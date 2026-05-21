O víkendu se výrazně oteplí

Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým třiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek bude ještě oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přeháňky. Ty se budou podle meteoroložky ČT Marie Odstrčilové objevovat lokálně, přičemž četnější budou na Moravě a ve Slezsku. Vítr bude mírný. Přes den teploměr ukáže 18 až 23 stupňů. Nejvyšší teploty se očekávají v Polabí a na jižní Moravě.
Od pátku bude slunečné počasí většinou bez srážek a postupně se má oteplovat. Chladnější zůstane pouze severovýchod republiky. V pátek se denní teploty budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, v sobotu mezi 24 až 28 stupni a v neděli a na začátku příštího týdne budou přes den stoupat až k 29 stupňům. „Na většině území se dostaneme nad letní hodnotu 25 stupňů,“ podotkla Odstrčilová.