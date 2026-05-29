Spletli jsme se, říká pronajímatel, který spočítal závratné nedoplatky

Největší pronajímatel bytů v Moravskoslezském kraji, společnost Heimstaden, uznal zatím desítky reklamací vyúčtování za teplo a dodávky vody. V některých případech šlo o nedoplatky v řádu desetitisíců korun. Podnět k prošetření podaly už dva tisíce klientů. Podle firmy došlo k pochybení při výměně vodoměrů. Chybná vyúčtování se týkala například části Orlové. Problémy byly i v Havířově, Karviné a Ostravě.
Ve vyúčtování za teplo a teplou vodu měl Lukáš Křižánek nedoplatek přes patnáct tisíc korun. Nakonec mu ale firma část peněz vrací. „Ve finále jsem vyúčtování reklamoval. Vraceli mi 6800 korun. Jen zavolali, omluvili se, že se stala chyba, a nic víc,“ řekl.
Další nájemnice měla doplácet za studenou vodu 79 tisíc korun. I ona vyúčtování reklamovala. „Nakonec reklamaci uznali s tím, že mi napsali, že se spletli ve vstupních nákladech,“ poznamenala nájemnice.
Chyby i při výměně vodoměrů
Podle Sdružení nájemníků došlo v několika případech k pochybení při výměně vodoměrů za zařízení s dálkovým odečtem.
Společnost Heimstaden upozorňuje, že ne všechny reklamace jsou oprávněné. „Evidujeme okolo dvou tisíc dotazů včetně reklamací. Oprávněných reklamací je přes sedmdesát. V těchto případech provádíme opravné vyúčtování,“ uvedla mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz.
„Mohlo dojít k situacím, kdy někdo odečet provedl chybně,“ poznamenal zástupce Sdružení nájemníků Jiří Drozdek.
Jan Demeter bude letos reklamovat vyúčtování už podruhé. Nedoplatek ve výši 52 tisíc korun mu firma snížila na 44 tisíc. „I to je moc, tak jsem to odeslal zpátky s tím, že nesouhlasím. Nevím, jak to budu dál řešit,“ řekl.
Podněty mohou lidé podávat do konce tohoto týdne. Firma spravuje v Česku asi čtyřicet tisíc bytů.