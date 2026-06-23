Vláda nechce prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO. Kabinet rozhodl, že českou delegaci povede v Ankaře premiér Andrej Babiš (ANO), doplní jej ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Podle zdrojů Seznam Zpráv prezident Pavel podá kompetenční žalobu, zvážení této možnosti v případě neschválení jeho účasti na akci zmínila hlava státu už v květnu.
Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) vnímá rozhodnutí vlády jako logické a rozumné, premiér chce prý vést dialog v Ankaře osobně, ne zástupně přes hlavu státu. Člen téhož výboru a exšéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS) řešení označuje za silové, tuzemská zahraniční a bezpečnostní politika se dle něj stala „obětí partajních zájmů šéfa hnutí ANO a Motoristů“.
Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se během dvoudenního summitu nabízela možnost dohody, jde prý o „ukázku slabého Babiše, který nedokázal zkrotit Motoristy sobě“. Místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Miroslav Ševčík (za SPD) doplnil, že Česko nemá prezidentský systém, vadí mu také některé Pavlovy výroky. ČT do debaty zvala zástupce Motoristů, pozvání nepřijali. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
- Domácí
- Sněmovna
- Poslanecká sněmovna
- NATO
- Severoatlantická aliance
- Summit NATO
- Turecko
- Ankara
- Petr Pavel
- Prezident republiky
- Vláda
- Andrej Babiš
- ANO
- Delegace
- Radek Vondráček
- Zdeněk Hřib
- Piráti
- Miroslav Ševčík
- SPD
- Jan Lipavský
- ODS
- Události, komentáře
- Ministerstvo zahraničí
- Petr Macinka
- Motoristé
- Ministerstvo obrany
- Jaromír Zůna
- SPD a Trikolora
- Výběr