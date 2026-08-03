Po vlně zatýkání se turecká opozice štěpí. Předák Özel založil novou stranu


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Turecká opozice čelí největší vlně zatýkání za poslední roky. Vládní represe odstartovaly také rozdělení opozičních sil. Z Republikánské lidové strany (CHP) koncem července odešlo 91 poslanců včetně sesazeného předsedy Özgüra Özela. Založili Yeni Parti – Novou stranu. Do dvou let chtějí být hlavními vyzyvateli dlouholetého prezidenta Recepa Erdogana v příštích volbách.

Záběr, který opět šokoval tureckou liberální opozici – protikorupční policie zadržela starostku, která před dvěma lety porazila vládní stranu AKP v istanbulské městské části Üsküdar, která je vnímaná jako prezidentova politická bašta. Ve čtvrtek a v pátek na protest vyšly do ulic tisíce lidí.

„Hněv těchto lidí bobtná. V uplynulých měsících úřady zadržely stovky opozičních starostů a činovníků – předcházelo tomu uvěznění výrazné figury opozice a istanbulského starosty Ekrema Imamoglua. Ten už je za mřížemi téměř rok a půl,“ přiblížil zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

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„Üsküdar je silně konzervativní městská část. Dokonce i rezidence Recepa Tayyipa Erdogana je v Üsküdaru. A tuto čtvrť řídila starostka z opozice. To nedokázal snést,“ míní politolog Alper Kara z Galatasaray University. Opozice za postupem úřadů a soudů vidí politickou objednávku a pokus o likvidaci oponentů.

Štěpení turecké opozice

Vláda prezidenta Erdogana taková nařčení odmítá a trvá na nezávislosti justice. Rozhodnutí úřadů mezitím zasáhlo i samotné vedení opozice. Z CHP se odštěpila Yeni Parti. „Až přijdou volby, jsme si jistí, že to budeme my, kdo porazí Erdogana,“ prohlásil šéf nové opoziční strany Özel. 

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Nové uskupení se snaží převzít roli hlavní opoziční síly. O členství už projevily zájem desetitisíce lidí. Mezi nimi také právník a bývalý zastupitel centrální istanbulské části Şişli Cancercan Kartal.

„Nová strana slibuje společnou budoucnost. Dokonce i její program to zmiňuje. Budeme tu pro Kurdy, Turky, alevity i sunnity,“ zdůraznil Kartal.

Nové rozložení sil může ovlivnit i Erdoganovu politickou budoucnost. V řádných volbách za dva roky už kandidovat nemůže. Cestu k dalšímu mandátu by mu otevřely volby předčasné – k jejich vypsání ale potřebuje i část opozičních hlasů.

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