Poslanci se budou ve čtvrtek věnovat pravidelným interpelacím na členy vlády. Na programu jsou také některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci.
Dopoledne se poslanci věnují debatě o písemných dotazech na členy vlády. Odpoledne čekají dolní komoru ústní interpelace.
Písemné interpelace se na plénum dostanou v případě, že jejich autoři z řad zákonodárců nejsou s písemnými odpověďmi spokojeni. Ve sněmovním systému je aktuálně sedmnáct takových interpelací. Projednávání většiny z nich poslanci přerušili už v minulosti kvůli absencím dotazovaných členů kabinetu. Některé z nich míří na premiéra Andreje Babiše (ANO), který bude v polském Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny.
Začátkem června se rozhořel kvůli omluvám ministrů z interpelací ve sněmovně spor. Opoziční zástupci vinili vládní tábor z toho, že znemožňuje parlamentní kontrolu kabinetu. Podle koalice ale nemůže být o porušování demokratických principů řeč. Obdobné pře sněmovna zažila i v minulém volebním období, kdy byly u moci nynější opoziční strany.