V Brazílii padlo loni nejméně stromů od roku 2019

Odlesňování v Brazílii, kde se nachází největší část Amazonie, loni kleslo na nejnižší úroveň od roku 2019, vyplývá ze zprávy tamní monitorovací sítě MapBiomas zveřejněné tento týden. Podle agentury AFP je to zásluha politiky prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.
Největší jihoamerická země přišla za rok 2025 o 985 tisíc hektarů původní vegetace, ve srovnání s rokem 2024 to představuje pokles o 20,6 procenta, oznámila MapBiomas. Toto číslo je nejnižší od roku 2019, kdy tato nezávislá agentura začala vést systematické záznamy. Stále je to ale přitom obrovské číslo – odpovídá přibližně celému Jihočeskému kraji.
Tyto údaje pak neříkají o škodách na brazilských lesích všechno, nezahrnují totiž například údaje o lesích zničených v důsledku požárů. Vloni ale byla Brazílie (oproti roku 2024) masivních ohnivých pohrom ušetřená, takže tento vliv nemohl mít nějak zásadní efekt.
Zásadní roli měl podle agentury AFP prezident Lula, který bude v říjnových volbách usilovat o čtvrté funkční období. Ten udělal z boje proti odlesňování jeden z hlavních bodů programu své vlády. Argumentem je nejen biodiverzita a udržení vody v krajině, ale zachování lesního porostu je nezbytné také pro boj proti oteplování klimatu, protože stromy fungují jako přirozený pohlcovač přebytečného uhlíku – vyrábějí z něj své kmeny, větve i kořeny.
Lula se zavázal, že do roku 2030 zcela vymýtí nelegální odlesňování, které dosáhlo vrcholu za jeho předchůdce Jaira Bolsonara. Jestli se to podaří splnit, není jasné, ale podle nových dat vědci vloni zaznamenali snížení odlesňování ve všech šesti hlavních ekosystémech Brazílie. „Pozorujeme nárůst represivních opatření a sankcí, které mají přímou souvislost s poklesem odlesňování ve všech brazilských biomech,“ řekl agentuře AFP Marcos Rosa, který je technickým koordinátorem organizace MapBiomas.
Pět pokácených stromů za sekundu
Významný pokles nelegální těžby zaznamenala Amazonie, největší deštný prales světa, kde se odlesňování zpomalilo o 23,5 procenta. I tak se tam stále kácí pět stromů za sekundu. Nejpostiženějším ekosystémem bylo loni opět Cerrado, což je rozsáhlá savana s bohatou biologickou rozmanitostí ležící jižně od Amazonie. Na Cerrado připadala více než polovina celkového odlesňování Brazílie.
Hlavním viníkem odlesňování nejsou korporace, které prahnou po dřevě, podle konsorcia MapBiomas totiž až devětadevadesát procent úbytku vegetace připadá na zemědělství. Právě vlivné zemědělské podniky se snaží zvětšit rozsah půdy, kterou mohou využívat, a to na úkor přirozeného původního pralesa.