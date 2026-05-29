Hurikánová sezona bude letos zřejmě slabší, stoupá hrozba tajfunů

S červnem začíná hurikánová sezona v Atlantiku. Oblast tropického oceánu, která je klíčová pro vývoj hurikánů, je teď sice nadprůměrně teplá, přesto meteorologové z amerického NOAA (Národního úřadu pro oceány a atmosféru) letos očekávají spíše klidnější průběh. Silné by naopak mohly být tajfuny v Pacifiku.
Hlavním důvodem předpokládané klidnější hurikánové sezony je postupný nástup jevu El Niño v tropickém Tichém oceánu. Ten obvykle zvyšuje střih větru nad Atlantikem a komplikuje tak vznik i zesilování tropických cyklón. Na druhou stranu, teplejší voda a očekávané slabší pasáty naopak podporují aktivnější vývoj hurikánů a bouří.
Pro oblast Atlantiku meteorologové z NOAA očekávají letošní hurikánovou sezonu, která trvá do 30. listopadu, podprůměrnou, a to s 55procentní pravděpodobností. Normální průběh sezony má ve výhledu pravděpodobnost pětatřicet procent, zato jen s desetiprocentní pravděpodobností se očekává nadprůměrně aktivní sezona.
Půl roku s hurikány
Celkem by mělo vzniknout osm až čtrnáct pojmenovaných bouří (s větrem o rychlosti alespoň 65 kilometrů za hodinu). Z nich tři až šest zesílí do stadia hurikánu (s větry přesahujícími 118 kilometrů za hodinu) a očekávají se jeden až tři silné hurikány (kategorie 3, 4 nebo 5 podle Saffirovy–Simpsonovy stupnice s větrem o rychlosti 180 kilometrů za hodinu nebo více).
Pro srovnání – průměrná sezona přináší čtrnáct pojmenovaných bouří, ze kterých sedm zesílí na hurikán a tři dosáhnou intenzity silného hurikánu. Dodejme, že NOAA udává 70procentní úspěšnost svého výhledu.
Prognózy ohledně průběhu nadcházející hurikánové sezony vydávají i další organizace. S výjimkou Arizonské univerzity, která ve svých predikcích očekává o něco aktivnější sezonu, se nesou ostatní výhledy, vydané ovšem minimálně před měsícem nebo dříve, v podobném duchu jako předpověď NOAA.
Na druhou stranu podprůměrně aktivní sezona ještě neznamená menší riziko. Jednotlivé tropické systémy totiž můžou při vhodných podmínkách, například nad nadprůměrně teplou vodou Mexického zálivu, velmi rychle zesilovat a dosáhnout až pátého stupně. Stačí navíc jediný silný hurikán, který zasáhne hustě obydlené pobřeží, a sezona může vstoupit do historie jako mimořádně ničivá.
Podobnou zkušenost ostatně mají Spojené státy například z roku 1992. Tehdejší sezona byla relativně slabá s deseti tropickými cyklónami, ale přinesla katastrofický hurikán Andrew, který způsobil obrovské škody na Floridě. I letos je proto dobré zdůraznit, že nižší počet očekávaných bouří neznamená automaticky nižší riziko nebo škody.
- Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice klasifikuje tropické cyklony na západní polokouli, které přesáhly intenzitu tropické brázdy nízkého tlaku a tropické bouře, čímž se staly hurikány.
- Stupnice hurikány rozděluje do pěti kategorií rozlišovaných podle intenzity jejich trvalých větrů. K tomu, aby byl tropický cyklon označen jako hurikán, musí mít vítr rychlost nejméně 33 metrů za sekundu (119 kilometrů v hodině). Nejvyšší klasifikace na stupnici (kategorie 5) je vyhrazena pro bouře s větrem přesahujícím sedmdesát metrů za sekundu (252 kilometrů v hodině).
- Oficiálně je Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice používána „jen“ k popisu hurikánů, které se formují v Atlantském oceánu a v severní části Pacifiku, východně od mezinárodní datové linie. Ostatní oblasti používají jinou klasifikaci a bouře se tam nazývají cyklony nebo tajfuny.
