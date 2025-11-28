Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24, ČSÚ

Hrubý domácí produkt stoupl ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 2,8 procenta, uvedl v pátek Český statistický úřad ve svém zpřesněném odhadu. Je to v obou údajích o desetinu procenta více, než zveřejnil ve svém říjnovém předběžném odhadu. Meziroční růst HDP byl podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Nejvíce přispěly výdaje na konečnou spotřebu domácností.

Růst hrubé přidané hodnoty mezičtvrtletně i meziročně pozitivně ovlivnilo především stavebnictví a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Dařilo se i ostatním službám.

Připravujeme podrobnosti.

EK schválila opatření pro stabilizaci cen emisních povolenek ETS 2

Evropská komise schválila návrh opatření, které má stabilizovat cenu emisní povolenky v systému ETS 2, a zabránit tak dopadům na domácnosti i firmy. Konkrétně jde o změnu týkající se takzvaného stabilizačního mechanismu MSR, jehož cílem je udržovat rovnováhu na trhu s povolenkami a zabránit extrémním výkyvům jejich cen.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Sněmovna rozhodla o vrácení rozpočtu k přepracování

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní dvacet dní na úpravy.
26. 11. 2025Aktualizovánovčera v 01:09

„Reálný rozpočet se musí navrhnout i za cenu zvýšení schodku,“ míní Schillerová

Místopředsedkyně ANO a nominantka na ministryni financí Alena Schillerová v Interview ČT24 hovořila o plánech nastupujícího kabinetu na konsolidaci rozpočtu. Návrh vlády v demisi je podle ní potřeba zpřesnit a k tomu dodala, že reálný návrh se musí sestavit i za cenu zvýšení schodku. Rozhovor vedla moderátorka Tereza Řezníčková.
26. 11. 2025

V Británii poprvé v historii unikl návrh rozpočtu

Britská labouristická ministryně financí Rachel Reevesová v parlamentu představila návrh rozpočtu, kde počítá s dalším zvýšením daní. To ostře kritizuje opozice. Dokument o necelou hodinu dříve unikl na veřejnost, což se dosud nikdy nestalo, incident proto vyvolal pozdvižení. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost se omluvil a oznámil, že věc vyšetří.
26. 11. 2025

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla firma na svém webu. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW. Vypnutí neohrozí české domácnosti, uvedl pro ČT ministr průmyslu v demisi Lukáš Vlček (STAN).
26. 11. 2025Aktualizováno26. 11. 2025

Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu HDP na 2,5 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) zlepšila odhad letošního růstu české ekonomiky na 2,5 procenta. V předchozí prognóze ze srpna předpokládala, že tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 procenta. Za zlepšením podle asociace stojí lepší výkon českého exportu, vyšší růst mezd a větší vládní spotřeba. Průměrná inflace by podle prognózy ČBA měla letos být 2,5 procenta, proti předchozí predikci se odhad nezměnil.
26. 11. 2025

HN: Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a v Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Uvedly to Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.
25. 11. 2025Aktualizováno25. 11. 2025
