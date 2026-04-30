Vyúčtování je dobré kontrolovat. Někteří reklamují desetitisícové nedoplatky za teplo a vodu

Největší pronajímatel bytů v Moravskoslezském kraji, firma Heimstaden, řeší reklamace nájemníků ohledně vyúčtování. Ti si stěžují na vysoké nedoplatky za teplo a vodu, které se pohybují v desítkách tisíc korun. Podle energetiků i pronajímatele je na vině především delší a tuhá zima. Nedoplatky mohou překvapit uživatele ústředního topení i v dalších městech. Vyúčtování by si proto měli pečlivě zkontrolovat, porovnat s loňským rokem a v případě nesouhlasu jej reklamovat u distributora.
Obyvatelé bytů Heimstaden v Orlové si v těchto dnech porovnávají vyúčtování a nedoplatky, které mají zaplatit majiteli bývalých bytů OKD. Pohybují se v řádech desítek tisíc korun.
„Mně přišel nedoplatek šedesát tisíc korun. Minulý rok jsem nedoplácela, naopak mi přišel přeplatek devět tisíc a předminulý rok dvacet tisíc,“ uvedla Žaneta Šarišská. Na svých zvyklostech podle svých slov nic nezměnila. „Mám tři malé děti, koupu je každý den stejně, peru stejně,“ dodala.
Další obyvatelka nedoplatek ukázala v aplikaci. „Za teplo bych měla doplácet dva a půl tisíce, za teplou vodu také. Za studenou mám dokonce 79 900,“ uvedla. U studené vody má jako obvyklou spotřebu 69 kubíků, ale její spotřeba je uvedena 115,9 kubíku.
„Ve srovnání s předchozími lety evidujeme vyšší spotřebu tepla u našich klientů a s tím související výši nedoplatků,“ uvedla mluvčí Heimstaden Kateřina Piechowicz. Problémy s nedoplatky má mít zhruba polovina všech nájemníků společnosti Heimstaden, tedy téměř dvacet tisíc domácností. „Přijde mi to, jako by jedno čtvrtletí bylo započítané dvakrát,“ poznamenala obyvatelka bytu Dagmar Polanková.
Heimstaden: Přeúčtovali jsme od dodavatele jedna ku jedné
Firma Heimstaden není dodavatelem tepla ani vody do svých bytů, tím je společnost Veolia. Ta se i přes opakované dotazy k problematice nevyjádřila. „Tyto služby zjednodušeně řečeno přeúčtováváme jedna ku jedné. Toto přeúčtování se řídí striktními pravidly a zákonnými normami,“ vysvětlila Piechowicz.
Firma Heimstaden také postupně mění vodoměry za typy s dálkovým odečtem. Nové přístroje následně přeúčtovává nájemníkům. Někteří s tím nesouhlasí a obrátili se na právníka. „Já mám zaplatit částku 3140 korun. Mám v bytě čtyři vodoměry, za jeden zaplatím 775 korun,“ uvedla obyvatelka bytu Barbora Fellerová. Podle ní by měl výměnu vodoměrů hradit majitel nemovitosti. „Cejchování vodoměrů probíhá vždy jednou za pět let a jde o položku, která je ze zákona účtována nájemníkovi,“ řekla Piechowicz.
Nájemníci bytů Heimstaden mohou proti vyúčtování podávat reklamace do konce května. Podle firmy má letos druhá polovina nájemníků naopak přeplatky. „Reklamaci je třeba podat písemnou formou. Dostavit se na kontaktní centrum je málo. Ideální je poslat ji doporučenou poštou nebo přes datovou schránku, pokud ji člověk má,“ upozornil Jiří Drozdek ze Sdružení nájemníků ČR.
Důležité je správné nastavení záloh
Vysoký nedoplatek může podle produktového manažera společnosti Kalkulator.cz Michala Mathausera vzniknout například tím, že se spotřebitelům výrazně zvýšila spotřeba tepla nebo dodavatel tepla zdražil a zálohy zůstaly stejné. „Dodavatel tepla by o zvýšení ceny měl informovat, buď sám, nebo prostřednictvím správy domu,“ uvedl Mathauser.
