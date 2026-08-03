Po vlně zatýkání se turecká opozice štěpí. Předák Özel založil novou stranu

Turecká opozice čelí největší vlně zatýkání za poslední roky. Vládní represe odstartovaly také rozdělení opozičních sil. Z Republikánské lidové strany (CHP) koncem července odešlo 91 poslanců včetně sesazeného předsedy Özgüra Özela. Založili Yeni Parti – Novou stranu. Do dvou let chtějí být hlavními vyzyvateli dlouholetého prezidenta Recepa Erdogana v příštích volbách.
Záběr, který opět šokoval tureckou liberální opozici – protikorupční policie zadržela starostku, která před dvěma lety porazila vládní stranu AKP v istanbulské městské části Üsküdar, která je vnímaná jako prezidentova politická bašta. Ve čtvrtek a v pátek na protest vyšly do ulic tisíce lidí.
„Hněv těchto lidí bobtná. V uplynulých měsících úřady zadržely stovky opozičních starostů a činovníků – předcházelo tomu uvěznění výrazné figury opozice a istanbulského starosty Ekrema Imamoglua. Ten už je za mřížemi téměř rok a půl,“ přiblížil zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
„Üsküdar je silně konzervativní městská část. Dokonce i rezidence Recepa Tayyipa Erdogana je v Üsküdaru. A tuto čtvrť řídila starostka z opozice. To nedokázal snést,“ míní politolog Alper Kara z Galatasaray University. Opozice za postupem úřadů a soudů vidí politickou objednávku a pokus o likvidaci oponentů.
Štěpení turecké opozice
Vláda prezidenta Erdogana taková nařčení odmítá a trvá na nezávislosti justice. Rozhodnutí úřadů mezitím zasáhlo i samotné vedení opozice. Z CHP se odštěpila Yeni Parti. „Až přijdou volby, jsme si jistí, že to budeme my, kdo porazí Erdogana,“ prohlásil šéf nové opoziční strany Özel.
Nové uskupení se snaží převzít roli hlavní opoziční síly. O členství už projevily zájem desetitisíce lidí. Mezi nimi také právník a bývalý zastupitel centrální istanbulské části Şişli Cancercan Kartal.
„Nová strana slibuje společnou budoucnost. Dokonce i její program to zmiňuje. Budeme tu pro Kurdy, Turky, alevity i sunnity,“ zdůraznil Kartal.
Nové rozložení sil může ovlivnit i Erdoganovu politickou budoucnost. V řádných volbách za dva roky už kandidovat nemůže. Cestu k dalšímu mandátu by mu otevřely volby předčasné – k jejich vypsání ale potřebuje i část opozičních hlasů.