Hrad zveřejní Pavlovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO

Prezidentská kancelář v úterý dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholovém fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu.
Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce, v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO. Ve sporu o letošní účast argumentoval mimo jiné tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc.
Mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi v pondělí sdělila, že pokud prezident kvůli sporu kompetenční žalobu podá, bude se jí Ústavní soud zabývat přednostně. Délku řízení však zatím odhadovat nelze.
Vláda v pondělí schválila, že delegaci povede premiér Andrej Babiš (ANO), součástí budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Babiš po jednání kabinetu řekl, že kompetenční žaloba by byla zbytečná. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést, vysvětlil premiér, proč vláda v delegaci prezidenta nechce.
Mandát byl podle Babiše upraven po jednání ministrů obrany, které se uskutečnilo minulý týden v Bruselu. Zopakoval, že chce na summitu hájit postoj Česka k naplňování aliančních závazků. Ty Praha loni nenaplnila a dvě procenta hrubého domácího produktu do obrany nepošle ani letos.
„Budeme tam obhajovat pozici České republiky,“ uvedl v pondělí Babiš s tím, že vedle naplňování procent je důležité budovat armádu a mít dostatečný počet vojáků. „Určitě jsme připraveni vysvětlovat naši pozici a je to naše odpovědnost, vláda je odpovědná za zahraniční politiku a rozpočet,“ dodal.