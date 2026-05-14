Víkend bude chladný. Hodně pršet má hlavně na východě Česka


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad dvacet stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve čtvrtek bude také zataženo. V západní polovině země by mělo napršet maximálně pět milimetrů srážek, na horách ale až deset a na Moravě a ve Slezsku i patnáct milimetrů. „Zpočátku se vyskytnou přeháňky, které budou během dne přibývat, není vyloučena ani bouřka, večer čekáme od jihu na Moravě a ve Slezsku déšť,“ uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty nepřekročí šestnáct stupňů.

V pátek bude počasí podobné, přeháňky se postupně objeví na většině území, ojediněle i bouřky. Oblačnost se začne protrhávat až k večeru. Nejvyšší teploty se nedostanou přes patnáct stupňů, ve vyšších polohách hor zůstanou pod deseti stupni.

O víkendu může být zmenšená oblačnost pouze zpočátku, a to zejména na severozápadě Čech. Postupně bude ale pršet v celém Česku. V jihovýchodní polovině území může být déšť trvalejší a vydatnější.

„V sobotu by v oblasti Moravy a Slezska mohlo spadnout mezi deseti milimetry a třiceti milimetry, v neděli pak od pěti milimetrů do třiceti milimetrů, na severním návětří Jeseníků a hlavně Beskyd by to mohlo být až padesát milimetrů,“ uvedl ČHMÚ.

Celkové úhrny by se mohly lokálně za víkend pohybovat i kolem sedmdesáti milimetrů. Meteorologové ale upozorňují, že nejistota zatím zůstává vysoká. „Rozhodně nás ale čeká zajímavá situace, kterou ještě budeme v dalších dnech upřesňovat,“ dodali.

Nejvyšší teploty mají být v sobotu jedenáct až šestnáct stupňů Celsia, v neděli může být jen nepatrně tepleji. Na východě zůstanou maxima spíše kolem deseti stupňů. Chladné bude i pondělí, teprve od úterý by se mělo začít oteplovat.

Zdravotnické rukavice či kondomy mohutně zdražují. I kvůli situaci s Íránem

před 2 hhodinami
Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

před 2 hhodinami
Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

před 3 hhodinami
Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

před 3 hhodinami
Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

před 11 hhodinami
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Rusko podniklo jeden z nejdéle trvajících útoků na Ukrajinu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad dvacet stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.
12. 5. 2026

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Bouřky, které zasáhly Česko, zeslábly. Do úterní šesté hodiny ranní platila výstraha ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejsilněji bouřky udeřily na Hodonínsku, hasiči tam vyjížděli kvůli počasí k 52 událostem. V regionu řešili hlavně popadané stromy a zaplavené sklepy. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobití.
11. 5. 2026Aktualizováno12. 5. 2026

Ochladí se. V pondělí se čeká déšť, v úterý na horách sníh

V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky, v úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho.
9. 5. 2026Aktualizováno9. 5. 2026

Sněhová kalamita v květnu. Před sedmdesáti lety napadly desítky centimetrů sněhu

Letošní květen zatím přináší převážně teplotně nadprůměrné dny a sníh roztál během uplynulého týdne už i v Krkonoších. To před 73 lety byla situace dramaticky odlišná – ledoví muži tehdy sice dorazili o pár dnů dříve, ale s o to větší intenzitou, a dokonce s sebou přinesli i sněhovou kalamitu. Šlo o mimořádně silné ochlazení s mrazy, sněžením i v nížinách a rozsáhlými škodami na vegetaci a zemědělství.
9. 5. 2026

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád

Letošní srážkový deficit je největší za posledních pětašedesát let. V březnu a v dubnu skoro nepršelo, a tak deště z posledních dnů mírní sucho jen nepatrně. V jarních měsících obvykle naprší dvojnásobek toho, co letos. I proto třeba na Břeclavsku už nyní zvažují zakázat používání pitné vody k zalévání a napouštění bazénů. Sucho je nejpatrnější v povrchové vrstvě půdy a taky v korytech potoků a řek.
8. 5. 2026

Oteplí se, víkend bude slunečný

Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes dvacet stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
7. 5. 2026

Česko zasáhly bouřky. U Slapů se objevila supercela

Česko zasáhly bouřky a postupně během noci slábly. Výstraha před silnými bouřkami, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platila v pásu přibližně od jihozápadu Čech směrem přes střední oblasti až na východ Čech, a to až do půlnoci. U Slapů se také podle ČHMÚ objevila první výrazná supercela roku 2026.
6. 5. 2026Aktualizováno7. 5. 2026
