Trump tlačí EU ke schválení obchodní dohody, vyhrožuje vyššími cly

Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům, prohlásil americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se však ještě musí dohodnout s členskými státy EU.
Šéf Bílého domu před pár dny oznámil, že hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z EU do USA na 25 procent. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová následně varovala, že EU je „připravena na všechny scénáře,“ pokud by USA porušily své závazky.
Trump ve čtvrtek na své síti Truth Social napsal, že měl s předsedkyní EK „skvělý“ telefonický hovor. Dodal, že souhlasil, že poskytne EU čas na naplnění její části dohody do 250. výročí Dne nezávislosti, tedy do 4. července. Jinak podle podle něj cla na dovoz zboží z EU do USA „okamžitě vzrostou na mnohem vyšší úrovně“.
Trump a von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě uzavřené ve Skotsku domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. EU se na oplátku zavázala zrušit cla na americké průmyslové zboží a usnadnit přístup na unijní trh pro americké zemědělské produkty, jako je vepřové maso a mléčné výrobky.
Mnohé země EU se chtějí této hrozbě vyhnout a prosazují rychlé zavedení právních norem, které by zrušily dovozní cla na americké průmyslové zboží a poskytly preferenční přístup americkým zemědělským a rybářským produktům, jak je stanoveno v obchodní dohodě.
Devět měsíců po uzavření úmluvy se však Evropský parlament a Rada EU stále musí dohodnout na společném znění, teprve potom bude moci snížení cel vstoupit v platnost.
Europoslanci přitom chtějí přísnější ochranné záruky. Pokud například Spojené státy zavedou dodatečná cla, Evropská komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké výrobky. Postoj členských států je přitom poněkud odlišný a podle mnohých ještě bude trvat, než se podaří najít shodu na kompromisním řešení. Předseda nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) v Evropském parlamentu Manfred Weber nicméně již uvedl, že chce, aby jednání skončila co nejdříve a konečné formální potvrzení dohody pak proběhlo již na plenárním zasedání EP tento měsíc ve Štrasburku.