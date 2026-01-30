Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl v roce 2025 podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 2,5 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí HDP vzrostl mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta.
Celoroční růst HDP táhla dle statistiků hlavně domácí poptávka. Růst hrubé přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství, informoval v pátek ČSÚ.
„V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,5 procenta. Růst podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu. Mírně pozitivní vliv mělo také saldo zahraničního obchodu,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů Českého statistického úřadu.
Zaměstnanost vzrostla v minulém roce o jedno procento. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 se zaměstnanost mezičtvrtletně nezměnila a meziročně vzrostla o 0,9 procenta, dodali statistici.
Odhady analytiků
„Měsíční ukazatele jasně naznačovaly, že se závěrečné měsíce roku 2025 nesly ve znamení pokračujícího oživování české ekonomiky. Pozitivní příspěvek čekáme od zahraniční i domácí poptávky,“ řekl ještě před zveřejněním odhadu ČSÚ hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Ve čtvrtém čtvrtletí podle něj HDP mezikvartálně vzrostl 0,8 procenta, za celý rok potom o 2,6 procenta.
Podle analytiků Raiffeisenbank si tuzemská ekonomika loni vedla nad očekávání dobře. „Za celý minulý rok růst HDP mohl činit až 2,6 procenta, když hlavním motorem růstu byly vyšší výdaje domácností,“ uvedli.
Lednová prognóza ministerstva financí očekává za loňský rok hospodářský růst 2,5 procenta. Mírně pesimističtější je Česká národní banka (ČNB), která v listopadové prognóze předpokládala zvýšení HDP za loňský rok o 2,3 procenta.
Ve třetím čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,8 procenta a meziročně o 2,8 procenta. Podle ČSÚ k meziročnímu růstu nejvíc přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.