- Klasifikace je primárně určena pro měření možných škod a zátop, které může hurikán způsobit při případných sesuvech půdy, ačkoliv byla kritizována jako příliš jednoduchá.
Hurikány v Tichém oceánu mohou přinášet velké škody
Zatímco Atlantik by tedy letos mohl být klidnější, severní Pacifik pravděpodobně čeká opačný scénář. El Niño totiž v této oblasti naopak vytváří podmínky příznivé pro vznik silných tropických cyklon. NOAA počítá se 70procentní pravděpodobností s nadprůměrně aktivní sezonou jak ve východních, tak také v centrálních částech Tichého oceánu, které zahrnují i Havajské ostrovy.
Americká NOAA předpokládá ve východním Pacifiku vznik 18 až 21 pojmenovaných bouří, z nichž devět až čtrnáct zesílí na hurikán a čtyři až pět dosáhne stádia silného hurikánu (přičemž průměrná čísla činí patnáct bouří, osm hurikánů a čtyři silné hurikány). Pro centrální část Pacifiku se pak očekává pět až třináct systémů s intenzitou od tropické deprese po hurikán (v průměru zde vzniká čtyři až pět těchto systémů).
Vody tropického Pacifiku se přitom už nyní silně oteplují v souvislosti s očekávaným nástupem fáze El Niño během letošního léta. Nadprůměrně teplé vody, které El Niño do těchto regionů oblasti přináší, obvykle znamenají nadprůměrnou hurikánovou aktivitu u pobřeží Mexika a ve vodách poblíž Havaje.
Poslední silné El Niño v roce 2015 ostatně vedlo ke vzniku nejintenzivnější tropické cyklóny v historii měření, když se u tichomořského pobřeží Mexika nad rekordně teplými vodami o teplotě 30,5 až 31 stupňů Celsia vytvořil hurikán Patricia. Rychlost větru v něm 23. října 2015 dosáhla 345 kilometrů za hodinu, nicméně než dorazil na mexickou pevninu, citelně zeslábl na kategorii 4 s rychlostmi větru o 120 kilometrů v hodině slabšími.
Přijde supertajfun?
Zajímavý je taky dopad El Niña na aktivitu tajfunů v severozápadní části tropického Pacifiku. Při tomto jevu se teplejší voda vyskytuje i ve východnějších oblastech než obvykle. To ale znamená, že bouře se pak můžou pohybovat nad vodou delší dobu, než zasáhnou Asii, což má za následek větší pravděpodobnost, že se stanou silnými a velkými tajfuny.
- Jde o stejný meteorologický jev, tedy tropickou cyklonu, jen se v různých oblastech nazývá různě:
- Severní Amerika – hurikán. Název pochází zřejmě od mayského boha větrů Huracana.
- Asie – tajfun. Do Asie se toto slovo dostalo z řečtiny, kde označovalo mytologického obra Týfóna.
- Indický oceán – cyklon. Poprvé toto slovo použil britský obchodník Henry Piddington roku 1848. Vycházel z řeckého slova kykloun, které znamená pohybovat se v kruhu.
Rekordním v tomto ohledu bylo El Niño v roce 1997, kdy se nad severozápadním Pacifikem vytvořilo na deset tajfunů nejsilnější páté kategorie. 17. října 1997 existovaly dokonce současně dva supertajfuny – Joan s rychlostí větru až 295 kilometrů za hodinu a Ivan s větrem jen o pět kilometrů za hodinu slabším. Jde o jediný zaznamenaný případ, kdy existovaly tropické cyklóny kategorie 5 s tak extrémní intenzitou současně.
Výhled sezony tajfunů v severozápadním Pacifiku podle organizace Tropical Stom Risk z 12. května očekává aktivitu přibližně o 25 procent nad průměrem třicetiletí 1991–2020. Očekává vznik 27 tropických bouří, osmnácti tajfunů a jedenácti silných tajfunů. Průměrné počty jsou 26, 16 a devět.