USA uvalily sankce na kubánského prezidenta Díaze-Canela i na syna Raúla Castra


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy ve čtvrtek uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze-Canela, jeho ženu a tři další lidi, oznámilo podle tiskových agentur americké ministerstvo financí. Na seznamu je také Alejandro Castro Espín, syn bývalého prezidenta karibského ostrova Raúla Castra. Americký prezident Donald Trump označil Kubu za zhroucený stát v odpovědi na otázku, zda je cílem sankcí urychlit pád Havany.

Sankce přicházejí poté, co americký prezident v květnu podepsal výnos o zpřísnění sankcí proti Kubě. Od ledna, kdy USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, Trump ostrovu opakovaně hrozí vojenskou intervencí. Rovněž nařídil energetickou blokádu, která zastavila dodávky paliva na Kubu. Ostrov se v důsledku toho potýká s výpadky elektřiny, nedostatkem potravin a ekonomickým kolapsem.

V květnu USA obvinily dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra z vraždy kvůli sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Proti kroku Washingtonu v Havaně protestovaly tisíce lidí.

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Trump ve čtvrtek prohlásil, že USA chtějí, aby byla Kuba „hezky vedenou zemí“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dříve uvedl, že Trump by upřednostňoval uzavření dohody s komunistickou vládou na ostrově. Zároveň však vyjádřil pochybnosti o možnosti nalézt se stávajícím kubánským vedením diplomatické řešení.

Castro Espín v minulosti sloužil jako poradce kubánské komise pro obranu a národní bezpečnost. Byl přítomen u historického setkání svého otce Raúla s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou v březnu 2016 v Havaně.

Obama zahájil sbližování USA s Kubou, s Raúlem Castrem v roce 2014 oznámili novou kapitolu ve vztazích zemí. O rok později obě země po více než padesáti letech vzájemně otevřely své ambasády v Havaně a ve Washingtonu. Po smrti Raúlova bratra a někdejšího kubánského vůdce Fidela Castra v listopadu 2016 Obama nabídl Kubáncům přátelství.

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