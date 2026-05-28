V Brazílii padlo loni nejméně stromů od roku 2019


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24, AFP, Mapbiomass

Odlesňování v Brazílii, kde se nachází největší část Amazonie, loni kleslo na nejnižší úroveň od roku 2019, vyplývá ze zprávy tamní monitorovací sítě MapBiomas zveřejněné tento týden. Podle agentury AFP je to zásluha politiky prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.

Největší jihoamerická země přišla za rok 2025 o 985 tisíc hektarů původní vegetace, ve srovnání s rokem 2024 to představuje pokles o 20,6 procenta, oznámila MapBiomas. Toto číslo je nejnižší od roku 2019, kdy tato nezávislá agentura začala vést systematické záznamy. Stále je to ale přitom obrovské číslo – odpovídá přibližně celému Jihočeskému kraji.

Tyto údaje pak neříkají o škodách na brazilských lesích všechno, nezahrnují totiž například údaje o lesích zničených v důsledku požárů. Vloni ale byla Brazílie (oproti roku 2024) masivních ohnivých pohrom ušetřená, takže tento vliv nemohl mít nějak zásadní efekt.

Zásadní roli měl podle agentury AFP prezident Lula, který bude v říjnových volbách usilovat o čtvrté funkční období. Ten udělal z boje proti odlesňování jeden z hlavních bodů programu své vlády. Argumentem je nejen biodiverzita a udržení vody v krajině, ale zachování lesního porostu je nezbytné také pro boj proti oteplování klimatu, protože stromy fungují jako přirozený pohlcovač přebytečného uhlíku – vyrábějí z něj své kmeny, větve i kořeny.

Lula se zavázal, že do roku 2030 zcela vymýtí nelegální odlesňování, které dosáhlo vrcholu za jeho předchůdce Jaira Bolsonara. Jestli se to podaří splnit, není jasné, ale podle nových dat vědci vloni zaznamenali snížení odlesňování ve všech šesti hlavních ekosystémech Brazílie. „Pozorujeme nárůst represivních opatření a sankcí, které mají přímou souvislost s poklesem odlesňování ve všech brazilských biomech,“ řekl agentuře AFP Marcos Rosa, který je technickým koordinátorem organizace MapBiomas.

Pět pokácených stromů za sekundu

Významný pokles nelegální těžby zaznamenala Amazonie, největší deštný prales světa, kde se odlesňování zpomalilo o 23,5 procenta. I tak se tam stále kácí pět stromů za sekundu. Nejpostiženějším ekosystémem bylo loni opět Cerrado, což je rozsáhlá savana s bohatou biologickou rozmanitostí ležící jižně od Amazonie. Na Cerrado připadala více než polovina celkového odlesňování Brazílie.

Hlavním viníkem odlesňování nejsou korporace, které prahnou po dřevě, podle konsorcia MapBiomas totiž až devětadevadesát procent úbytku vegetace připadá na zemědělství. Právě vlivné zemědělské podniky se snaží zvětšit rozsah půdy, kterou mohou využívat, a to na úkor přirozeného původního pralesa.

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

Komise udělila Temu miliardovou pokutu

Autoritářské režimy uplácejí zvláštní zpravodaje OSN, zjistila UN Watch

Generace Nika ukazuje dospívání na válkou zmítané Ukrajině

Antisemitismus je na vzestupu, říká bývalý sovětský disident Natan Šaransky

Dostavba dálnice D35 se zpozdí o dva roky

Magyar se kvůli zmrazeným evropským fondům v pátek sejde s von der Leyenovou

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Japonci chtějí kulturní artefakty chránit přesunem na Měsíc

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů či přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, JAL se stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc, uvedly agentury Kjódó a The Japan News.
Vědci vytvořili AI model obezity. Může odhalit řadu problémů

Obezita zkracuje život, ničí orgány a zhoršuje dopady mnoha dalších nemocí. Jenže vědci stále neznají přesný systémový dopad na konkrétní místa v těle. Nyní by tomu mohly pomoci nové technologie.
Archeologové popsali starověké město, kde bohatství nevedlo k nerovnosti

Indické starověké město Mohendžodaro darovalo lidstvu nejen chov slepic, ale podle nové studie také rovnost. Archeologové popsali, že se už před tisícovkami let vyvíjelo směrem k větší sociální spravedlnosti a nevznikaly v něm žádné skupinky samozvaných elit, které by přebíraly moc.
Třetina filmových geologů se nedožije závěrečných titulků, odhalila studie

Není to výzkum, který změní svět, ani za něj autoři nedostanou Nobelovu cenu. Ale nová studie popisuje, jak stereotypně se ve filmech popisují vědci v geologických oborech, i to, jak dramaticky v nich tento jinak klidný obor vypadá.
VideoMalá, modrá, doposud neznámá. Vědci popsali nový druh chobotnice

Mořští biologové pozorovali při ponorech do oceánu v okolí Galapág roku 2015 tvora, kterého do té doby nikdy neviděli. „Je malá, je modrá,“ vykřikli podle záznamů experti, když ho poprvé spatřili na kamerách ponorky EV Nautilus. Teď se zvíře podařilo odchytit a popsat v odborném časopise Zootaxa. Jde o chobotnici, která dostala jméno Microeledone galapagensis. Je velká necelých osm centimetrů a žije v hloubkách kolem sedmnácti set metrů pod hladinou.
Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

Americká kosmická agentura NASA zveřejnila podrobnosti o základně na Měsíci, kterou tam plánuje vystavět. Lunární základnu i s lidskou posádkou chce vybudovat do deseti let.
VideoZájem o posilující dávky vakcín mezi Čechy klesá, pomoct má očkovací strategie

Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoct s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a jíž se drží i nynější ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti devíti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, infekcím Hib, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi pátým a šestým rokem je čas na posilující dávky, na začátku druhého stupně základní školy znovu. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ karta.
