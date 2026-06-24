Babiš opatření ÚS ohledně summitu a účasti Pavla respektuje, Okamura kritizuje

Premiér Andrej Babiš (ANO) předběžné opatření Ústavního soudu ve věci účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře respektuje, na síti X ale rozhodnutí označil za nezvykle rychlé. Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka Pavla nařknul z pokusu o ústavní puč. Předseda koaličního hnutí SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura tvrdí, že se soud stal vazalem hlavy státu. Opoziční politici naopak hovoří o správném kroku, který je třeba respektovat. Sám Pavel rozhodnutí ÚS rovněž uvítal.
Babiš se už dříve nechal slyšet, že krok prezidenta podat kompetenční žalobu nevnímá jako správný, avšak slíbil, že výsledek bude respektovat. Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka v reakci podání kompetenční žaloby i aktuální předběžné rozhodnutí soudu označil za pokus o ústavní puč. Vzápětí ale prohlásil, že Pavla na summit doakredituje ve čtvrtek.
„Připadá mi, že Ústavní soud se stal takovým vazalem pana prezidenta,“ prohlásil pro ČT Okamura. Také se podivil nad rychlostí vydání předběžného opatření. Chybí podle něj rovnost s běžným občanem před Ústavním soudem. Ve svém komentáři zároveň šéf SPD zpochybnil, že nejde o finální rozhodnutí, ale pouze o předběžné opatření.
Okamura se také nejspíš snažil zpochybnit význam soudců, když argumentoval tím, že jsou jmenováni prezidentem se souhlasem Senátu, kde však současné koaliční strany nemají většinu.
Opozice kritizuje postup vlády
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že opatření ÚS nelze než respektovat. Rozumí podle svých slov tomu, proč bylo předběžné opatření nutné, protože účast prezidenta na summitu je potřeba zajistit s předstihem. „Reakce vládních politiků na toto rozhodnutí bude dalším testem toho, jak jsou ochotni akceptovat rozhodnutí justice, pokud jim zrovna nevyhovuje,“ dodal.
Krok soudu označil za poměrně nečekanou věc šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda. Myslí si, že je to reakce na to, že vláda dlouho zdržovala, taktizovala a snažila se věc odtlačit. „Takže ÚS zareagoval, aby to bylo ještě smysluplné,“ řekl. Doplnil, že by velmi varoval vládu před tím, aby věc nějak torpédovala.
Piráti na X vyzvali premiéra, aby přestal ztrapňovat sebe i Česko. „Prezident Pavel má reprezentovat ČR na summitu NATO!“ uvedl předseda strany Zdeněk Hřib.
„Je dobře, že Ústavní soud reagoval rychle. Odkládání vládního rozhodnutí o složení delegace bylo zjevně součástí strategie, jak prezidentovi zabránit v účasti na summitu NATO,“ napsal předseda ODS Martin Kupka. Předběžné opatření je podle něj správným krokem ještě před rozhodnutím o samotné podstatě sporu. Vyjádřil také přesvědčení, že vláda bude respektovat dělbu moci a nebude se snažit opatření soudu obcházet.
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich na síti X uvedl, že rozhodnutí nezávislého soudu by měli respektovat premiér Babiš i Macinka. Podle Grolicha si vláda mohla celou situaci ušetřit a v zájmu České republiky by se její představitelé „měli začít chovat dospěle“.
Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) ocenil rozhodnutí ÚS. „Nebýt velkého ega jednoho zastydlého puberťáka, který je shodou okolností ministrem zahraničí, a jeho zmocněnce pro nic, vůbec bychom to nemuseli řešit,“ sdělil.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel reagoval na síti X, kde vzkázal Macinkovi: „Tak, pane Macinko, objednávejte letadlo.“ Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek na síti X uvedl, že Macinka by měl bezodkladně rezignovat na funkci ministra zahraničí. „Té ostudy už fakt stačilo,“ míní.
Soud argumentuje zavedenou praxí
Vláda ANO, SPD a Motoristů v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na ÚS s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření.
Soud ve středu uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z opatření soudu. Summit se koná 7. a 8. července, lhůta pro akreditaci končí v pátek 26. června. O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu kompetencí při zastupování státu navenek soudci teprve rozhodnou.