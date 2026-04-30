Vyúčtování je dobré kontrolovat. Někteří reklamují desetitisícové nedoplatky za teplo a vodu


30. 4. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Nedoplatky za spotřebu tepla a vody
Největší pronajímatel bytů v Moravskoslezském kraji, firma Heimstaden, řeší reklamace nájemníků ohledně vyúčtování. Ti si stěžují na vysoké nedoplatky za teplo a vodu, které se pohybují v desítkách tisíc korun. Podle energetiků i pronajímatele je na vině především delší a tuhá zima. Nedoplatky mohou překvapit uživatele ústředního topení i v dalších městech. Vyúčtování by si proto měli pečlivě zkontrolovat, porovnat s loňským rokem a v případě nesouhlasu jej reklamovat u distributora.

Obyvatelé bytů Heimstaden v Orlové si v těchto dnech porovnávají vyúčtování a nedoplatky, které mají zaplatit majiteli bývalých bytů OKD. Pohybují se v řádech desítek tisíc korun.

„Mně přišel nedoplatek šedesát tisíc korun. Minulý rok jsem nedoplácela, naopak mi přišel přeplatek devět tisíc a předminulý rok dvacet tisíc,“ uvedla Žaneta Šarišská. Na svých zvyklostech podle svých slov nic nezměnila. „Mám tři malé děti, koupu je každý den stejně, peru stejně,“ dodala.

Další obyvatelka nedoplatek ukázala v aplikaci. „Za teplo bych měla doplácet dva a půl tisíce, za teplou vodu také. Za studenou mám dokonce 79 900,“ uvedla. U studené vody má jako obvyklou spotřebu 69 kubíků, ale její spotřeba je uvedena 115,9 kubíku.

„Ve srovnání s předchozími lety evidujeme vyšší spotřebu tepla u našich klientů a s tím související výši nedoplatků,“ uvedla mluvčí Heimstaden Kateřina Piechowicz. Problémy s nedoplatky má mít zhruba polovina všech nájemníků společnosti Heimstaden, tedy téměř dvacet tisíc domácností. „Přijde mi to, jako by jedno čtvrtletí bylo započítané dvakrát,“ poznamenala obyvatelka bytu Dagmar Polanková.

Heimstaden: Přeúčtovali jsme od dodavatele jedna ku jedné

Firma Heimstaden není dodavatelem tepla ani vody do svých bytů, tím je společnost Veolia. Ta se i přes opakované dotazy k problematice nevyjádřila. „Tyto služby zjednodušeně řečeno přeúčtováváme jedna ku jedné. Toto přeúčtování se řídí striktními pravidly a zákonnými normami,“ vysvětlila Piechowicz.

Firma Heimstaden také postupně mění vodoměry za typy s dálkovým odečtem. Nové přístroje následně přeúčtovává nájemníkům. Někteří s tím nesouhlasí a obrátili se na právníka. „Já mám zaplatit částku 3140 korun. Mám v bytě čtyři vodoměry, za jeden zaplatím 775 korun,“ uvedla obyvatelka bytu Barbora Fellerová. Podle ní by měl výměnu vodoměrů hradit majitel nemovitosti. „Cejchování vodoměrů probíhá vždy jednou za pět let a jde o položku, která je ze zákona účtována nájemníkovi,“ řekla Piechowicz.

Nájemníci bytů Heimstaden mohou proti vyúčtování podávat reklamace do konce května. Podle firmy má letos druhá polovina nájemníků naopak přeplatky. „Reklamaci je třeba podat písemnou formou. Dostavit se na kontaktní centrum je málo. Ideální je poslat ji doporučenou poštou nebo přes datovou schránku, pokud ji člověk má,“ upozornil Jiří Drozdek ze Sdružení nájemníků ČR.

Důležité je správné nastavení záloh

Vysoký nedoplatek může podle produktového manažera společnosti Kalkulator.cz Michala Mathausera vzniknout například tím, že se spotřebitelům výrazně zvýšila spotřeba tepla nebo dodavatel tepla zdražil a zálohy zůstaly stejné. „Dodavatel tepla by o zvýšení ceny měl informovat, buď sám, nebo prostřednictvím správy domu,“ uvedl Mathauser.

