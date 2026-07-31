Dovolená v Českém ráji nedopadne podle představ

Chtěli exotiku u moře, nakonec tráví léto v kempu a ve stanu. Předobrazem hlavních hrdinů nové komedie Dovolená v Českém ráji jsou tuzemské rodiny na prázdninových cestách. Film od režiséra a scenáristy Adama Kolomana Rybanského, koprodukovaný ČT, hrají od čtvrtka tuzemská kina.
Rodinnou dovolenkovou idylu hned na začátku naruší hádka. Po zbytek filmu k sobě Milan a Týna hledají cestu zpět. „Člověk se na tu postavu dokáže napojit, protože to už mnohokrát viděl kolem sebe. Pověstné stavění stanu je situace, kterou zná skoro každý. A svojí postavě Týně jsem rozuměla – má jiné priority než její manžel,“ říká herečka Magdaléna Borová.
Režisér a scenárista snímku Koloman Rybanský se zaměřuje na „typická“ tuzemská témata. Ve svém debutu Kdyby radši hořelo zobrazil dobrovolné hasiče. Teď se zaměřil na českou zálibu v hradech a zámcích nebo kempování. Výraznou roli ve snímku hraje i krajina Českého ráje.
„Celý film je poctou české přírodě a všemu, co z toho vychází napříč naší historií. Tramping, skauting, houbaři, takové klasické české kempování, ale zároveň i nějaké neduhy. Ale neberu to tak, že bych kritizoval českou náturu, prostě se snažím zobrazovat lidskost a každodenní situace,“ upřesnil tvůrce.
Toto prostředí není neznámé ani představiteli Milana Tomáši Jeřábkovi. „Vyrůstal jsem za normalizace, to se mohlo jednou za deset let jet k moři do Jugoslávie, anebo jste trávili dovolenou v tuzemských kempech. Takže jako dítě jsem to zažil hodně,“ přitakává.
Film měl premiéru pod širým nebem v pražských Holešovicích. Skrze místní prostředí tak filmaři dotvořili poctu českému létu.