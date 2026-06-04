Francouzský soud definitivně rozhodl: magnát Vítek musí zbourat vilu v Provence


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Realitní magnát Radovan Vítek musí nechat zbourat svou vilu na jihu Francie. Kasační soud v Paříži definitivně potvrdil výsledek odvolací instance v Nimes. Český miliardář přestavěl dům v chráněné oblasti bez stavebního povolení a podle soudu porušil urbanistická pravidla. Zároveň dostal vysokou pokutu.

Gordes je jedna z nejkrásnějších vesnic v Provence. Hojně sem jezdí turisté, točila se tu i řada filmů. Právě tady koupil český miliardář dům s cílem přestavět ho na luxusní objekt s vnitřním bazénem a obrovskou terasou.

Z původní stavby o rozměru 200 metrů čtverečních ale postavil šestkrát větší vilu bez stavebního povolení. Starostu upozornili na neobvyklé rozšiřování původního domu obyvatelé vesnice a černá stavba se dostala až k soudu.

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Vítkova vila ve Francii

„Když mě starosta Gordes požádal, abych se případem zabýval, byl jsem šokován. Protože to, co tady postavili, to byl malý palác v Gordes,“ řekl právní zástupce vesnice Gordes Olivier Morice.

Věc se řešila až na nejvyšší soudní úrovni

Hodnota nemovitosti se pohybuje v přepočtu kolem půl miliardy korun. Jméno nového majitele ale bylo dlouho neznámé. Starosta Gordes Richard Kitaeff k tomu řekl, že jméno nezmiňuje ani rozsudek odvolacího soudu z Nimes. „Ale na druhou stranu během slyšení advokáti majitele připustili, že je to opravdu pan Vítek, kdo stojí v čele společnosti zodpovědné za tuto nelegální stavbu.“

Stavební pravidla jsou pro tuto oblast velmi striktní. Povolení podléhá i jednoduchá úprava okenic či terasy, podle místních nechal navíc nový majitel objektu odstranit historickou památku. Po soudu v Nimes se Vítek odvolal až k nejvyšší instanci v zemi.

Radovan Vítek na archivním snímku z roku 2015
Zdroj: ČT24

Všechny opravné prostředky jsou již vyčerpány

Rozhodnutí pařížského kasačního soudu znamená vyčerpání všech opravných prostředků a definitivní otevření cesty k demolici objektu. Radovan Vítek nyní bude mít určitý čas na odstranění nepovolené stavby na vlastní náklady. Jeho společnost se k případu vyjádřit nechtěla. „Oficiálně to necháváme zcela bez komentáře,“ uvedl mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.

Případ na sebe poutá velkou pozornost nejen na jihu Francie. Ještě větší zájem pak může vzbudit samotná likvidace vily.

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