USA požádaly o pomoc s nakaženým ebolou kvůli kapacitám, říká Vojtěch


Zdroj: ČT24
Zdroj: ČT24

Do tuzemska dorazil občan USA, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. V nemocnici Bulovka stráví na specializovaném oddělení tři týdny, zatím je bez příznaků. Česko bylo dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) americkou stranou požádáno o pomoc z kapacitních důvodů. Média však spekulují o tom, že Bílý dům odmítl vpustit jiného nakaženého lékaře na americké území. Exministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) překvapuje, že by současná administrativa USA měla z eboly strach. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.

Vojtěch zopakoval dřívější informace, že Američan byl v kontaktu s nakaženým ebolou, nicméně příznaky nemá. „I kdyby byl nakažený, tak bude v naprosté izolaci,“ připojil. Zdůraznil, že se ebola nešíří jako respirační onemocnění vzduchem či kapénkami, její přenos probíhá blízkým kontaktem s pacientem skrze tělní tekutiny.

„Obava veřejnosti je absolutně zbytečná,“ souhlasil Válek. Vyzdvihl také připravenost pracoviště v nemocnici Bulovka. U amerického lékaře se dle něj jedná o podezření, že byl v kontaktu s někým, kdo byl rizikový.

Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je v Praze. Příznaky nemá
Fakultní nemocnice Bulovka (snímek z 27. června 2025)

Vojtěch na dotaz, proč nebyl pacient jako občan USA převezen do své rodné země, uvedl, že se Spojené státy skrze velvyslanectví v Praze obrátily s žádostí o pomoc na Německo, Česko bylo požádáno o hospitalizaci jednoho člověka. Podle Vojtěchových informací nemají USA kapacity týkající se těchto lidí. Řekl, že „partneři a spojenci si mají pomáhat“.

Moderátor Dolanský upozornil na článek listu Washington Post, podle nějž Bílý dům odmítl vpustit nakaženého lékaře, který je momentálně hospitalizován v Německu, na americké území. Vojtěch reagoval, že takový důvod od americké strany neslyšel.

Ebola v Evropě není velkou hrozbou, ukazují zkušenosti
Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo

„Když si odmyslím politické aspekty, překvapuje mě, že by Spojené státy, kde současná administrativa nebo část vedení kolem prezidenta (Donalda) Trumpa popírá význam očkování, a dokonce popírá nebezpečí některých infekčních chorob, měly strach z eboly,“ navázal Válek.

Pro člověka, který je potenciálním pacientem, je dle něj optimální převoz na co nejkratší vzdálenost. Postupoval by tak prý stejně jako Vojtěch.

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu
Zdravotník na hraničním přechodu mezi Demokratickou republikou Kongo a Rwandou měří kvůli výskytu eboly v regionu teplotu cestovatelce (18. května 2026)

Změna na postu protidrogového koordinátora

Debata se týkala také přesunu agendy protidrogového koordinátora z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedoucí úřadu Tünde Barthy schválila v pondělí vláda. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má ve funkci skončit na konci června, nahradit jej má vedoucí vládního oddělení péče o duševní zdraví Dita Protopopová.

„Nedochází k tomu, že by se ztratila nadresortnost, protože stále bude fungovat vládní rada pro boj proti závislostem, stále bude fungovat vládní rada pro duševní zdraví,“ ujistil Vojtěch. Na jednotlivé resorty se dle něj přesouvá úřednický aparát. Nemyslí si, že systém funguje úplně optimálně a že jsou výsledky ideální.

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová
Dita Protopopová

Situace v oblasti alkoholu a tvrdých drog se podle něj zásadně nezlepšuje, v některých parametrech se prý naopak zhoršuje. „Nemyslím si, že protidrogová politika – tak, jak je uplatňována v posledních letech, má nějaké skvělé výsledky,“ pokračoval. Resort zdravotnictví je na vše prý připraven, problematice se věnuje.

Válek se nedomnívá, že by to byla změna k lepšímu. Poukázal na odlišnost názorů odboru resortu zdravotnictví, úřadu protidrogového koordinátora v rámci vlády a ministerstva vnitra. „Pouze po debatě a diskuzi těchto tří partnerů vzniká nějaký posun směrem dopředu, ke konsenzu,“ zdůraznil.

Šéf protidrogové policie: Vietnamské kriminální gangy se z Česka rozšiřují dál do Evropy
Jakub Frydrych

Tento přístup podle něj vedl k přijetí zákona, který umožňuje zasahovat u látek, které nejsou v seznamu zakázaných. Tyto substance v takzvané šedé zóně lze umístit na „seznam čekací fáze“, kde se dva roky zkoumá jejich vliv, dopad a poté se mohou zakázat – či naopak za určitých podmínek povolit.

„Postoj protidrogových koordinátorů (…) – to všechno jsou lidé, kteří mají trošičku jiný názor a trošičku jiné zkušenosti a jinou pozici – i v mezinárodní odborné komunitě, než mají psychiatři,“ doplnil. Zmínil také vztah manželů Protopopových k premiéru Babišovi, nemyslí si, že je Protopopová vnímána jako odbornice pro protidrogovou problematiku.

Regulovaný prodej kratomu funguje, míní národní protidrogový koordinátor
Ilustrační foto – kratom

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

Nájemní bydlení se týká pětiny domácností. Na co si dát pozor?

Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je v Praze. Příznaky nemá

Ukrajina zasáhla jednu z největších rafinerií v Rusku

V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením

Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa’arem

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

V Praze ve čtvrtek mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum, třídenní program zahájil prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než dvou tisíc hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci ve čtvrtek promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Do Česka by měl přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
O víkendu se výrazně oteplí

Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým třiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Exšéfka zlínské hygieny po roce přiznala sražení motorkáře, píší Seznam Zprávy

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam Zprávy (SZ) potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle informací SZ k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla, dodal server.
VideoČesko je pro Ukrajinu velký vzor. A to nás i trochu zavazuje, říká Pánek

Člověk v tísni už roky pomáhá civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině, která od roku 2022 čelí celoplošné ruské invazi včetně útoků na civilní cíle a infrastrukturu. Organizace například zajistila přístup k pitné vodě už pro 150 tisíc lidí. „V místech výbuchů, vojenských operací se rozpadají vodní systémy,“ popisuje ředitel organizace Šimon Pánek, proč je na mnoha místech problém s nedostatkem vody. Kromě toho pomáhá se zajištěním tepla a dodávek energií, s opravami poškozených obydlí či podporuje vzdělávání. „Práce s učitelkami a učiteli, aby zvládli pracovat s traumatizovanými dětmi, je nesmírně důležitá,“ vysvětluje Pánek.
Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

Podle historiků prakticky není možné spočítat, kolik potomků sudetských vyhnanců dnes žije v Německu. Někteří se totiž k dědictví předků vůbec nehlásí a nemají o ně zájem. Řada z nich se ale chystá přijet na sjezd sudetských Němců v Brně, aby – jak sami říkají – se temná minulost už neopakovala.
Nájemní bydlení se týká pětiny domácností. Na co si dát pozor?

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v roce 2025 v nájmu téměř milion a tři sta tisíc tuzemských domácností. I kvůli rostoucím cenám nemovitostí se nájemní bydlení stává volbou pro stále širší skupiny obyvatel. Například podle průzkumu pro společnost Xella se třetina mladých lidí smířila s tím, že na vlastní byt či dům nikdy nedosáhne. Nájemní bydlení je spojeno i s řadou práv a povinností, které podrobně rozebírá tento článek.
Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdrželo, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Stanovisko soudu není závazné, experti a ekologové ho však označují za přelomové.
