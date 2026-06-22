Vláda má rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vláda by v pondělí měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních Motoristů, premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Kabinet probere mimo jiné také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030.

Předseda vlády v pátek oznámil, že Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Zároveň vyslovil přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit dvouprocentní závazek bude. Pavel přístup vlády k financování obrany kritizuje. Právě rozdílným pohledem na plnění závazků vláda vysvětluje, proč by na summitu měli být zástupci exekutivy, nikoli prezident.

Kabinet probere také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Ministerstvo spravedlnosti předloží novelu podmínek přístupu k evidenci skutečných majitelů firem. Napříště ji mají mít jen lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti prokážou svůj oprávněný zájem. Kritici poukazují na to, že z původního návrhu zmizelo ustanovení, jež výslovně umožňovalo přístup k informacím novinářům, nevládním organizacím či akademikům při prokázání protikorupčního zájmu.

Připravený návrh delegace na summit NATO nepočítá s účastí prezidenta
Andrej Babiš (ANO), Petr Macinka (Motoristé) a Jaromír Zůna (za SPD)

Mezi poslanecké návrhy, k nimž se kabinet vysloví, patří návrh reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jak ji v novele předložili poslanci opozičního hnutí STAN. Kabinet podle připravených podkladů zpochybní naplnění cíle změn v podobě zefektivnění a zrychlení řízení. Souhlas zřejmě nenalezne ani návrh opoziční ODS, aby Úřad vlády povinně zřizoval poradní orgán pro protidrogovou politiku a zajišťoval jeho činnost. Vláda přes odpor odborů a navzdory kritice expertů rozhodla agendu protidrogové politiky převést z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.

Na převod dalších agend ze Strakovy akademie reaguje poslanecká novela kompetenčního zákona z dílny opozičního hnutí STAN. Navrhuje uzákonit koordinační úlohu úřadu nad nimi.

Neutrálně se podle připravených podkladů kabinet zřejmě vyjádří k návrhu koaličních poslanců na rozšíření okruhu lidí a firem osvobozených od placení televizního a rozhlasového poplatku. Vláda minulý týden schválila předlohu, která převádí financování obou médií na státní rozpočet. Kvůli změně vyhlásily na pondělí stávku odbory České televize a Českého rozhlasu.

V České televizi a Českém rozhlase začala stávka kvůli financování
Česká televize

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