Zákazník mohl platit nízké zálohy i proto, že mu je někdo takto nastavil. „Často vidíme snížené zálohy kvůli očekávané nižší ceně, která se ale nakonec nepotvrdí,“ vysvětlil. Chyby ve vyúčtování podle něj nejsou příliš časté, přesto se objevují. „Bývají především v rozúčtování tepla podle metrů podlahové plochy,“ doplnil.

Zálohy je podle Drozdka třeba také upravit v případě, že v bytě dojde ke změně. Například, když se zvýší počet osob, a tím pádem spotřeba vody. „Nájemník by to měl oznámit pronajímateli. Pro nájemce je to důvod, aby zálohy upravil,“ řekl.

Srovnání aktuální a loňské faktury

Mathauser doporučuje, aby se lidé vždy podívali na to, kolik peněz zaplatili za celý rok, nejen na výši doplatku nebo přeplatku. Rozhodující je totiž celková cena. „Pokud mi někdo sníží zálohy na polovinu, ale cena tepla i spotřeba zůstanou stejné, je jasné, že vznikne nedoplatek. Snížené zálohy na zaplacení nebudou stačit,“ vysvětlil. Základem by tedy mělo být srovnání aktuální a loňské faktury. „Pokud se celková cena výrazně nezměnila, bude chyba v zálohách,“ uvedl Mathauser.

Důležité je také projít písemnou nebo e-mailovou komunikaci s dodavatelem. „Pokud nás informoval o změně ceny, často zároveň doporučil zvýšit zálohy, aby se předešlo nedoplatku,“ dodal.

Minulý rok podle Mathausera docházelo spíše ke zlevňování, lidé by tedy měli vidět celkovou cenu spíše nižší. U některých ale mohl být minulý rok výjimečně levný, a proto se letos cena zvýšila s návratem na tržní úroveň.

Problém s měřícím zařízením

Je také vhodné porovnat své vyúčtování s ostatními v domě. „Tímto způsobem lze odhalit výrazné rozdíly, které mohou ukazovat na chybu ve vyúčtování nebo na problém s měřicím zařízením,“ vysvětlil Mathauser.

Vyúčtování za energie by si lidé měli vždy pečlivě zkontrolovat. Pokud s ním nesouhlasí, mohou jej reklamovat u distributora. Pokud se spor nepodaří vyřešit, jde o spor ze smlouvy. V některých případech lze u Energetického regulačního úřadu zahájit mimosoudní řešení. ERÚ ale nerozhoduje o oprávněnosti reklamace – v takovém případě je nutné obrátit se na soud.

Letošní topná sezona byla intenzivnější

Poslední topná sezona byla podle Teplárenského sdružení ČR mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti loňsku byla chladnější o 4,9 procenta, ve srovnání s dlouhodobým průměrem posledních patnácti let pak o 3,2 procenta. Počasí odpovídala i spotřeba domácností. Podle energetiků byly dodávky tepla i plynu bez komplikací. Hlavní podíl na výrobě tepla má v Česku nadále uhlí, jeho význam ale postupně klesá. Teplárny procházejí transformací.

Proces odklonu od uhlí je podle tepláren zhruba v polovině. Například v Českých Budějovicích a Brně začaly teplárny využívat kotle na biomasu, na podzim se chystá zahájení provozu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v Komořanech u Mostu.

Snižování spalování fosilních paliv podporuje i náhrada starých parovodů za efektivnější horkovody, které omezují ztráty při distribuci tepla. Dokončena byla letos v zimě výměna v Liberci, příští rok by měla skončit konverze parovodů v Brně. Přestavba pokračuje také například v Přerově nebo Českých Budějovicích, v plánu je i ve Strakonicích. Silnou pozici v teplárenství má nadále i zemní plyn.

Lidé museli dokupovat dřevo

Lidé topí také vlastními kotli a krby na tuhá paliva. Letošní zima měla podle Asociace pro ekologické vytápění dřevem více topných dnů, mnoho domácností proto spotřebovalo více paliva, než očekávalo. V lednu a únoru jim zásoby došly a musely dokupovat.

