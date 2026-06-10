Souhrn dne
USA provedly údery na Írán | Zůna chce zvýšit výdaje na obranu | Odvolání primátora Frýdku-Místku Zobrazit

Američan, u kterého bylo podezření na ebolu, opustil Bulovku. Je zdravý


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24

Během 21 dní trvající karantény se mu stýskalo po rodině, ale jinak americký pediatr a internista Patrick LaRochelle svou situaci zvládal. Cítil, že bude zdravý. Fakultní nemocnice Bulovka ho v půlce května přijala kvůli podezření na nákazu ebolou, ale žádné příznaky se u něj neprokázaly. Lékař je již na cestě do Spojených států amerických. Krátce před propuštěním s ním mluvila redaktorka ČT Denisa Čížková.

„První pacienti, se kterými jsem se dostal do kontaktu, byly dvě sestry, které pocházely z města, kde je epicentrum nákazy eboly. Jedna z nich byla diabetička a velmi zesláblá, druhá měla diagnostikované HIV, měla horečky a průjem,“ přiblížil pediatr a internista LaRochelle rizikové kontakty během jeho mise ve městě Bunia v Demokratické republice Kongo.

Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je v Praze. Příznaky nemá
Fakultní nemocnice Bulovka (snímek z 27. června 2025)

„Snažil jsem se lidem vysvětlit, že jsme zvyklí řešit velmi závažné případy,“ řekl LeRochelle. „Takže se nejednalo o něco, co vypadalo jako ebola, ale obě zemřely během následujících dvou dnů,“ dodal.

O několik dní později ošetřoval chlapce, který pocházel ze stejné vesnice. Během jednoho z úkonů se dotkl jeho krve, což znamená vysoké riziko.

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly
Ilustrační snímek

Výskyt eboly tamní úřady oznámily o několik dní později právě v momentě, kdy byl LaRochelle s rodinou na letišti a chystal se do USA. „Najednou to bylo všechno jasné. V tu chvíli moje první emoce byla, že budu ten člověk, kterého dvakrát evakuovali kvůli ebole,“ dodal americký lékař.

Srovnání s první hospitalizací

V roce 2018 během prvního transportu byl LaRochelle evakuován do zařízení v Nebrasce. Detaily o tom, proč nyní došlo k transportu do nemocnice mimo jeho vlast, nezná. Tehdy stejně jako v současnosti byl asymptomatický, rozdíl byl ovšem v přístupu personálu.

Před osmi lety se k němu choval, jako kdyby nebyl nakažený. V tomto případě k němu přistupovala společnost provádějící evakuaci i čeští zdravotníci a lékaři jako k potenciálně nakaženému.

V Kongu oznámili epidemii eboly. První případ hlásí i Uganda
Ruzizi Plains v Kongu

„Každá země a každá instituce má rozdílné zkušenosti s ebolou. Myslím si, že je velmi rozumné přijmout rozsáhlá předběžná opatření,“ dodal LaRochelle.

Do Česka dorazil soukromým letem v noci z 20. na 21. května. Za přísných preventivních opatření ho speciálně vycvičená jednotka záchranářů převezla z pražského letiště na infekční oddělení Nemocnice na Bulovce, kde ho umístila do takzvaného bioboxu, který nemohl opustit celých jednadvacet dní.

„Cítil jsem, že nebudu nemocný,“ řekl LaRochelle

„Upřímně, asi jsem se narodil pro to žít v bioboxu,“ řekl lékař. „Samozřejmě se mi stýskalo po rodině, nestihl jsem výročí svatby, narozeniny syna, takže se těším, až je zase uvidím. Nicméně bylo jen velmi málo momentů, kdy bych se cítil, že už to nezvládnu,“ dodal.

„Nevím proč, ale cítil jsem, že nebudu nemocný. Na druhou stranu, Petter řekl to samé a za čtyři hodiny měl příznaky,“ přiblížil LeRochelle.

USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT
Pohřeb muže nakaženého ebolou v Kongu

U Pettera Stafforda – dalšího misijního lékaře a Larochelleova kolegy – se ebola potvrdila. Ten se léčil v nemocnici Charité v Berlíně. Na konci minulého týdne zařízení oznámilo, že ho propustilo v dobrém stavu.

Se svým kamarádem a kolegou byl během izolace LaRochelle každý den v on-line kontaktu, stejně jako se svou rodinou. A našel si i jiné aktivity. Učil se trochu česky, cvičil a mohl ochutnat české jídlo.

Průběh léčení

Zdravotníci monitorovali jeho stav, ale některá měření – třeba tlaku nebo teploty – si díky své profesi mohl udělat sám. Přibližně jednou denně za ním lékař v ochranném obleku vstoupil přímo do bioboxu, na což navazovala asi dvacetiminutová dezinfekční procedura. Ve středu už se s pacientem personál loučil bez ochranných pomůcek.

„Nemá už žádná režimová opatření, je úplně zdravý,“ zdůraznila primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.

La Rochelle v podvečer opustil území Evropy. Ministerstvo zdravotnictví už uvedlo, že náklady za jeho hospitalizaci, které vyšly na 3,7 milionu korun, uhradí americká strana.

