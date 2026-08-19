ŽivěSenát bude schvalovat obnovení EET a zákon o státních úřednících


19. 8. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které bude ve středu projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve ve čtvrtek. Senátoři TOP 09 a ODS jsou připraveni obrátit se kvůli novele stavebního zákona k Ústavnímu soudu.

Očekává se, že Senát stavební novelu odmítne, stejně jako zákon o státních zaměstnancích. Odmítavé stanovisko senátní výbory přijaly i k doprovodné novele, kterou chce vládní tábor zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Normy se tak vrátí k opětovnému posouzení sněmovně, která zřejmě senátní veto koaliční většinou přehlasuje.

Návrh stavebního zákona je podle opozičních stran tak špatně připravený a odbornou veřejností nedostatečně posouzený, že ho není možné v Senátu podpořit. Norma jde podle kritiků na ruku developerům a proti obcím.

Schůze horní komory začala ve středu ráno, bude pokračovat ve čtvrtek a může se protáhnout až do pátku. „Máme k projednání poměrně komplikované zákony,“ řekl ve středu předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Sledovaná stavební novela přijde podle něho na řadu jako poslední z předloh, nejdříve ve čtvrtek ráno.

„Je to neopravitelné“. Novela stavebního zákona v Senátu zřejmě narazí
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Senátoři pravděpodobně vrátí poslancům, avšak s úpravami, vládní předlohu o opětovném zavedení EET, která má podle ministerstva financí narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun. ODS bude v Senátu usilovat o zamítnutí zákona o obnovení EET, ANO naopak o schválení normy.

Hospodářský výbor doporučil v předloze zrušit hranici osvobození od daně z příjmů u zdravotních benefitů pro zaměstnance a vyloučit z nich třeba kosmetické zákroky. Ústavně-právní výbor navrhl z EET vyjmout bezhotovostní platby.

Senátoři na nadcházející schůzi naopak patrně schválí protiobstrukční novelu sněmovního jednacího řádu. Předloha koalice a zástupců opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů.

Horní parlamentní komora asi schválí také vládní novelu k větší ochraně spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu.

Sněmovna schválila obnovení EET
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