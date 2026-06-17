Důležité
Kratom bude možné legálně koupit až od 21 let, uvedl Babiš Zobrazit

ŽivěKratom bude možné koupit až od 21 let, uvedl Babiš


17. 6. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Kratom bude možné koupit legálně až od 21 let, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), když na středečním brífinku zmínil chystanou regulaci psychomodulačních látek. Zakázán má být prodej přes internet. Zavede se spotřební daň a DPH se převede ze snížené do základní sazby, navrhuje dále vláda.

Babiš na brífinku uvedl, že v loňském roce došlo k sedmnácti úmrtím v souvislosti s užíváním kratomu. V letošním roce došlo 83 otravám, naštěstí bez úmrtí.

Kratom a jeho extrakt patří mezi psychomodulační látky. Od loňského listopadu je možné ho prodávat legálně za přísných podmínek dospělým. Do specializovaných licencovaných prodejen nesmějí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody. Prodej v automatech je zakázaný, není možná reklama. Zboží se kontroluje. Zákazníci by měli od prodejců dostat informace o složení a doporučených dávkách.

Připravujeme podrobnosti.

Výběr redakce

Ukrajina hlásí čtyři mrtvé po ruských útocích na Slovjansk a Záporoží

Ukrajina hlásí čtyři mrtvé po ruských útocích na Slovjansk a Záporoží

09:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Riskantní chování dětí a mladistvých na železnici vede k nehodám

VideoRiskantní chování dětí a mladistvých na železnici vede k nehodám

před 5 hhodinami
Berlín zamořily motýlí housenky s jedovatými chloupky

VideoBerlín zamořily motýlí housenky s jedovatými chloupky

před 6 hhodinami
Ruská fregata pálila směrem k civilní lodi v Lamanšském průlivu, píší média

Ruská fregata pálila směrem k civilní lodi v Lamanšském průlivu, píší média

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Lídři G7 se podle Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku

Lídři G7 se podle Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA

Evropský parlament schválil klíčovou část obchodní dohody s USA

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Na zastropování věku odchodu do důchodu se nemusí spěchat, soudí Juchelka

Na zastropování věku odchodu do důchodu se nemusí spěchat, soudí Juchelka

před 15 hhodinami
Zmocněnkyně pro romské záležitosti rezignovala kvůli přesunu agendy

Zmocněnkyně pro romské záležitosti rezignovala kvůli přesunu agendy

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kandidát na pražského primátora Prokop nepřiznal vlastnictví tří bytů, píší Seznam Zprávy

Předseda pražské organizace ANO a kandidát hnutí na primátora Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů, uvedl server Seznam Zprávy (SZ). Prokop řekl, že na to zapomněl a do přehledu je zanesl až po upozornění serveru. Bližší informace k jejich financování zatím neposkytl. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš bude chtít po Prokopovi situaci vysvětlit. Piráti a opoziční Praha Sobě budou na čtvrtečním jednání pražského zastupitelstva navrhovat, aby Prokop kvůli kauze skončil ve funkci předsedy kontrolního výboru.
10:46Aktualizovánopřed 7 mminutami

ŽivěKratom bude možné koupit až od 21 let, uvedl Babiš

Kratom bude možné koupit legálně až od 21 let, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), když na středečním brífinku zmínil chystanou regulaci psychomodulačních látek. Zakázán má být prodej přes internet. Zavede se spotřební daň a DPH se převede ze snížené do základní sazby, navrhuje dále vláda.
12:32Aktualizovánopřed 7 mminutami

Pondělní stávka v ČT a ČRo se projeví ve vysílání, veřejnou službu neohrozí

Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu Veřejnoprávně v reakci na změnu financování veřejnoprávních médií, kterou schválila vláda, ohlásila výstražnou stávku. Na brífinku před budovou ČRo organizátoři uvedli, že do stávky se zapojí stovky zaměstnanců. Projeví se ve vysílání s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby.
11:54Aktualizovánopřed 9 mminutami

VideoVztahy jsou ve 21. století jiné než dřív, shodli se hosté pořadu Na dosah

„Je láska krásná? Ne, je zlá, krutá a bodá jako trn,“ psal o složitosti tohoto fenoménu už William Shakespeare v Romeovi a Julii. Bez lásky a vztahů lidé nefungují, tráví jimi podstatnou část života a denně v nich narážejí na nové a nové nástrahy. Právě lásce a vztahům i jejich podobě v moderním světě 21. století se věnoval pořad Na dosah, který moderuje Daniel Stach. Téma uchopil z pohledu vědy, zkušeností a umění, ale i filosofie a jazyka. O nejdůležitějších tématech hovořili bývalá hlavní psycholožka Armády ČR Helena Sováková, písničkář Michal Horák, socioložka Markéta Šetinová, sociolog Jakub Sedláček, filosof jazyka Tomáš Koblížek a lektor sebeobrany Pavel Houdek. Hosté se shodli, že vztahy jsou v současnosti jiné než dřív.
před 1 hhodinou

Bezpečnostní rada státu nestihla dokončit debatu kolem nové koncepce armády, řekl Babiš

Bezpečnostní rada státu se ve středu zabývala novou koncepcí české armády. Schůze rady se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Premiér Andrej Babiš (ANO) po dvouhodinovém zasedání řekl, že agenda Bezpečnostní rady státu před summitem Severoatlantické aliance (NATO) a kolem nové koncepce armády byla tak široká, že se ji nepodařilo stihnout.
03:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ŽivěSenát má na programu novelu o veřejných rozpočtech

Novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem středeční schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) očekává bohatou diskusi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Podle senátních výborů by se podmínky navyšování měly zpřísnit a posílit by se měla parlamentní kontrola.
10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoTejc a Dvořák debatovali o zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů

Policie by měla mít od příštího roku možnost zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů – počítá s tím novela trestního řádu, jíž připravuje ministerstvo spravedlnosti. Šéf resortu Jeroným Tejc (za ANO) tvrdí, že „nevidí důvod, proč bychom to měli tajit“, stejně to vnímá také u orgánů činných v trestním řízení. Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Karla Dvořáka (STAN) není na místě vzbuzovat dojem, že orgány činné v trestním řízení dnes něco tají. V odůvodněných případech už podle něj orgány mohou zveřejňovat informace o státní příslušnosti. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami

VideoRiskantní chování dětí a mladistvých na železnici vede k nehodám

O letních prázdninách přibývá na železnici nehod, při kterých bývají oběťmi děti a mladiství. Mnohdy riskují v kolejišti nebo lezou na vagony, při čemž hrozí kromě pádu i popálení od drátů. „Ten výboj přeskočí i na několik desítek centimetrů a vemte si, že v normální zásuvce máte 240 voltů, a tady je 25 tisíc voltů,“ vysvětluje Jan Bret ze Správy železnic. Mladí často riskují kvůli fotce, ale rizikového chování se dopouštějí i starší věkové kategorie. Loni za celý rok řešila drážní inspekce přes tisíc mimořádných událostí, lidí pod osmnáct let zahynulo třináct.
před 5 hhodinami
Načítání...