaN). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
Travinu, která je schopna rychle růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím.
Vůbec první turistická trasa v Česku, kterou vyznačil Klub českých turistů, je zavřená. Povodí Vltavy stezku Svatojánské proudy uzavřelo kvůli havarijnímu stavu. Její část zasypalo kamení. „Teď jsme odhalili jedno sesypání hned po zimě přímo na stezku. Dalo se to projít, ale šlo o kotníky. V tu chvíli jsme objednali geotechnický posudek," řekl vedoucí provozního střediska Povodí Vltavy Jan Kareis. V okolí ale momentálně žádná upozornění na pád kamení ani zátarasy nejsou. Místní obyvatele už vedení obcí informovalo. Zdejší živnostníci se nyní obávají možného odlivu turistů. Povodí Vltavy čeká na důkladný průzkum celé lokality, který rozhodne o nezbytných opatřeních. Kdy se stezka otevře, se v tuto chvíli neví.
Už poosmnácté pozvali správci stovek kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů návštěvníky k prohlídce, koncertu, debatě či setkání. Letošní ročník nese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V mapě můžete vyhledat informace o otevírací době všech kostelů i odkazy na další podrobnosti.
Posily ze zahraničí vyhlížejí tuzemské nemocnice, kterým hrozí odliv personálu. Do důchodu brzy zamíří tisíce zdravotních sester. Alespoň drobná pomoc teď dorazí z Filipín. O kvalifikované lidi má zájem čím dál víc zařízení. Už u přijímacího pohovoru musí uchazeči prokázat, že čeština pro ně nebude problém. Zdravotníci z pražské Thomayerovy nemocnice přiletěli do Manily vybrat padesát nových kolegů – čtyřicet sester a deset radiologů. „Pro nás je to velká pomoc, protože už teď pociťujeme, že i my jsme pod stavem zaměstnanců," popisuje záchranář Jakub Škoda. Více než polovina filipínských zdravotních sester pracuje v zahraničí, jen z Manily jich každoročně odjedou tisíce.
Největší pronajímatel bytů v Moravskoslezském kraji, společnost Heimstaden, uznal zatím desítky reklamací vyúčtování za teplo a dodávky vody. V některých případech šlo o nedoplatky v řádu desetitisíců korun. Podnět k prošetření podaly už dva tisíce klientů. Podle firmy došlo k pochybení při výměně vodoměrů. Chybná vyúčtování se týkala například části Orlové. Problémy byly i v Havířově, Karviné a Ostravě.
