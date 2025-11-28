Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí o 2,8 procenta

Hrubý domácí produkt stoupl ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 2,8 procenta, uvedl v pátek Český statistický úřad ve svém zpřesněném odhadu. Je to v obou údajích o desetinu procenta více, než zveřejnil ve svém říjnovém předběžném odhadu. Meziroční růst HDP byl podpořen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Nejvíce přispěly výdaje na konečnou spotřebu domácností.
Růst hrubé přidané hodnoty mezičtvrtletně i meziročně pozitivně ovlivnilo především stavebnictví a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Dařilo se i ostatním službám.
