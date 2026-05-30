Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku


Havana tvrdí, že riziko útoku USA proti Kubě stoupá. Podle amerického serveru Axios ale prezident Spojených států Donald Trump invazi na karibský ostrov neschválil a dává přednost ekonomickému nátlaku, pod kterým by se komunistický režim sám zhroutil. Proto chce jeho administrativa nadále prosazovat sankce proti ostrovu, který se v současnosti potýká s nedostatkem ropy, elektřiny, ale například také pitné vody.

S nedostatkem vody se denně potýká téměř třetina Kubánců. Na výpadky jsou prý zvyklí. Nyní je ale podle nich situace složitější. „Je to zlé, velmi zlé. A nejsou žádné známky, že by se mohlo něco zlepšit,“ říká jedna z obyvatelek Havany.

Aby tekla voda, musí běžet proud, který pohání čerpadla. Jenže toho je málo kvůli nedostatku ropy. A za tím stojí Trumpova administrativa, která už delší dobu dovoz strategické suroviny na komunistický ostrov blokuje. Přitom přes osmdesát procent elektřiny Kuba vyrábí právě spalováním ropných paliv v tepelných elektrárnách.

Úřady zapínají proud na jednu nebo dvě hodiny, říká lékařka

I dvacetihodinové výpadky proudu během dne jsou tak v současnosti běžné. Kubánce navíc zmáhá každodenní vedro. „Problémy jsou všude. A když říkám všude, tak všude,“ podotýká další obyvatel kubánské metropole.

Na generátorech je závislá i velká část nemocnic, například ta ve městě Pinar del Río na západě země. Její prenatální oddělení se bez proudu neobejde, a proto se nemocnice podle tamní neonatoložky Yamily Salgadové zaručila, že alespoň pro toto oddělení bude elektřina dostupná.

Sama Salgadová doma vaří na dřevěném uhlí a snaží se naplno využít jedné nebo dvou hodin, kdy úřady dodávky elektřiny zapnou. „V tu chvíli vstaneme. Myjeme. Vaříme. Abychom měli jídlo připravené na další den. Je to takový maraton. Je to těžké,“ popsala situaci lékařka.

Trump chce dle serveru Axios Kubu „ekonomicky udusit“

Právě na tento přístup má sázet Donald Trump, který podle amerického serveru Axios chce raději ostrov udusit ekonomicky než podniknout invazi. Ministr zahraničí USA Marco Rubio ale mluví o Kubě jako o hrozbě pro Spojené státy.

„Mít zkrachovalý stát devadesát mil od našich břehů představuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států,“ uvedl Rubio.

Podle šéfa americké diplomacie, který je synem kubánských emigrantů, je Trumpova administrativa připravena otevřít s karibským ostrovem novou kapitolu vztahů. Kdy a za jakých podmínek, ale neřekl.

Náměstkyně kubánského ministra zahraničí ovšem uvedla, že „nebezpečí vojenské agrese proti Kubě“ každý den stoupá.

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Válka v Súdánu vyhnala celé komunity a zničila infrastrukturu, říká šéf Lékařů bez hranic

Íránská blokáda Hormuzského průlivu má těžké dopady napříč celým světem. V africkém Súdánu, kde uprostřed občanské války čelí devatenáct milionů lidí dennodenní nejistotě, že nebudou mít co jíst, se očekává čtyřicetiprocentní propad úrody. O největší humanitární katastrofě světa pro ČT24 promluvil prezident neziskové organizace Lékaři bez hranic Javid Abdelmoneim. Rozhovor vedl Jakub Szántó.
Rakousko-italský Brennerský průsmyk je uzavřen kvůli protestní akci

Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk je až do sobotního večera uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně dle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platí od 11:00 do 19:00 a na italské straně od 10:30 do 20:00.
Při nehodě v Afghánistánu zemřelo přes dvacet lidí, převážně žen a dětí

Při nehodě nákladního vozidla v sobotu na východě Afghánistánu zahynulo nejméně 22 lidí, převážně žen a dětí. Dalších nejméně 36 lidí bylo zraněno. Vůz, který vezl afgánské uprchlíky vracející se z Pákistánu, sjel ze silnice v provincii Laghmán. Šéf provinčního ředitelství veřejného zdraví Amínulláh Šaríf dle agentury AP uvedl, že řidič usnul za volantem. Mezi oběťmi bylo podle úřadů deset dětí a pět žen.
Při izraelských útocích v Libanonu bylo zabito jedenáct lidí

Při pátečních izraelských útocích ve třech oblastech jižního Libanonu bylo zabito jedenáct osob, včetně záchranáře a syrského občana, uvedlo dle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Dalších osm lidí bylo zraněno, včetně dalšího záchranáře. Úřady útoky označily za hrubé porušení humanitárního práva. Izraelská armáda v sobotu dopoledne vydala výzvu k evakuaci sedmi jiholibanonských vesnic. Militantní hnutí Hizballáh se mezitím přihlásilo k raketovému útoku na severu židovského státu.
VideoRuský dům v Berlíně čelí kritice. I kvůli možnému porušování sankcí

V Berlíně roste nespokojenost s působením Ruského domu. Instituce se prezentuje jako kulturní centrum. Podobně jako pražský Ruský dům, který se v březnu stal terčem útoku, objekt ale provozuje státní agentura Rossotrudničestvo, která je od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Tyto sankce ale podle spolkového ministerstva zahraničí k automatickému uzavření instituce nevedou. Dům funguje na základě smlouvy mezi Ruskem a Německem uzavřené v roce 2013 na 99 let. Díky ní spolková republika v Rusku stále provozuje vlastní kulturní centra, Goethe Instituty, o které nechce přijít. Spolkovou vládu za to kritizují někteří vládní i opoziční poslanci. Berlínská prokuratura nyní vede vyšetřování proti neznámým nájemníkům bytů v obřím komplexu a řeší, jestli komerční pronájmy porušují sankce. Ruský dům ale obvinění odmítá.
Británie chystá zákon proti poškozování podmořských kabelů nepřátelskými státy

Britská vláda navrhne zákon, který má Rusku a dalším nepřátelským státům zabránit v poškozování klíčových komunikačních kabelů vedoucích pod mořskou hladinou. Nová legislativa zavede vyšší pokuty a přísnější tresty odnětí svobody pro majitele a provozovatele lodí, kteří podmořské kabely poškodí bezohledným jednáním, uvedly s odkazem na sdělení vlády tiskové agentury.
„Viděli jsme všechny podoby války,“ řekl ČT malíř z jižního Libanonu

Smrt příbuzných, zničené živobytí i své osobní postoje a zkušenosti s válkou přiblížili pro Českou televizi obyvatelé jiholibanonské vesnice Arab Salím, která se několikrát stala cílem izraelských úderů. I přes četné vojenské porážky ze strany Jeruzaléma zůstává teroristické hnutí Hizballáh v regionu hluboce zakořeněné a sympatie k němu nechovají jen šíitští extrémisté.
