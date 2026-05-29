Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud


29. 5. 2026Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.

Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí rady, která podle mluvčí prezidenta Karoline Leavittové rozhodla jednomyslně jako poděkování za Trumpovu pomoc při záchraně budovy instituce. Trump, který usiluje o co nejširší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho následně zvolili do čela rady.

Ta však podle washingtonského soudce Christophera Coopera „překročila své statutární meze“. O původním pojmenování centra po prezidentu Johnu F. Kennedym rozhodl Kongres a jen on může jeho jméno změnit, doplnil soudce.

Trump obvinil soudce z politické zaujatosti

Trump ve svém příspěvku obvinil soudce Coopera z politické zaujatosti a uvedl, že rozhodnutí zablokovalo plánované uzavření Kennedyho centra kvůli rozsáhlé rekonstrukci ohrožuje bezpečnost návštěvníků, protože budova je podle něj ve špatném technickém stavu a potřebuje rozsáhlé opravy. Zároveň oznámil, že chce jednat s Kongresem o převedení odpovědnosti za provoz, údržbu a správu centra zpět na zákonodárce, protože bez možnosti provést zásadní změny podle jeho představ nemá smysl v projektu pokračovat.

Rada letos v březnu rozhodla, že centrum bude dva roky uzavřeno kvůli rekonstrukci. Podle kritiků chce Trump středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, proměnit ke svému obrazu. Trump uvedl, že chce proměnit „vyčerpané, rozbité a zchátralé centrum, které je již mnoho let ve špatném stavu, a to jak finančně, tak strukturálně, ve světovou baštu umění, hudby a zábavy“.

Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci
Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru (29. ledna 2026)

Rozhodnutí uzavřít centrum bylo dle soudce „založené na špatných informacích“

Soudce v pátek uvedl, že rozhodnutí rady uzavřít centrum bylo „založené na špatných informacích a zjevně předem dané“. Členové rady podle něho mohli odpovídajícím způsobem zvážit, zda je centrum nutné uzavřít, ale neučinili tak.

Trumpovy kroky kolem centra pobuřují osobnosti kulturní scény, nesouhlasí s nimi ani Kennedyho potomci. Návrh zákona předložený Kongresu s návrhem přejmenovat instituci na Trumpovo centrum Kennedyho neteř Maria Shriverová označila za šílený. „Vaří se mi z toho krev. Je to směšné, úzkoprsé, omezené,“ napsala na sociálních sítích. Zmínila také, že za Trumpova prezidentství přišel Bílý dům o Růžovou zahradu, kde prezident nechal odstranit trávník a položit dlažbu. „Co bude dalšího?“ položila si otázku.

Trump od té doby přistoupil k dalším rozsáhlým úpravám v Bílém domě, kde loni v říjnu nechal zbořit východní křídlo, na jehož místě chce postavit taneční sál asi pro 900 lidí.

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Louisiana schválila změnu volebních obvodů, která nahrává republikánům

Zákonodárci amerického státu Louisiana v pátek schválili přerozdělení volebních obvodů, které má v podzimních kongresových volbách pomoci republikánům prezidenta Donalda Trumpa. Změna pravidel ruší jeden ze dvou volebních obvodů s převahou černošského obyvatelstva, v nichž tradičně získávají mandát demokraté, informovala agentura AP. Úprava podle ní přichází měsíc poté, co Nejvyšší soud USA zrušil dosavadní rozdělení volebních obvodů ve státě jako nelegální úpravu na základě rasového složení.
před 3 hhodinami

Kanaďan se přiznal, že pomohl ke 14 sebevraždám. Balíčků s jedem rozeslal přes tisíc

Kanaďan obžalovaný kvůli smrti čtrnácti lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější obvinění z vražd, podotkl zpravodajský web BBC. Muž rozesílal balíčky s jedem do celého světa, podle úřadů jich poslal asi 1200 do 41 zemí, často lidem, s nimiž se seznámil na internetových diskuzních fórech věnovaných sebevraždám.
před 3 hhodinami

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Ruští vědci vyvíjejí genovou terapii zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí, oznámila minulý měsíc tamní vláda. Výzkum zahrnuje například 3D tisk orgánů nebo chov zvláštního plemene prasat. Iniciativu ruského vládce Vladimira Putina pro dlouhověkost, do které vláda investuje v přepočtu přibližně 26 miliard dolarů (přes 540 miliard korun), rozebírá v rozsáhlé analýze deník The Wall Street Journal (WSJ).
před 6 hhodinami

Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury

Povinná vojenská služba žen je jen otázkou času, protože v budoucnu nebude dostatek mužů, uvedla ředitelka Agentury pro obranné zdroje (KRA) Anu Rannaveskiová.
před 7 hhodinami

Británie obvinila Řeka z napomáhání zpravodajské službě, zřejmě íránské

Britská policie obvinila šestačtyřicetiletého řeckého státního příslušníka z napomáhání zahraniční zpravodajské službě, informovaly v pátek agentury Reuters a AFP. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o íránskou tajnou službu. Muž byl zadržen v polovině května. Úřady se nedomnívají, že by existovala hrozba pro širší veřejnost.
před 7 hhodinami

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