USA požádaly o pomoc s nakaženým ebolou kvůli kapacitám, říká Vojtěch
Adam Vojtěch (za ANO) a Vlastimil Válek (TOP 09) v Událostech, komentářích

Výběr redakce

Američan, u kterého bylo podezření na ebolu, opustil Bulovku. Je zdravý

Američan, u kterého bylo podezření na ebolu, opustil Bulovku. Je zdravý

před 33 mminutami
„Regály jsou prázdné.“ Lidé na Krymu v panice vykupují některé potraviny

„Regály jsou prázdné.“ Lidé na Krymu v panice vykupují některé potraviny

před 1 hhodinou
ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za miliardy

ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za miliardy

12:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prázdný je každý desátý byt v Bratislavě, odhaduje centrální banka

Prázdný je každý desátý byt v Bratislavě, odhaduje centrální banka

před 2 hhodinami
Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

před 3 hhodinami
Poblíž Ománu hoří tanker, zřejmě po americkém úderu

Poblíž Ománu hoří tanker, zřejmě po americkém úderu

před 3 hhodinami
Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

Policie zatkla Súdánce po útoku v Belfastu, ve městě vypukly násilné protesty

01:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami
V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

V chrámu Sagrada Família je práce jako na kostele. Ale už s nejvyšší věží světa

08:00Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Američan, u kterého bylo podezření na ebolu, opustil Bulovku. Je zdravý

Během 21 dní trvající karantény se mu stýskalo po rodině, ale jinak americký pediatr a internista Patrick LaRochelle svou situaci zvládal. Cítil, že bude zdravý. Fakultní nemocnice Bulovka ho v půlce května přijala kvůli podezření na nákazu ebolou, ale žádné příznaky se u něj neprokázaly. Lékař je již na cestě do Spojených států amerických. Krátce před propuštěním s ním mluvila redaktorka ČT Denisa Čížková.
před 33 mminutami

V půjčovnách zbývají poslední karavany. Lidé si připlácí za pohodlí

Půjčovny obytných aut a karavanů zažívají před začátkem prázdnin velký nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na rodinnou dovolenou v červenci a teprve nyní začínají hledat vůz, už u řady firem neuspějí. Oslovení provozovatelé hlásí na první prázdninový měsíc téměř stoprocentní obsazenost, termíny podle nich zmizely už během zimy. Půjčovny navíc sledují, že si Češi připlácejí za luxus a prostor.
před 2 hhodinami

ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu za miliardy

Společnost ČEZ vybuduje za osm miliard korun na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, sdělil její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. V tuzemsku jsou nyní velké přečerpávací elektrárny v Dlouhých stráních na Šumpersku, Dalešicích na Třebíčsku a ve Štěchovicích u Prahy. Všechny patří ČEZu.
12:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Koalici jde jen o zrušení poplatků, říká Okamura. Podle Talíře chce vláda na ČT a ČRo páku

Vládní koalice v úterý oznámila, že v pondělí bude kabinet projednávat zákon, který ruší televizní a rozhlasové poplatky. Podle předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury jde koalici čistě právě o zrušení poplatků. „Nic jiného v tom nehledejte. Nic jiného naším záměrem opravdu není,“ zdůraznil. Předseda sněmovního mediálního výboru z opoziční KDU-ČSL František Talíř se ale domnívá, že kabinet chce mít páku, jak na média veřejné služby tlačit.
před 3 hhodinami

Zůna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na dvě procenta HDP

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého resortu na dvě procenta HDP, uvedl pro ČT. Výdaje by tak měly narůst na 190 miliard korun, což je meziročně o 35 miliard více. Obrana by letos měla hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Zároveň to je o více než 16 miliard korun méně než loni.
11:28Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Za vyhrožování střelbou a schvalování činu na fakultě uložil soud podmínku

Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023 uložil ve středu Obvodní soud pro Prahu 8 mladíkovi pětiměsíční podmíněný trest. Zároveň mu stanovil dvacetiměsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání k Městskému soudu v Praze.
před 7 hhodinami

Zdravotníci se nedrželi postupů, ukázal audit v případu úmrtí dvou novorozenců v Litoměřicích

Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Ve středu o tom informovala Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří.
před 9 hhodinami

VideoŠitý na míru, tepe návrh zákona o střetu zájmů Výborný. Vondráček: Jsme v něm všichni

Prezident Petr Pavel hovořil s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD) o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Šéf resortu označil komunikaci zemědělského fondu s orgány Evropské unie ohledně dotací za bezproblémovou, nesouhlasí prý se současnou podobou zákona o střetu zájmů. Poslanci nyní navrhují jeho změnu. Podle člena sněmovního zemědělského výboru Marka Výborného (KDU-ČSL) má návrh zákona zbavit premiéra Babiše střetu zájmů, označil to jako „neakceptovatelné“. Návrh zákona je podle něj ušitý na míru. Místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) tvrdí, že „ve střetu zájmů – nikoliv podle zákona – jsme do nějaké míry přece všichni, když rozhodujeme o věcech, které se týkají našeho platu, zákonů.“ Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 9 hhodinami
Načítání...