Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl v roce 2025 podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 2,5 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí HDP vzrostl mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta.

Celoroční růst HDP táhla dle statistiků hlavně domácí poptávka. Růst hrubé přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství, informoval v pátek ČSÚ.

„V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,5 procenta. Růst podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu. Mírně pozitivní vliv mělo také saldo zahraničního obchodu,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů Českého statistického úřadu.

Zaměstnanost vzrostla v minulém roce o jedno procento. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 se zaměstnanost mezičtvrtletně nezměnila a meziročně vzrostla o 0,9 procenta, dodali statistici.

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta. Táhla ji spotřeba domácností
Nakupování, ilustrační foto

Odhady analytiků

„Měsíční ukazatele jasně naznačovaly, že se závěrečné měsíce roku 2025 nesly ve znamení pokračujícího oživování české ekonomiky. Pozitivní příspěvek čekáme od zahraniční i domácí poptávky,“ řekl ještě před zveřejněním odhadu ČSÚ hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Ve čtvrtém čtvrtletí podle něj HDP mezikvartálně vzrostl 0,8 procenta, za celý rok potom o 2,6 procenta.

Podle analytiků Raiffeisenbank si tuzemská ekonomika loni vedla nad očekávání dobře. „Za celý minulý rok růst HDP mohl činit až 2,6 procenta, když hlavním motorem růstu byly vyšší výdaje domácností,“ uvedli.

Lednová prognóza ministerstva financí očekává za loňský rok hospodářský růst 2,5 procenta. Mírně pesimističtější je Česká národní banka (ČNB), která v listopadové prognóze předpokládala zvýšení HDP za loňský rok o 2,3 procenta.

Ve třetím čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,8 procenta a meziročně o 2,8 procenta. Podle ČSÚ k meziročnímu růstu nejvíc přispěly výdaje domácností, podpořila ho také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.

Výběr redakce

Poslanci mají dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona

ŽivěPoslanci mají dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona

03:05Aktualizovánopřed 2 mminutami
Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

před 15 mminutami
Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

Hlavní tah na Rakovnicku zůstane po vyproštění cisterny týden uzavřený

před 56 mminutami
ČEZ pro nové zákazníky o desítky procent snížil fixované ceny energií

ČEZ pro nové zákazníky o desítky procent snížil fixované ceny energií

před 1 hhodinou
Trump pohrozil cly na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu

Trump pohrozil cly na zboží ze zemí, které dodávají ropu na Kubu

před 3 hhodinami
Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce

Venezuela schválila zákon o privatizaci ropného sektoru. USA uvolňují sankce

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany a uskupení

Junta v Burkina Fasu rozpustila všechny politické strany a uskupení

před 8 hhodinami
Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

Nákup stíhaček F-35 musí pokračovat, řekl Babiš

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

ŽivěPoslanci mají dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona

Poslanci by měli na páteční schůzi dokončit úvodní debatu o novele stavebního zákona, která má zrychlit a usnadnit povolování staveb. Zástupci koalice chtějí probrat v prvním čtení také změny pravidel sněmovního jednání k omezení možností obstrukcí, čemuž ve čtvrtek zamezila část opozice. Na programu je i senátní ústavní novela, jež dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Poslanci si odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině. První letošní řádná schůze dolní komory má v pátek skončit.
03:05Aktualizovánopřed 2 mminutami

Ekonomika loni rostla předběžně o 2,5 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl v roce 2025 podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) o 2,5 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí HDP vzrostl mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta.
před 15 mminutami

ČEZ pro nové zákazníky o desítky procent snížil fixované ceny energií

Energetická společnost ČEZ od pátku zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o čtyřicet procent, ceny některých fixovaných tarifů elektřiny klesnou meziročně až o desetinu. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé, například E.ON nyní zavedl plně digitální tarif.
před 1 hhodinou

Babiš nebere stanovisko rozpočtové rady úplně vážně, věří Schillerové

Vládou schválený návrh státního rozpočtu na letošní rok vyvolal mediální přestřelku – o jeho souladu se zákonem – mezi předsedou Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmírem Hamplem a ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), kterou ve čtvrtek podpořil i premiér Andrej Babiš (ANO).
před 18 hhodinami

Schillerová chce nový zákon o EET dostat do sněmovny do léta

Ministerstvo financí chce mít návrh zákona o obnovení elektronické evidence tržeb (EET) hotový a schválený vládou v první polovině roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve sněmovně. Obnovená povinnost evidovat tržby má platit od ledna 2027, bude se týkat obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Má srovnat podmínky pro podnikatele, omezit šedou ekonomiku a také posílit příjmy státního rozpočtu, řekla na kongresu Samoška v Olomouci ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
28. 1. 2026

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.
27. 1. 2026Aktualizováno27. 1. 2026

Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Správní rada Správy železnic rozhodla o jmenování Tomáše Tótha generálním ředitelem. Bývalý předseda představenstva ČD Cargo se ujme funkce v únoru. Správa železnic (SŽ) byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
27. 1. 2026Aktualizováno27. 1. 2026

EU a Indie uzavřely obří obchodní dohodu

Indický premiér Nárendra Módí a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámili v úterý ráno uzavření přelomové obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se obě strany snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.
27. 1. 2026Aktualizováno27. 1. 2026
Načítání...