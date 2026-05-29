Kanaďan se přiznal, že pomohl ke 14 sebevraždám. Balíčků s jedem rozeslal přes tisíc


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Kanaďan obžalovaný kvůli smrti čtrnácti lidí se v pátek u soudu přiznal, že jim pomohl k sebevraždám prodejem jedovatých látek. Přiznání mu zajistí nižší trest, neboť výměnou žalobci stáhli vážnější obvinění z vražd, podotkl zpravodajský web BBC. Muž rozesílal balíčky s jedem do celého světa, podle úřadů jich poslal asi 1200 do 41 zemí, často lidem, s nimiž se seznámil na internetových diskuzních fórech věnovaných sebevraždám.

K dopadení šedesátiletého Kennetha Lawa vedla spolupráce policistů z řady zemí včetně Velké Británie, Itálie či Spojených států. Podle kanadské policie provozoval množství webových stránek, kde nabízel jedovaté látky pomáhající ukončit život.

Bývalý kuchař se v pátek přiznal, že pomohl k sebevraždě 14 lidí v Kanadě, podle BBC ale britská prokuratura uvádí, že jsou jím rozesílané látky spojené se smrtí 73 osob ve Spojeném království. Britské úřady sdělily, že tamní justice se nebude případy samostatně zabývat a že je vezme v úvahu kanadský soud.

Jednou z údajných obětí otrávených látkou dodanou Lawem byl 22letý Brit Thomas Parfett, který za jed zaplatil 50 liber (v přepočtu zhruba 1400 korun). Jeho tělo bylo nalezeno v roce 2021 v hotelu v anglickém městě Sunbury-on-Thames. „Tom byl člověk, který měl opravdu radost ze života. Nacházel humor na těch nejpodivnějších místech. Často vzpomínám na jeho smích,“ řekl BBC jeho otec David. Stejně jako někteří další příbuzní obětí se snaží docílit toho, aby Law stanul před soudem i v Británii.

David Parfett hovoří o tom, že britské úřady nedokázaly ochránit život obyvatel země a že by mělo být zahájeno veřejné vyšetřování. BBC požádala o vyjádření ministerstvo vnitra, které dosud nereagovalo.

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Ruští vědci vyvíjejí genovou terapii zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí, oznámila minulý měsíc tamní vláda. Výzkum zahrnuje například 3D tisk orgánů nebo chov zvláštního plemene prasat. Iniciativu ruského vládce Vladimira Putina pro dlouhověkost, do které vláda investuje v přepočtu přibližně 26 miliard dolarů (přes 540 miliard korun), rozebírá v rozsáhlé analýze deník The Wall Street Journal (WSJ).
před 3 hhodinami

Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury

Povinná vojenská služba žen je jen otázkou času, protože v budoucnu nebude dostatek mužů, uvedla ředitelka Agentury pro obranné zdroje (KRA) Anu Rannaveskiová.
před 4 hhodinami

Británie obvinila Řeka z napomáhání zpravodajské službě, zřejmě íránské

Britská policie obvinila šestačtyřicetiletého řeckého státního příslušníka z napomáhání zahraniční zpravodajské službě, informovaly v pátek agentury Reuters a AFP. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o íránskou tajnou službu. Muž byl zadržen v polovině května. Úřady se nedomnívají, že by existovala hrozba pro širší veřejnost.
před 4 hhodinami

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
14:41Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Konflikty odhalily zranitelnost evropské sítě civilních krytů. Řada zemí se nyní inspiruje ve Finsku, které vybudovalo v podzemí rozsáhlé prostory, jež využívá jako bazény či hřiště. Helsinky už navštívili zástupci Ukrajiny, EU či států Perského zálivu. Budovat takové kryty je ale drahé a soukromí developeři se změnám mnohdy brání. Desítky miliard eur plánuje nalít do nových bunkrů Německo. V Česku stálých krytů ubývá, k dispozici jsou ale i ty improvizované.
před 5 hhodinami

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
před 6 hhodinami
