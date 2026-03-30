Stát nevyužil příznivé podmínky ke stabilizaci veřejných financí, míní NKÚ


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Ani v loňském roce se nepodařilo zásadně stabilizovat veřejné finance, zhodnotil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své výroční zprávě za rok 2025. Přestože rostly příjmy státního rozpočtu i celá ekonomika, výdaje rostly rychleji. Plánovaný schodek rozpočtu vláda dle úřadu výrazně překročila. Státní dluh dál narůstal a přiblížil se 3,7 bilionu korun. Vysoký podíl povinných výdajů navíc dlouhodobě zvyšuje zranitelnost veřejných financí a snižuje odolnost státu vůči budoucím krizím.

Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, nakonec rozpočet skončil ve schodku 290,7 miliardy korun. Šlo o rozpočet bývalé vlády Petra Fialy (ODS). Současná koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) vzešlá z podzimních voleb se ujala moci až ve druhé polovině prosince.

Naopak pozitivní zprávou byla podle NKÚ průměrná inflace 2,3 procenta, která byla nejnižší za posledních sedm let. Uvádí také, že s mírou nezaměstnanosti 2,8 procenta si Česko udrželo nejnižší hodnotu v EU.

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta
„Stát ovšem příznivých ekonomických podmínek nevyužil ke stabilizaci veřejných financí,“ konstatoval NKÚ. Výsledné saldo rozpočtu představovalo meziroční zhoršení o 19,3 miliardy korun. Zatímco příjmy meziročně vzrostly o 5,9 procenta, výdaje se zvýšily o šest procent. Saldo očištěné o peníze z EU a další peníze ze zahraničí se meziročně zlepšilo o 39 miliard, ale i v tomto případě by skončil rozpočet schodkem 249,9 miliardy korun, spočítal NKÚ.

Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl již v lednu, že reálný loňský schodek rozpočtu je 250 miliard korun. Zbývajících čtyřicet miliard jsou podle něj očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší tak letošní hospodaření státu.

Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí
Investice rostly, dluh také

NKÚ informoval, že podíl kapitálových výdajů, tedy investic, loni poprvé od roku 2015 překročil deset procent. Z toho největší část směřovala do dopravy a zdravotnictví. Úřad současně varuje před vysokým podílem povinných a obdobných výdajů rozpočtu, které si loni vyžádaly přes 86 procent rozpočtu. Omezuje to prostor pro aktivní rozpočtovou politiku, upozornil úřad.

Pokračoval růst státního dluhu, který se zvýšil až na 43,2 procenta HDP. Za úroky stát zaplatil až 98 miliard korun. Letos se předpokládají výdaje téměř 110 miliard korun. „Přestože Česká republika patří v Evropské unii stále mezi méně zadlužené země, tempo zadlužování představuje významné riziko pro stabilitu veřejných financí, zejména s ohledem na rostoucí náklady na obsluhu dluhu, které se od roku 2021 téměř zdvojnásobily,“ píše NKÚ.

Státní dluh loni vzrostl o 312,3 miliardy korun
Na základě svých kontrol dospěl NKÚ k závěru, že stát každoročně přichází o desítky miliard na nevybraných daních, přestože o tomto problému ví. Rezervy ve výběru daní jsou podle něj dány nedůsledným uplatňováním pravidel v praxi. Instituce si mezi sebou také nedostatečně předávají informace, data jsou neúplná a odpovědnost není jasně vymezena, uvedl jako příklad.

NKÚ loni například zjistil, že jen kvůli nelegálnímu zaměstnávání a nevybraných odvodech přišel stát v letech 2019 až 2022 až o 92 miliard korun.

