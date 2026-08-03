Bitcoinová kauza míří k soudu, státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi

Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala čtyři lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj teď čelí obžalobě exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS), jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz.
„Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne 31. 7. 2026 podala u Krajského soudu v Brně obžalobu v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025. Obžaloba byla podána na čtyři obviněné fyzické osoby, z nichž jedna je stíhána vazebně,“ uvedlo státní zastupitelství v tiskové zprávě.
Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně, potvrdil olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. V tiskové zprávě jména obžalovaných uvedena nejsou, ale jsou známa z doby obvinění.
Jiřikovskému navrhuje státní zástupkyně uložení souhrnného trestu dvacet let vězení a propadnutí majetku, a to za provozování darknetového tržiště Nucleus Market v letech 2014 až 2016, na němž se odehrávaly ve velkém rozsahu obchody s omamnými a psychotropními látkami, i za legalizace výnosů z této činnosti z roku 2015 v rozsahu zhruba dvanáct milionů korun; trest zahrnuje i jeho předchozí odsouzení, ze kterého byl podmíněně propuštěn.
Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025 navrhuje státní zástupkyně uložení dalšího trestu odnětí svobody v trvání devíti let, uvedl Dragoun na stránkách VSZ.
Pro Blažka chce státní zástupkyně 6,5 roku vězení
Exministrovi Blažkovi, který kvůli kauze loni rezignoval, a jeho někdejšímu náměstkovi Daňhelovi státní zástupkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Podle obžaloby se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, přičemž záměrně porušili své povinnosti jako úředních osob. Obžalováni jsou tak z praní špinavých peněz i zneužití pravomoci úřední osoby.
Ještě vyšší trest navrhuje státní zástupkyně pro Jiřikovského advokáta Kárima Titze, který podle obžaloby legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval. V souvislosti s tímto darem je obžalován z účastenství ve formě organizátorství zločinu zneužití pravomoci úřední osoby a z praní špinavých peněz.
„Dále je tomuto obviněnému samostatně kladeno za vinu, že se podílel ještě v březnu a dubnu 2025 na legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu 40 bitcoinů, což představuje zhruba 74 milionů korun,“ uvedl Dragoun. Státní zástupkyně Titzovi navrhuje osmiletý úhrnný trest, peněžitý trest v desítkách milionů korun a zákaz činnosti na dobu osmi let.
Blažek, Daňhel a Titz jsou stíháni na svobodě, Jiřikovský je ve vazbě. VSZ muselo podat obžalobu do 14. srpna, jinak by byl z vazby propuštěn.