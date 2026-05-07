Trump tlačí EU ke schválení obchodní dohody, vyhrožuje vyššími cly


7. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům, prohlásil americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se však ještě musí dohodnout s členskými státy EU.

Šéf Bílého domu před pár dny oznámil, že hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z EU do USA na 25 procent. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová následně varovala, že EU je „připravena na všechny scénáře,“ pokud by USA porušily své závazky.

Trump ve čtvrtek na své síti Truth Social napsal, že měl s předsedkyní EK „skvělý“ telefonický hovor. Dodal, že souhlasil, že poskytne EU čas na naplnění její části dohody do 250. výročí Dne nezávislosti, tedy do 4. července. Jinak podle podle něj cla na dovoz zboží z EU do USA „okamžitě vzrostou na mnohem vyšší úrovně“.

Trump a von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě uzavřené ve Skotsku domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. EU se na oplátku zavázala zrušit cla na americké průmyslové zboží a usnadnit přístup na unijní trh pro americké zemědělské produkty, jako je vepřové maso a mléčné výrobky.

Mnohé země EU se chtějí této hrozbě vyhnout a prosazují rychlé zavedení právních norem, které by zrušily dovozní cla na americké průmyslové zboží a poskytly preferenční přístup americkým zemědělským a rybářským produktům, jak je stanoveno v obchodní dohodě.

Devět měsíců po uzavření úmluvy se však Evropský parlament a Rada EU stále musí dohodnout na společném znění, teprve potom bude moci snížení cel vstoupit v platnost.

Europoslanci přitom chtějí přísnější ochranné záruky. Pokud například Spojené státy zavedou dodatečná cla, Evropská komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké výrobky. Postoj členských států je přitom poněkud odlišný a podle mnohých ještě bude trvat, než se podaří najít shodu na kompromisním řešení. Předseda nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu Manfred Weber nicméně již uvedl, že chce, aby jednání skončila co nejdříve a konečné formální potvrzení dohody pak proběhlo již na plenárním zasedání EP tento měsíc ve Štrasburku.

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně"

Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Evropská unie zakáže svlékací aplikace

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Za útok na proizraelskou demonstraci v Coloradu dostal muž doživotí

Muž obviněný z loňského útoku na proizraelskou demonstraci ve městě Boulder v americkém státě Colorado, který se během čtvrtečního státního procesu přiznal k vraždě a dalším obviněním, byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti podmíněného propuštění. Muhammad Sabrí Sulimán vloni 1. června zaútočil zápalnými lahvemi na skupinu lidí, kteří se sešli na podporu izraelských rukojmí tehdy zadržovaných v Pásmu Gazy. Zranil při tom osm lidí, přičemž jedna ze zraněných, 82letá Karen Diamondová, o necelý měsíc později zraněním podlehla.
Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

Izrael ve středu při prvním úderu na Bejrút od uzavření příměří s Libanonem minulý měsíc zabil velitele elitních jednotek Radván, které patří k Hizballáhu. Rozhovory o ukončení konfliktu probíhají na nižší úrovni a další kolo jednání vládních představitelů Izraele a Libanonu se zatím neplánuje. Šíitské militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem jakoukoli dohodu se židovským státem odmítá. Ve městě Týros – jedné z klíčových bašt Hizballáhu na jihu Libanonu – natáčel zpravodaj ČT v Libanonu Andreas Papadopulos s týmem.
Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností. Úřady po celém světě se je snaží najít. Píší to tiskové agentury s odvoláním na nizozemské úřady a provozovatele lodi MV Hondius. V Amsterdamu byla nově hospitalizována žena s příznaky hantaviru. Světová zdravotnická organizace (WHO) ubezpečuje, že šíření viru nepředstavuje počátek nové pandemie.
Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

Dokumenty z Oddělení 4 Vojenského výcvikového centra při Baumanově moskevské státní technické univerzitě popisují, jak ruská tajná služba GRU školí studenty v provádění hackerských útoků a dezinformačních taktik. Získal je server The Insider a jeho partneři. Někteří z absolventů slouží například v jednotce 74455, která je zodpovědná za útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině a v Gruzii, což představuje válečné zločiny.
Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně“

Na začátku týdne se konal summit Evropského politického společenství (EPC) poprvé na Kavkaze – konkrétně v Arménii. Ta se s Evropskou unií v deklaraci zavázala mimo jiné k evropské orientaci. Podle experta Vincence Kopečka se však nyní přijetí této země do EU neočekává, jde spíše o mentální přiblížení. Tato kavkazská země je navíc energeticky závislá na Rusku, jehož vojáci mají na území Arménie stále dvě vojenské základny.
V místních volbách v Británii se očekává oslabení labouristů i premiéra Starmera

Velká část Británie včetně Londýna si ve čtvrtek vybírá nové zástupce do místních samospráv. Hlasuje se také o složení velšského a skotského parlamentu. Podle agentury AP průzkumy hovoří o velkých ztrátách vládnoucích labouristů, které mohou uspíšit odchod premiéra Keira Starmera. Média předpovídají také další roztříštění britské politické scény, na níž se u moci v posledních dekádách střídali labouristé a konzervativci.
Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly od středečního večera sestřelily nad ruským územím 347 ukrajinských dronů. Podle agentury AFP jde o obzvlášť vysoký počet. Údery hlásí i Ukrajina. Čtyři raněné si v noci podle úřadů vyžádaly ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, dalších devět raněných ve čtvrtek oznámily úřady z Charkova. Válčící strany přitom tento týden vyhlásily jednostranná příměří s odlišnými daty.
