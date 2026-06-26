Poslanci se vrátí ke schvalování zákona, jenž má usnadnit výměnu úředníků


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Poslanci by se v pátek měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snazšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala.

V související novele dalších zákonů je ve hře například sporné zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Opozice kritizuje také možné uzákonění funkčního období tajemníků a ředitelů obecních a krajských úřadů.

Zákonem o státních zaměstnancích chce koalice ANO, SPD a Motoristů nahradit současný služební zákon. Zaměstnávání státních úředníků se má více přiblížit běžnému pracovnímu poměru.

Koalice chce nahradit služební zákon. Odbory a opozice nesouhlasí
Strakova akademie

Před sněmovním finále je také novela jednacího řádů dolní komory, jejímž cílem je omezit možnost obstrukcí. Předloha zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Zda se v pátek poslanci k novele jednacího řádu dostanou, není jisté.

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