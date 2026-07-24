Turecko zažívá pokles porodnosti, Erdogan mluví o největším bezpečnostním riziku

VideoTurecko zažívá pokles porodnosti, Erdogan mluví o největším bezpečnostním riziku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Turecko čelí rekordnímu poklesu porodnosti. Podle prognóz by se počet obyvatel země mohl do konce století snížit ze současných 86 milionů na 77 milionů. Autoritářský prezident Recep Tayyip Erdogan krizi označil za největší bezpečnostní riziko. Ještě před dvaceti lety přitom země čelila opačnému problému. V Istanbulu doznívaly kampaně, které rodiny nabádaly počet dětí omezit. Nyní se trend obrátil: na jednu ženu v Turecku připadá 1,42 dítěte. Přirozený růst populace statistici naměřili naposledy před deseti lety. Změny souvisejí s ženskou emancipací. Častěji se zapojují do univerzitního vzdělávání a později odchází do práce. V kontrastu s tím chybí jesle a flexibilní pracovní právo.

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