Spletli jsme se, říká pronajímatel, který spočítal závratné nedoplatky


Největší pronajímatel bytů v Moravskoslezském kraji, společnost Heimstaden, uznal zatím desítky reklamací vyúčtování za teplo a dodávky vody. V některých případech šlo o nedoplatky v řádu desetitisíců korun. Podnět k prošetření podaly už dva tisíce klientů. Podle firmy došlo k pochybení při výměně vodoměrů. Chybná vyúčtování se týkala například části Orlové. Problémy byly i v Havířově, Karviné a Ostravě.

Ve vyúčtování za teplo a teplou vodu měl Lukáš Křižánek nedoplatek přes patnáct tisíc korun. Nakonec mu ale firma část peněz vrací. „Ve finále jsem vyúčtování reklamoval. Vraceli mi 6800 korun. Jen zavolali, omluvili se, že se stala chyba, a nic víc,“ řekl.

Další nájemnice měla doplácet za studenou vodu 79 tisíc korun. I ona vyúčtování reklamovala. „Nakonec reklamaci uznali s tím, že mi napsali, že se spletli ve vstupních nákladech,“ poznamenala nájemnice.

Podle Sdružení nájemníků došlo v několika případech k pochybení při výměně vodoměrů za zařízení s dálkovým odečtem.

Společnost Heimstaden upozorňuje, že ne všechny reklamace jsou oprávněné. „Evidujeme okolo dvou tisíc dotazů včetně reklamací. Oprávněných reklamací je přes sedmdesát. V těchto případech provádíme opravné vyúčtování,“ uvedla mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz.

„Mohlo dojít k situacím, kdy někdo odečet provedl chybně,“ poznamenal zástupce Sdružení nájemníků Jiří Drozdek.

Jan Demeter bude letos reklamovat vyúčtování už podruhé. Nedoplatek ve výši 52 tisíc korun mu firma snížila na 44 tisíc. „I to je moc, tak jsem to odeslal zpátky s tím, že nesouhlasím. Nevím, jak to budu dál řešit,“ řekl.

Podněty mohou lidé podávat do konce tohoto týdne. Firma spravuje v Česku asi čtyřicet tisíc bytů.

Velvyslancem ČR v USA se stane velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek

VideoFilipínští zdravotníci jsou žádanou posilou v českých nemocnicích

Posily ze zahraničí vyhlížejí tuzemské nemocnice, kterým hrozí odliv personálu. Do důchodu brzy zamíří tisíce zdravotních sester. Alespoň drobná pomoc teď dorazí z Filipín. O kvalifikované lidi má zájem čím dál víc zařízení. Už u přijímacího pohovoru musí uchazeči prokázat, že čeština pro ně nebude problém. Zdravotníci z pražské Thomayerovy nemocnice přiletěli do Manily vybrat padesát nových kolegů – čtyřicet sester a deset radiologů. „Pro nás je to velká pomoc, protože už teď pociťujeme, že i my jsme pod stavem zaměstnanců,“ popisuje záchranář Jakub Škoda. Více než polovina filipínských zdravotních sester pracuje v zahraničí, jen z Manily jich každoročně odjedou tisíce.
V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

V Dobříkově u Chocně na Orlickoústecku se ve čtvrtek odpoledne zastupitelé sešli poprvé od nedávného pravomocného potrestání starostky Nikoly Kajsrlíkové, které krajský soud výkon funkce na tři roky zakázal za to, že vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů a že dotace používala jinak, než měla. Na její místo zvolili dosavadního místostarostu Aleše Sloupa.
Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé.
V Brně ukazují pravěké rytiny a nové nálezy

Moravské zemské muzeum vystavilo v Pavilonu Anthropos nejvýznamnější nálezy svých archeologů z posledních deseti let. Dominuje rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až patnáct tisíc let.
Žalobkyně zrušila stíhání Půty za neoznámení nabídky úplatku

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.
Sdílené hračky na hřištích nesou rizika

Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad, hrozí kvůli nim riziko poranění, nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují.
VideoZlín patří filmům pro děti a mládež. Přivítá Gillena a ocení ředitele Déčka

Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Soutěžní přehlídka nabídne tři sta snímků z téměř šedesátky zemí. V programu mimo jiné připomene výročí narození scenáristy Miloše Macourka či založení zlínských filmových ateliérů. K zahraničním hostům patří irský herec Aidan Gillen, známý ze seriálů Hra o trůny a Gangy z Birminghamu. Čestný Zlatý střevíček dostanou výkonný ředitel Déčka Petr Koliha, herec Petr Kostka a také Hurvínek.
