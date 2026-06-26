Poslanci se vrátí ke schvalování zákona, jenž má usnadnit výměnu úředníků

Poslanci by se v pátek měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snazšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala.
V související novele dalších zákonů je ve hře například sporné zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Opozice kritizuje také možné uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů.
Zákonem o státních zaměstnancích chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit současný služební zákon. Zaměstnávání státních úředníků se má více přiblížit běžnému pracovnímu poměru.
Před sněmovním finále je také novela jednacího řádů dolní komory, jejímž cílem je omezit možnost obstrukcí. Předloha zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zda se v pátek poslanci k novele jednacího řádu dostanou, není jisté.