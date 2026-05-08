Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Rozhodnutí soudu ponechává dočasné celní poplatky, které by měly vypršet v červenci, v platnosti pro všechny ostatní dovozce, zatímco soudy projednají případné odvolání vládou. Píše o tom agentura Reuters.
Soud pro mezinárodní obchod v New Yorku rozhodnutí učinil v poměru dva ku jednomu soudci. Odmítl zablokovat cla pro všechny dovozce, což v žalobě požadovala skupina 24 států převážně vedených demokraty.
Ačkoliv se rozhodnutí týká opatření, které má vypršet za dva měsíce, jedná se další ránu pro Trumpovy celní ambice. Přichází nedlouho před Trumpovou schůzkou s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, s nímž by měl příští týden v Pekingu jednat mimo jiné o obchodním napětí mezi velmocemi.
Trump prohlásil, že čtvrteční rozhodnutí učinili dva soudci z radikální levice. „Nic mě od soudů nepřekvapuje... Dostaneme jeden rozsudek a uděláme to jiným způsobem,“ řekl Trump novinářům.
Cla jsou oblíbeným obchodním nástrojem republikánského prezidenta. Nejvyšší soud USA v únoru rozhodl, že prezident překročil své pravomoci, když zavedl rozsáhlá globální cla na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Podle soudu se tento zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje.
Trump následně podepsal exekutivní příkaz, kterým stanovil desetiprocentní dovozní přirážku jen několik hodin po vynesení rozsudku. Následně pohrozil, že sazbu zvýší na patnáct procent. Nové clo se mělo opírat o paragraf 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje zavést až patnáctiprocentní cla v případě „velkého a vážného“ deficitu platební bilance. Podle tohoto zákona však mohou taková omezení dovozu platit pouze 150 dní, pokud jejich prodloužení neschválí Kongres.