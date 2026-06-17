Kratom bude možné koupit legálně až od 21 let, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), když na středečním brífinku zmínil chystanou regulaci psychomodulačních látek. Zakázán má být prodej přes internet. Zavede se spotřební daň a DPH se převede ze snížené do základní sazby, navrhuje dále vláda.
Babiš na brífinku uvedl, že v loňském roce došlo k sedmnácti úmrtím v souvislosti s užíváním kratomu. V letošním roce došlo 83 otravám, naštěstí bez úmrtí.
Kratom a jeho extrakt patří mezi psychomodulační látky. Od loňského listopadu je možné ho prodávat legálně za přísných podmínek dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný, není možná reklama. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách.
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