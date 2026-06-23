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Prezident podal kompetenční žalobu na vládu kvůli účasti na summitu NATO Zobrazit

VideoSilové řešení, hodnotí neúčast Pavla na summitu NATO Lipavský. Rozumné, namítá Vondráček


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Vláda nechce prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO. Kabinet rozhodl, že českou delegaci povede v Ankaře premiér Andrej Babiš (ANO), doplní jej ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Podle zdrojů Seznam Zpráv prezident Pavel podá kompetenční žalobu, zvážení této možnosti v případě neschválení jeho účasti na akci zmínila hlava státu už v květnu.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) vnímá rozhodnutí vlády jako logické a rozumné, premiér chce prý vést dialog v Ankaře osobně, ne zástupně přes hlavu státu. Člen téhož výboru a exšéf diplomacie Jan Lipavský (za ODS) řešení označuje za silové, tuzemská zahraniční a bezpečnostní politika se dle něj stala „obětí partajních zájmů šéfa hnutí ANO a Motoristů“.

Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se během dvoudenního summitu nabízela možnost dohody, jde prý o „ukázku slabého Babiše, který nedokázal zkrotit Motoristy sobě“. Místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Miroslav Ševčík (za SPD) doplnil, že Česko nemá prezidentský systém, vadí mu také některé Pavlovy výroky. ČT do debaty zvala zástupce Motoristů, pozvání nepřijali. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.

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