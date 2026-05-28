Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta


28. 5. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen Divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce sedmdesátých let. Tento „přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník“ má na kontě také přes třicet epizodních rolí ve filmech a seriálech.

„S láskyplnou vzpomínkou si dovolujeme sdělit, že dnes v noci nás bohužel opustil člen Divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta,“ uvedlo ve čtvrtek divadlo na svých sociálních sítích.

Na této scéně začínal Hraběta v roce 1978 nejprve jako osvětlovač, už se zkušeností ze stejné profese v Divadla Na zábradlí. O rok později se připojil k hrajícím amatérům na jevišti, jak je v tomto divadle zvykem. Debutoval rolí krále ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký.

Ztvárnil také například Bedřicha Síru ve hře Akt, slavného českého horolezce Sváťu Pulce ve Švestce, Varela Frištenského v Dobytí severního pólu, faráře v Němém Bobšovi, hostinského v Hospodě na mýtince, správcovou v Lijavci, praotce Čecha v Českém nebi nebo například náčelníka Línou hubu v Africe.

Podle webu iRozhlas vystoupil Hraběta v divadle naposledy v neděli. V den oznámení úmrtí měl odehrát postavu Bedřicha Síry v představení Akt. Divadlo představení uvede.

Jan Hraběta (druhý zprava) ve hře Akt
Zdroj: Divadlo Járy Cimrmana

Epizodní herec

Před kamerou debutoval v roce 1980 v komedii Vrchní, prchni! Objevil se i ve filmech Vesničko má středisková, kde působil i jako asistent režie, Konec básníků v Čechách, Báječná léta pod psa či Vratné lahve. Zahrál si i v televizních seriálech Bylo nás pět, Horákovi, Vyprávěj či Ohnivý kuře.

Nechyběl ani ve snímcích spojených se svou domovskou scénou, tedy Jára Cimrman ležící, spící a Nejistá sezona, která někdy až biograficky zachycuje problémy malého divadelního souboru.

Ze hry Cimrman v říši hudby
Zdroj: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Řezbář a moderátor

Hraběta se narodil ve Zlíně. Než se dal k divadlu, vyučil se elektromechanikem a poté se živil jako řidič z povolání či opravář motorů. Kromě divadla byl aktivní i v předrevolučním disentu.

Mezi jeho koníčky patřilo řezbářství, v mládí hrál hokej. Pro Českou televizi moderoval spolu s Petrem Rajchertem (dnes Hradilem) pořad Hodinový manžel. V roce 2022 mu vyšla životopisná knížka Přes Zábradlí k Cimrmanům, ve které v rozhovoru s publicistkou Janou Mács Magdoňovou vypráví nostalgicky i vesele o svém osobním životě i divadelní kariéře.

Jan Hraběta je další z Divadla Járy Cimrmana, který odešel do „českého nebe“, jak se jedna z her tohoto divadelního fenoménu jmenuje. Soubor se musí už obejít také bez Jana Kašpara, Václava Kotka, Bořivoje Pence, Pavla Vondrušky, Jaroslava Weigela či Ladislava Smoljaka, který byl spoluautorem většiny z patnácti her. Hrají se desítky let a staví na životě a myšlenkách smyšleného génia Járy Cimrmana. 

