Znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které bude ve středu projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve ve čtvrtek. Senátoři TOP 09 a ODS jsou připraveni obrátit se kvůli novele stavebního zákona k Ústavnímu soudu.
Očekává se, že Senát stavební novelu odmítne, stejně jako zákon o státních zaměstnancích. Odmítavé stanovisko senátní výbory přijaly i k doprovodné novele, kterou chce vládní tábor zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Normy se tak vrátí k opětovnému posouzení sněmovně, která zřejmě senátní veto koaliční většinou přehlasuje.
Návrh stavebního zákona je podle opozičních stran tak špatně připravený a odbornou veřejností nedostatečně posouzený, že ho není možné v Senátu podpořit. Norma jde podle kritiků na ruku developerům a proti obcím.
Schůze horní komory začala ve středu ráno, bude pokračovat ve čtvrtek a může se protáhnout až do pátku. „Máme k projednání poměrně komplikované zákony,“ řekl ve středu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Sledovaná stavební novela přijde podle něho na řadu jako poslední z předloh, nejdříve ve čtvrtek ráno.
Senátoři pravděpodobně vrátí poslancům, avšak s úpravami, vládní předlohu o opětovném zavedení EET, která má podle ministerstva financí narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun. ODS bude v Senátu usilovat o zamítnutí zákona o obnovení EET, ANO naopak o schválení normy.
Hospodářský výbor doporučil v předloze zrušit hranici osvobození od daně z příjmů u zdravotních benefitů pro zaměstnance a vyloučit z nich třeba kosmetické zákroky. Ústavně-právní výbor navrhl z EET vyjmout bezhotovostní platby.
Senátoři na nadcházející schůzi naopak patrně schválí protiobstrukční novelu sněmovního jednacího řádu. Předloha koalice a zástupců opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů.
Horní parlamentní komora asi schválí také vládní novelu k větší ochraně spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu.