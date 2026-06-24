Prezident kvůli summitu NATO žádá Ústavní soud o předběžné opatření

Prezident Petr Pavel požádal Ústavní soud (ÚS) o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Vyplývá to z návrhu, který soud zpřístupnil v přehledu plenárních věcí na svém webu. Soudcem zpravodajem se podle rozvrhu práce stal Pavel Šámal, rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň.
Vláda v pondělí rozhodla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Týž den večer se prezident obrátil na ÚS, který se ve středu začal žalobou zabývat na neveřejné poradě pléna.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu označil prezidentovo chování za směšné. Pavel podle něj vede kampaň, aby byl znovu zvolen, vztahy to však nezlepší, řekl předseda vlády v rozhovoru na webu Blesk.cz.
Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. ÚS by tak musel o kompetenční žalobě rozhodnout neobvykle rychle, aby nález ještě měl přímý dopad. Předběžné opatření ale soud teoreticky může vydat ještě před summitem. Prezident konkrétně žádá, aby soud uložil vládě a ministerstvu zahraničí povinnost bezodkladně oznámit organizátorům summitu, že součástí delegace bude prezident republiky.
Obsah žaloby
Pavel se domáhá také toho, aby vláda a ministerstvo zajistili jemu a jeho doprovodu akreditaci a aby nebránili jeho účasti na summitu, ani ji nijak nekomplikovali. Pokud by soud vyhověl návrhu na předběžné opatření, zabýval by se kompetenční žalobou až poté.
Přímo v žalobě Pavel navrhuje, aby soud určil, že státním orgánem příslušným rozhodnout o účasti prezidenta na summitech NATO je sám prezident republiky. Soud by měl podle něj také zrušit pondělní vládní usnesení o složení delegace pro Ankaru. Prezident také očekává součinnost vlády a ministerstva při zajišťování akreditací a letecké přepravy.
Zákon o ÚS pro kompetenční spory výslovně neupravuje možnost předběžného opatření. Prezident se ale v návrhu obsáhle snaží prokázat, že tato možnost existuje a že lze podpůrně použít občanský soudní řád.
Vláda v pondělí oznámila, že misi v Ankaře povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Pavel už dříve avizoval, že se v takovém případě obrátí na ÚS, protože zastupování státu navenek je jeho ústavní pravomoc a že v minulosti se prezidenti summitů NATO účastnili. Babiš uvedl, že prezident se vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale podle Babiše dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku sám aktivně vést.