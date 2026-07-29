Při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glen Hansard


29. 7. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK, The Irish Times, Reuters

Podle irských médií při dopravní nehodě v Dublinu zemřel ve věku 56 let zpěvák Glen Hansard. Společně se svou tehdejší partnerkou, Češkou Markétou Irglovou, získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve snímku Once.

Irská policie uvedla, že muž mezi padesáti a šedesáti lety zemřel po nehodě na západě Dublinu. Záchranné služby byly přivolány krátce před půl pátou ráno místního času. Muž byl na místě nehody prohlášen za mrtvého.

Rádio Newstalk a deník Irish Independent informovaly, že při nehodě zahynul Hansard. Hudebník havaroval na motorce.

Irského hudebníka Hansarda, který se narodil 21. dubna 1970, nejvíce proslavil nezávislý snímek Once, ke kterému nejen složil hudbu, ale kde si také zahrál hlavní roli. Kromě něj ve filmu zazářila i česká zpěvačka a muzikantka Irglová, tehdejší Hansardova životní partnerka. Film i hudba k němu získaly řadu cen, v roce 2008 oba umělci převzali dokonce Oscara za nejlepší filmovou píseň za titulní skladbu Falling Slowly.

Dublinský rodák si už jako teenager vydělával hraním na ulicích irské metropole, školu ostatně opustil ve třinácti letech. Ve strýcově kapele hrál irské lidovky, jako teenager napsal první písničky. Ve dvaceti letech založil kapelu The Frames, se kterou objížděl nejen Irsko, ale také Evropu. Vedle toho se umělecky prezentoval i sólově. Jeho album Didn't He Ramble z roku 2015 bylo nominováno na Grammy jako nejlepší folková deska. Opakovaně koncertoval v Česku.

Markéta Irglová a Glen Hansard přebírají Oscara za píseň Falling Slowly
Zdroj: Reuters/Gary Hershorn/File Photo

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