Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

Výstraha před vydatným deštěm v Beskydech se ruší, úhrny srážek budou podle aktuální situace nižší, než byl předchozí předpoklad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Déšť na východě Česka očekávají meteorologové od sobotního večera až do pondělního dopoledne, nicméně srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd by se měly pohybovat mezi 20 a 40 milimetry.
Původně ve výstraze vydané v pátek uvedli, že během dvou dnů může v Beskydech spadnout až 70 milimetrů. Zároveň ale upozorňovali, že výstrahu budou dále zpřesňovat.
„Podle aktuální situace a nových meteorologických výstupů budou pravděpodobně úhrny srážek v oblasti Beskyd nižší, než byl předpoklad, a celkové úhrny srážek nebudou splňovat kritéria již platné výstrahy,“ sdělil v sobotu odpoledne ČHMÚ.
Původní varování před vydatným deštěm platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince a ve Zlínském kraji pro Vsetínsko.