Dřevo na topení zůstává v Česku podle asociace dostupné, poptávka po něm ale vzrostla přibližně o čtvrtinu. Meziroční nárůst cen palivového dřeva se pohybuje mezi pěti a deseti procenty.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá po úterním zásahu v příbramské nemocnici šest lidí a tři právnické osoby, informoval její mluvčí Jaroslav Ibehej. Stíháni jsou pro trestné činy dotační podvod a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Všechny osoby jsou stíhané na svobodě. Úřad veřejného evropského žalobce (EPPO) vyčíslil hodnotu ovlivněných zakázek na 280 milionů korun.
Největší pronajímatel bytů v Moravskoslezském kraji, firma Heimstaden, řeší reklamace nájemníků ohledně vyúčtování. Ti si stěžují na vysoké nedoplatky za teplo a vodu, které se pohybují v desítkách tisíc korun. Podle energetiků i pronajímatele je na vině především delší a tuhá zima. Nedoplatky mohou překvapit uživatele ústředního topení i v dalších městech. Vyúčtování by si proto měli pečlivě zkontrolovat, porovnat s loňským rokem a v případě nesouhlasu jej reklamovat u distributora.
Ministryně Mrázová má na svém pozemku černé stavby, píší Seznam Zprávy

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) má podle zjištění Seznam Zpráv na svém pozemku v Bílině stavby, které jsou v rozporu s územním plánem města. Ministryně tvrdí, že pozemky získala už se stavbami a nevěděla, že jsou tam načerno. Server záležitost dává do souvislosti s tím, že sněmovna nyní projednává novelu stavebního zákona, kterou předložila Mrázová společně s vládními poslanci a která by měla zmírnit pravidla pro dodatečné povolování staveb, čímž by se podle něj legalizace černých staveb zjednodušila.
Večerní mrazy potrápily ovocnáře, víkend však přinese první letní den roku

Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na osmadvacet stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mrazy, které Česko zasáhly v noci na čtvrtek, způsobily ovocnářům podle odhadu rozsáhlé škody.
VideoVystrčil a Mračková Vildumetzová se v Událostech, komentářích střetli ohledně cesty na Tchaj-wan

„Respektujeme vládní zahraniční politiku. Proto senátní klub hnutí ANO odmítl jet na Tchaj-wan spolu s předsedou Senátu (Milošem Vystrčilem /ODS/). Vláda cestu nedoporučuje, protože je plánovaná na příliš vysoké politické úrovni. (…) Za poslední tři roky nebyl nikdo z vrcholných evropských politiků na Tchaj-wanu,“ prohlásila v Událostech, komentářích členka senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Děláme jako Senát parlamentní diplomacii, která rozšiřuje oficiální vládní zahraniční politiku. Vláda může jet do Číny a Senát to doplní cestou na Tchaj-wan. Rozhodně nechceme bránit spolupráci s Čínou, pokud to bude za rovných a výhodných podmínek,“ reagoval přímo šéf Senátu Vystrčil. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
Čtyři obvinění z útoku na pardubickou zbrojovku zůstávají ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Krajský soud v Hradci Králové zamítl všechny čtyři stížnosti na vazbu ve věci útoku na pardubickou zbrojovku. Česká televize to zjistila ze soudní databáze InfoSoud. Soud poslal do vazby celkem sedm lidí obviněných z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, všichni si podali stížnost. O zbylých třech stížnostech zatím soud jednání nenařídil.
Na Svátek práce mohou obchody otevřít, 8. května až na výjimky zavřou

V den Svátku práce, který letos připadá na pátek, mohou obchody fungovat podle běžné otevírací doby. Záleží totiž na provozovatelích, zda svým zaměstnancům dají volno. Neplatí to ale pro Den vítězství, jenž se slaví o týden později. Během něj budou kamenné obchody zavřené. Výjimku mají jen čerpací stanice, lékárny či obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, jako jsou letiště a nádraží. Bez omezení budou fungovat on-line supermarkety a rozvážkové služby.
Zájemci o dotace z Nové zelené úsporám budou nově muset získat renovační pas

Ministerstvo životního prostředí představilo renovační pas, který energetičtí specialisté začnou vydávat od čtvrtka. Tento dokument zhodnotí stav budovy a navrhne renovaci, aby byla účelná. Bude sloužit těm, kteří budou chtít žádat o podporu z Nové zelené úsporám.