Osobní číslo pro každého zaměstnance. Jednotné měsíční hlášení znamená řadu změn
Energetická krize kvůli Íránu dopadá na Asii

Válka v Íránu dostává asijské státy do první linie energetické krize. Až devadesát procent ropy z Perského zálivu míří právě do Asie, přičemž největším odběratelem je Čína, která přijímá skoro čtyřicet procent. I tam rostou maloobchodní ceny, přestože země si v posledních letech vytvářela rozsáhlé strategické rezervy.
před 1 hhodinou

Vláda se bude zabývat možnými kroky kvůli růstu cen pohonných hmot

Růst cen pohonných hmot a kroky k jejich poklesu budou v pondělí hlavním tématem vlády Andreje Babiše (ANO). Na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami. Babiš ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
před 4 hhodinami

Marže, zmatky, kartel. Politici v debatě probrali pohonné hmoty

Jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zastropování marže obchodníků. Podle poslance Matěje Gregora (Motoristé) nyní marže stanic na hlavních tazích výrazně vzrostly. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) má zvyšování marží za „nehorázné“. Dle europoslankyně Veroniky Vrecionové (ODS) Babiš zmatkuje podobně jako za covidu. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) upozornil, že případné jednání premiéra s petrolejáři může skončit u antimonopolního úřadu. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.
před 18 hhodinami

Česko zaostává ve výdajích na vědu. Experti rozebrali příčiny i možná zlepšení

Výdaje na vědu a výzkum v Česku klesají. Podle nejnovějších dat Eurostatu dosáhl objem investic v této oblasti za rok 2024 necelých dvou procent HDP. To je nejmíň od roku 2017. Vědu a výzkum financuje v Česku hlavně soukromý sektor a jeho podíl chce současná vláda ještě posílit. Téma v Událostech, komentářích z ekonomiky probrali výkonný ředitel Prague.bio Jiří Fusek, výkonný ředitel Enovation David Kotris a akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich. Svůj pohled připojil také předseda Akademie věd Radomír Pánek. Debatou provázeli Vanda Kofroňová a Milan Brunclík.
před 19 hhodinami

Banky na doporučení ČNB zpřísní limity pro investiční hypotéky

Banky od dubna zpřísní limity pro poskytování investičních hypoték, jak jim doporučila Česká národní banka, vyplývá z ankety mezi největšími tuzemskými bankami, kterou dělala agentura ČTK. Některé tak již učinily. Nové opatření ČNB se podle nich na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.
před 20 hhodinami

Ukrajině docházejí peníze na financování obrany před Ruskem, píše Bloomberg

Ukrajině hrozí, že jí do dvou měsíců dojdou peníze na financování obrany před ruskou vojenskou agresí. V současnosti má Kyjev peníze na krytí nákladů pouze do června, plyne podle agentury Bloomberg z odhadů domácích i zahraničních činitelů, kteří si kvůli citlivosti informací nepřáli být jmenováni. Finanční situaci Ukrajiny komplikuje mimo jiné blokování půjčky od Evropské unie v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun) Maďarskem.
28. 3. 2026Aktualizováno28. 3. 2026

VideoVláda „spí mnoho týdnů“, říká k palivům Skopeček. Směšné, reaguje David

Od začátku konfliktu na Blízkém východě platí lidé za naftu v průměru o patnáct korun za litr více, benzin podražil asi o osm korun na litr. Situací se bude v pondělí znovu zabývat vláda, chce řešit regulace marží čerpacích stanic. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) kabinetu vytýká, že „spí mnoho týdnů“, sleduje a monitoruje prý to, co je zřejmé – rostoucí ceny pohonných hmot. Občanští demokraté navrhují snížení spotřební daně. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) je „směšné tvrdit“, že nemá smysl monitorovat ceny. Argumentuje tím, že se nejedná pouze o koncovou cenu pro zákazníka, nýbrž také o cenu suroviny, cenu rafinérií. Monitorování cen dle něj probíhalo ještě před úderem na Írán. Diskuse v Událostech, komentářích se zúčastnil také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Moderovala Tereza Řezníčková.
28. 3. 2026
