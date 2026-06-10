Američan, u kterého bylo podezření na ebolu, opustil Bulovku. Je zdravý

Během 21 dní trvající karantény se mu stýskalo po rodině, ale jinak americký pediatr a internista Patrick LaRochelle svou situaci zvládal. Cítil, že bude zdravý. Fakultní nemocnice Bulovka ho v půlce května přijala kvůli podezření na nákazu ebolou, ale žádné příznaky se u něj neprokázaly. Lékař je již na cestě do Spojených států amerických. Krátce před propuštěním s ním mluvila redaktorka ČT Denisa Čížková.
„První pacienti, se kterými jsem se dostal do kontaktu, byly dvě sestry, které pocházely z města, kde je epicentrum nákazy eboly. Jedna z nich byla diabetička a velmi zesláblá, druhá měla diagnostikované HIV, měla horečky a průjem,“ přiblížil pediatr a internista LaRochelle rizikové kontakty během jeho mise ve městě Bunia v Demokratické republice Kongo.
„Snažil jsem se lidem vysvětlit, že jsme zvyklí řešit velmi závažné případy,“ řekl LeRochelle. „Takže se nejednalo o něco, co vypadalo jako ebola, ale obě zemřely během následujících dvou dnů,“ dodal.
O několik dní později ošetřoval chlapce, který pocházel ze stejné vesnice. Během jednoho z úkonů se dotkl jeho krve, což znamená vysoké riziko.
Výskyt eboly tamní úřady oznámily o několik dní později právě v momentě, kdy byl LaRochelle s rodinou na letišti a chystal se do USA. „Najednou to bylo všechno jasné. V tu chvíli moje první emoce byla, že budu ten člověk, kterého dvakrát evakuovali kvůli ebole,“ dodal americký lékař.
Srovnání s první hospitalizací
V roce 2018 během prvního transportu byl LaRochelle evakuován do zařízení v Nebrasce. Detaily o tom, proč nyní došlo k transportu do nemocnice mimo jeho vlast, nezná. Tehdy stejně jako v současnosti byl asymptomatický, rozdíl byl ovšem v přístupu personálu.
Před osmi lety se k němu choval, jako kdyby nebyl nakažený. V tomto případě k němu přistupovala společnost provádějící evakuaci i čeští zdravotníci a lékaři jako k potenciálně nakaženému.
„Každá země a každá instituce má rozdílné zkušenosti s ebolou. Myslím si, že je velmi rozumné přijmout rozsáhlá předběžná opatření,“ dodal LaRochelle.
Do Česka dorazil soukromým letem v noci z 20. na 21. května. Za přísných preventivních opatření ho speciálně vycvičená jednotka záchranářů převezla z pražského letiště na infekční oddělení Nemocnice na Bulovce, kde ho umístila do takzvaného bioboxu, který nemohl opustit celých jednadvacet dní.
„Cítil jsem, že nebudu nemocný,“ řekl LaRochelle
„Upřímně, asi jsem se narodil pro to žít v bioboxu,“ řekl lékař. „Samozřejmě se mi stýskalo po rodině, nestihl jsem výročí svatby, narozeniny syna, takže se těším, až je zase uvidím. Nicméně bylo jen velmi málo momentů, kdy bych se cítil, že už to nezvládnu,“ dodal.
„Nevím proč, ale cítil jsem, že nebudu nemocný. Na druhou stranu, Petter řekl to samé a za čtyři hodiny měl příznaky,“ přiblížil LeRochelle.
U Pettera Stafforda – dalšího misijního lékaře a Larochelleova kolegy – se ebola potvrdila. Ten se léčil v nemocnici Charité v Berlíně. Na konci minulého týdne zařízení oznámilo, že ho propustilo v dobrém stavu.
Se svým kamarádem a kolegou byl během izolace LaRochelle každý den v on-line kontaktu, stejně jako se svou rodinou. A našel si i jiné aktivity. Učil se trochu česky, cvičil a mohl ochutnat české jídlo.
Průběh léčení
Zdravotníci monitorovali jeho stav, ale některá měření – třeba tlaku nebo teploty – si díky své profesi mohl udělat sám. Přibližně jednou denně za ním lékař v ochranném obleku vstoupil přímo do bioboxu, na což navazovala asi dvacetiminutová dezinfekční procedura. Ve středu už se s pacientem personál loučil bez ochranných pomůcek.
„Nemá už žádná režimová opatření, je úplně zdravý,“ zdůraznila primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
La Rochelle v podvečer opustil území Evropy. Ministerstvo zdravotnictví už uvedlo, že náklady za jeho hospitalizaci, které vyšly na 3,7 milionu korun, uhradí americká strana.