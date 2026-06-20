Přes sedmdesát portrétů dokládá rozmanitost druhé generace Vietnamců

Vyrostli mezi dvěma kulturami – českou a vietnamskou. Fotografická výstava Little Hanoi, Next Generation přibližuje druhou generaci Vietnamců žijících v Česku. V pražské Holešovické tržnici sdílí osobní příběhy více než sedmdesátky mladých lidí. „Chtěli jsme ukázat, že mladí Vietnamci se už rozkročili do všech možných oborů,“ uvedly autorky projektu při rozhovoru pro Studio 6.
Projekt volně navazuje na fotografickou sérii Little Hanoi z roku 2008, která mapovala první generaci vietnamské komunity v Praze. Jejím cílem bylo vietnamskou komunitu více otevřít většinové společnosti a bourat bariéry a stereotypy. „Jsou to převážně naši rodiče, kteří sem přijeli hledat lepší život a převážně se živili prodejem oblečení a pracovali na tržištích,“ říká spoluautorka projektu Thuy Duong Nguyen Trinh.
Po osmnácti letech se ke slovu hlásí generace, která do Česka přišla v útlém věku nebo se tu už narodila. Jako právě Thuy Duong Nguyen Trinh. „Současná generace se posunula v tom, že tu studovala, mluví česky bez přízvuku a prosadila se ve spoustě nových oborů,“ srovnává život sebe a svých rodičů.
Stylizované portréty na výstavě doplňují příběhy o identitě, kořenech, vztazích s rodiči a hledání vlastního hlasu mezi vietnamskou a českou kulturou. „Zvolili jsme si způsob, jak pracovat v ateliéru, aby každý měl fotografii v něčem podobnou jako ostatní, ale zároveň byla velmi autentická. A toho jsme docílili tím, že si každý přinesl nějaký malý předmět, který je definuje a je jim blízký. A i tím mohli vizuálně vyprávět svůj příběh,“ popisuje Vendy Mlejnská, která fotografie pořídila spolu se Štěpánkou Stein.
Větší ochota sdílet své příběhy
Portrétů vzniklo přes sedmdesát. Účastníci projevovali větší ochotu sdílet své osudy než ti z roku 2008. „Protože generace našich rodičů zaprvé neumí moc dobře česky a zadruhé se stydí postavit před objektiv, měli pocit, že nemají proč být objektem portrétu,“ vysvětlila Thuy Duong Nguyen Trinh.
S dojmem, že nejsou dostatečně zajímaví pro takovou veřejnou prezentaci, se nicméně autoři projektu setkávali občas i tentokrát. „Ujišťovali jsme všechny, že nehledáme elitu, ale chceme ukázat rozmanitost naší generace,“ dodala Thuy Duong Nguyen Trinh.
Mezi portrétovanými je tak produktová designérka, buněčná mikrobioložka a skautka, vývojář, produkční v České televizi nebo jeden z prvních Čechů vietnamského původu, který začal pracovat v bezpečnostních sborech. Na rozdíl od svých rodičů už měli o něco svobodnější profesní volbu, nebyli tolik omezení výběrem, co je pro ně nejlepší způsob obživy v dané situaci.
Premiéra v Hanoji
Premiéru měl projekt Little Hanoi, Next Generation loni v Hanoji. „Potkala jsem se tam s mladými Vietnamci, kteří pocházeli z Austrálie. S otázkou identity a vyrůstání mezi dvěma kulturami mají spoustu společných zkušeností,“ podotkla Thuy Duong Nguyen Trinh.
V Holešovické tržnici je k výstava vidění do 11. července. Portréty doplňují ještě záběry ze severního Vietnamu. „Vyhnuli jsme se turistickým místům, spíš jsme se snažili zachytit atmosféru – kořeny, ze kterých i ta druhá generace vychází,“ upřesnila Mlejnská.
Kontext k tématu dodá také panelová diskuse, setkání s portrétovanými lidmi při Story Night nebo divadelní inscenace o tom, jak to vypadá při návštěvě ve vietnamské rodině.