Zákazník mohl platit nízké zálohy i proto, že mu je někdo takto nastavil. „Často vidíme snížené zálohy kvůli očekávané nižší ceně, která se ale nakonec nepotvrdí,“ vysvětlil. Chyby ve vyúčtování podle něj nejsou příliš časté, přesto se objevují. „Bývají především v rozúčtování tepla podle metrů podlahové plochy,“ doplnil.
Zálohy je podle Drozdka třeba také upravit v případě, že v bytě dojde ke změně. Například, když se zvýší počet osob, a tím pádem spotřeba vody. „Nájemník by to měl oznámit pronajímateli. Pro nájemce je to důvod, aby zálohy upravil,“ řekl.
Srovnání aktuální a loňské faktury
Mathauser doporučuje, aby se lidé vždy podívali na to, kolik peněz zaplatili za celý rok, nejen na výši doplatku nebo přeplatku. Rozhodující je totiž celková cena. „Pokud mi někdo sníží zálohy na polovinu, ale cena tepla i spotřeba zůstanou stejné, je jasné, že vznikne nedoplatek. Snížené zálohy na zaplacení nebudou stačit,“ vysvětlil. Základem by tedy mělo být srovnání aktuální a loňské faktury. „Pokud se celková cena výrazně nezměnila, bude chyba v zálohách,“ uvedl Mathauser.
Důležité je také projít písemnou nebo e-mailovou komunikaci s dodavatelem. „Pokud nás informoval o změně ceny, často zároveň doporučil zvýšit zálohy, aby se předešlo nedoplatku,“ dodal.
Minulý rok podle Mathausera docházelo spíše ke zlevňování, lidé by tedy měli vidět celkovou cenu spíše nižší. U některých ale mohl být minulý rok výjimečně levný, a proto se letos cena zvýšila s návratem na tržní úroveň.
Problém s měřícím zařízením
Je také vhodné porovnat své vyúčtování s ostatními v domě. „Tímto způsobem lze odhalit výrazné rozdíly, které mohou ukazovat na chybu ve vyúčtování nebo na problém s měřicím zařízením,“ vysvětlil Mathauser.
Vyúčtování za energie by si lidé měli vždy pečlivě zkontrolovat. Pokud s ním nesouhlasí, mohou jej reklamovat u distributora. Pokud se spor nepodaří vyřešit, jde o spor ze smlouvy. V některých případech lze u Energetického regulačního úřadu zahájit mimosoudní řešení. ERÚ ale nerozhoduje o oprávněnosti reklamace – v takovém případě je nutné obrátit se na soud.
Letošní topná sezona byla intenzivnější
Poslední topná sezona byla podle Teplárenského sdružení ČR mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti loňsku byla chladnější o 4,9 procenta, ve srovnání s dlouhodobým průměrem posledních patnácti let pak o 3,2 procenta. Počasí odpovídala i spotřeba domácností. Podle energetiků byly dodávky tepla i plynu bez komplikací. Hlavní podíl na výrobě tepla má v Česku nadále uhlí, jeho význam ale postupně klesá. Teplárny procházejí transformací.
Proces odklonu od uhlí je podle tepláren zhruba v polovině. Například v Českých Budějovicích a Brně začaly teplárny využívat kotle na biomasu, na podzim se chystá zahájení provozu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v Komořanech u Mostu.
Snižování spalování fosilních paliv podporuje i náhrada starých parovodů za efektivnější horkovody, které omezují ztráty při distribuci tepla. Dokončena byla letos v zimě výměna v Liberci, příští rok by měla skončit konverze parovodů v Brně. Přestavba pokračuje také například v Přerově nebo Českých Budějovicích, v plánu je i ve Strakonicích. Silnou pozici v teplárenství má nadále i zemní plyn.
Lidé museli dokupovat dřevo
Lidé topí také vlastními kotli a krby na tuhá paliva. Letošní zima měla podle Asociace pro ekologické vytápění dřevem více topných dnů, mnoho domácností proto spotřebovalo více paliva, než očekávalo. V lednu a únoru jim zásoby došly a musely dokupovat.
Dřevo na topení zůstává v Česku podle asociace dostupné, poptávka po něm ale vzrostla přibližně o čtvrtinu. Meziroční nárůst cen palivového dřeva se pohybuje mezi pěti a deseti procenty.