Na Kubě dochází už i pitná voda. USA pokračují v ekonomickém nátlaku

Havana tvrdí, že riziko útoku USA proti Kubě stoupá. Podle amerického serveru Axios ale prezident Spojených států Donald Trump invazi na karibský ostrov neschválil a dává přednost ekonomickému nátlaku, pod kterým by se komunistický režim sám zhroutil. Proto chce jeho administrativa nadále prosazovat sankce proti ostrovu, který se v současnosti potýká s nedostatkem ropy, elektřiny, ale například také pitné vody.
S nedostatkem vody se denně potýká téměř třetina Kubánců. Na výpadky jsou prý zvyklí. Nyní je ale podle nich situace složitější. „Je to zlé, velmi zlé. A nejsou žádné známky, že by se mohlo něco zlepšit,“ říká jedna z obyvatelek Havany.
Aby tekla voda, musí běžet proud, který pohání čerpadla. Jenže toho je málo kvůli nedostatku ropy. A za tím stojí Trumpova administrativa, která už delší dobu dovoz strategické suroviny na komunistický ostrov blokuje. Přitom přes osmdesát procent elektřiny Kuba vyrábí právě spalováním ropných paliv v tepelných elektrárnách.
Úřady zapínají proud na jednu nebo dvě hodiny, říká lékařka
I dvacetihodinové výpadky proudu během dne jsou tak v současnosti běžné. Kubánce navíc zmáhá každodenní vedro. „Problémy jsou všude. A když říkám všude, tak všude,“ podotýká další obyvatel kubánské metropole.
Na generátorech je závislá i velká část nemocnic, například ta ve městě Pinar del Río na západě země. Její prenatální oddělení se bez proudu neobejde, a proto se nemocnice podle tamní neonatoložky Yamily Salgadové zaručila, že alespoň pro toto oddělení bude elektřina dostupná.
Sama Salgadová doma vaří na dřevěném uhlí a snaží se naplno využít jedné nebo dvou hodin, kdy úřady dodávky elektřiny zapnou. „V tu chvíli vstaneme. Myjeme. Vaříme. Abychom měli jídlo připravené na další den. Je to takový maraton. Je to těžké,“ popsala situaci lékařka.
Trump chce dle serveru Axios Kubu „ekonomicky udusit“
Právě na tento přístup má sázet Donald Trump, který podle amerického serveru Axios chce raději ostrov udusit ekonomicky než podniknout invazi. Ministr zahraničí USA Marco Rubio ale mluví o Kubě jako o hrozbě pro Spojené státy.
„Mít zkrachovalý stát devadesát mil od našich břehů představuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států,“ uvedl Rubio.
Podle šéfa americké diplomacie, který je synem kubánských emigrantů, je Trumpova administrativa připravena otevřít s karibským ostrovem novou kapitolu vztahů. Kdy a za jakých podmínek, ale neřekl.
Náměstkyně kubánského ministra zahraničí ovšem uvedla, že „nebezpečí vojenské agrese proti Kubě“ každý den stoupá.