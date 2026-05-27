Nejdelší z cest. Ukrajinská esejistka se zamýšlí nad počátky ruské války proti své zemi

Oksana Zabužko patří k nejpřekládanějším současným ukrajinským spisovatelkám. V češtině vyšlo několik jejích knih, nově získala překlad esej Nejdelší z cest. V ní se autorka zabývá počátky války Ruska proti Ukrajině a tím, jakou roli v takové situaci zastává literát.
Nejdelší z cest vznikla už na jaře 2022. Jak píše Zabužko v předmluvě pro české čtenáře, za první dva roky se dočkala překladů v několika zemích od Gruzie po Norsko. Většinou šlo o země severní a střední Evropy, tedy podle Zabužko překlady víceméně odrážely geografii evropského předválečného strachu. Tedy vědomí, že režim Vladimira Putina se nespokojí s Ukrajinou, stejně jako Adolfu Hitlerovi kdysi nestačilo Československo.
Autorka českého překladu Rita Kindlerová považuje knihu za stále aktuální. „(Zabužko) tu knihu psala ve velmi krátké době a na objednávku italského nakladatele, který chtěl ve stručné formě osvětlit, jako západní čtenář, v čem vlastně spočívá válka Ruska proti Ukrajině. Myslím, že to zásadní tam je, a od toho se můžeme odpíchnout a hledat v další literatuře,“ vysvětlila.
Zabužko střídá vlastní vzpomínky s přemýšlením o historii. Vrací se k Majdanu i ke starším událostem. Rozvíjí například myšlenku, že Rusko nemá vlastní dějiny. „Já jako ukrajinistka to také tak vidím, protože Rusko tím jak od středověké Moskovie zabírá další a další státy, tak si přivlastňuje jejich dějiny. Ale zároveň je odmítá, dělá z nich svoje. Oksana Zabužko o tom píše, že v Rusku stále máme stovky malých národů, o kterých nikdo v současné době neví,“ upozorňuje překladatelka.
Ukrajina a ruské impérium
Ukrajinská spisovatelka se ovšem nebojí ani dějin, které nepatří k často připomínaným – jako je například podíl Ukrajiny na vzniku ruského impéria. „Tyhle myšlenky už tady dřív existovaly, zmínila bych ukrajinsko-amerického jazykovědce Jurije Ševeljova, kdy on vysvětluje, jak ukrajinské elity v sedmnáctém a osmnáctém století tvořily ruské impérium. Nejdřív proto, že ho chtěly ovlivňovat zevnitř, a později už byly nuceny se podílet na tvorbě nejdřív Ruska, pak Sovětského svazu,“ upřesňuje Kindlerová.
Právě jedna z knih Jurije Ševeljova by měla brzy vyjít česky i s předmluvou Oksany Zabužko – jako druhý svazek nové edice Ukrajina v nakladatelství Větrné mlýny. Ta má prostřednictvím esejistických děl přibližovat tuzemským čtenářům ukrajinskou historii a identitu.