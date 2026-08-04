Skupina amerických států vedených demokraty žaluje Trumpa kvůli novým clům

Skupina 25 států USA vedených demokraty zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových cel na zboží od 60 obchodních partnerů. Podle agentury Reuters to uvedla kancelář generálního prokurátora státu Oregon Dana Rayfielda. Bílý dům na žádost o komentář zatím nereagoval.
Žaloba států podaná u amerického soudu pro mezinárodní obchod v New Yorku navazuje na předchozí soudní spory malých amerických podniků. Ty se minulý měsíc v den vstupu cel v platnost soudně domáhaly jejich zrušení.
Americká administrativa koncem července uvalila nová cla ve výši 10 procent a 12,5 procenta na desítky zemí včetně Evropské unie. Jako důvod uvedla nedostatečné úsilí těchto států zabránit vstupu výrobků pocházejících z nucené práce na jejich trhy. Cla nabyla účinnosti bezprostředně po vypršení platnosti předchozího desetiprocentního globálního cla. Opatření se týká více než 90 procent dovozu zboží do Spojených států.
„Přestože prohrál v každém kroku, Trump se opět pokouší způsobit další chaos pracujícím rodinám a místním podnikům v Oregonu. Za tato nezákonná cla platíme my všichni, nikoli zahraniční vlády,“ uvedl Rayfield.
Trump udělal z cel ústřední pilíř své zahraniční i obchodní politiky, a to navzdory výrazné porážce u Nejvyššího soudu USA. Ten 20. února zrušil většinu Trumpových nejrozsáhlejších cel s odůvodněním, že zákon o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 neopravňuje prezidenta k jednostrannému uvalování cel na obchodní partnery. Trump na rozhodnutí reagoval další eskalací obchodní války.