USA požádaly o pomoc s nakaženým ebolou kvůli kapacitám, říká Vojtěch

Do tuzemska dorazil občan USA, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. V nemocnici Bulovka stráví na specializovaném oddělení tři týdny, zatím je bez příznaků. Česko bylo dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) americkou stranou požádáno o pomoc z kapacitních důvodů. Média však spekulují o tom, že Bílý dům odmítl vpustit jiného nakaženého lékaře na americké území. Exministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) překvapuje, že by současná administrativa USA měla z eboly strach. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
Vojtěch zopakoval dřívější informace, že Američan byl v kontaktu s nakaženým ebolou, nicméně příznaky nemá. „I kdyby byl nakažený, tak bude v naprosté izolaci,“ připojil. Zdůraznil, že se ebola nešíří jako respirační onemocnění vzduchem či kapénkami, její přenos probíhá blízkým kontaktem s pacientem skrze tělní tekutiny.
„Obava veřejnosti je absolutně zbytečná,“ souhlasil Válek. Vyzdvihl také připravenost pracoviště v nemocnici Bulovka. U amerického lékaře se dle něj jedná o podezření, že byl v kontaktu s někým, kdo byl rizikový.
Vojtěch na dotaz, proč nebyl pacient jako občan USA převezen do své rodné země, uvedl, že se Spojené státy skrze velvyslanectví v Praze obrátily s žádostí o pomoc na Německo, Česko bylo požádáno o hospitalizaci jednoho člověka. Podle Vojtěchových informací nemají USA kapacity týkající se těchto lidí. Řekl, že „partneři a spojenci si mají pomáhat“.
Moderátor Dolanský upozornil na článek listu Washington Post, podle nějž Bílý dům odmítl vpustit nakaženého lékaře, který je momentálně hospitalizován v Německu, na americké území. Vojtěch reagoval, že takový důvod od americké strany neslyšel.
„Když si odmyslím politické aspekty, překvapuje mě, že by Spojené státy, kde současná administrativa nebo část vedení kolem prezidenta (Donalda) Trumpa popírá význam očkování, a dokonce popírá nebezpečí některých infekčních chorob, měly strach z eboly,“ navázal Válek.
Pro člověka, který je potenciálním pacientem, je dle něj optimální převoz na co nejkratší vzdálenost. Postupoval by tak prý stejně jako Vojtěch.
Změna na postu protidrogového koordinátora
Debata se týkala také přesunu agendy protidrogového koordinátora z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedoucí úřadu Tünde Barthy schválila v pondělí vláda. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má ve funkci skončit na konci června, nahradit jej má vedoucí vládního oddělení péče o duševní zdraví Dita Protopopová.
„Nedochází k tomu, že by se ztratila nadresortnost, protože stále bude fungovat vládní rada pro boj proti závislostem, stále bude fungovat vládní rada pro duševní zdraví,“ ujistil Vojtěch. Na jednotlivé resorty se dle něj přesouvá úřednický aparát. Nemyslí si, že systém funguje úplně optimálně a že jsou výsledky ideální.
Situace v oblasti alkoholu a tvrdých drog se podle něj zásadně nezlepšuje, v některých parametrech se prý naopak zhoršuje. „Nemyslím si, že protidrogová politika – tak, jak je uplatňována v posledních letech, má nějaké skvělé výsledky,“ pokračoval. Resort zdravotnictví je na vše prý připraven, problematice se věnuje.
Válek se nedomnívá, že by to byla změna k lepšímu. Poukázal na odlišnost názorů odboru resortu zdravotnictví, úřadu protidrogového koordinátora v rámci vlády a ministerstva vnitra. „Pouze po debatě a diskuzi těchto tří partnerů vzniká nějaký posun směrem dopředu, ke konsenzu,“ zdůraznil.
Tento přístup podle něj vedl k přijetí zákona, který umožňuje zasahovat u látek, které nejsou v seznamu zakázaných. Tyto substance v takzvané šedé zóně lze umístit na „seznam čekací fáze“, kde se dva roky zkoumá jejich vliv, dopad a poté se mohou zakázat – či naopak za určitých podmínek povolit.
„Postoj protidrogových koordinátorů (…) – to všechno jsou lidé, kteří mají trošičku jiný názor a trošičku jiné zkušenosti a jinou pozici – i v mezinárodní odborné komunitě, než mají psychiatři,“ doplnil. Zmínil také vztah manželů Protopopových k premiéru Babišovi, nemyslí si, že je Protopopová vnímána jako odbornice pro protidrogovou problematiku.
