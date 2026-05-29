Dron zasáhl obytný dům v rumunském městě, podle úřadů byl ruský


29. 5. 2026Aktualizovánopřed 50 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Reuters

Dron zasáhl obytnou budovu v rumunském městě Galac poblíž hranic s Ukrajinou, uvedla na facebooku rumunská rozhlasová stanice Pro Lider FM. Bytový dům byl značně poškozen, dva lidé utrpěli lehká zranění, dodala podle agentury Reuters zpráva. Rumunské ministerstvo obrany posléze potvrdilo, že do vzdušného prostoru země vstoupil ruský dron. Podle vyjádření úřadu po nárazu do střechy obytné budovy vypukl požár.

Další dron byl nalezen poblíž obce Basešti na severozápadně Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu o rozpětí křídel asi tři metry, který nenesl výbušnou nálož, a okolnosti, za jakých na místo doletěl. Oblast nálezu byla zabezpečena, uvedla televizní stanice TVR.

Rumunsko, které je členskou zemí NATO a Evropské unie, sdílí s Ukrajinou pozemní hranici v délce 650 kilometrů. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily jeho vzdušný prostor a na rumunském území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.

V dubnu dopadly v Rumunsku zbytky dvou ruských dronů. Trosky jednoho z nich poškodily ve městě Galati na východě země elektrický sloup a přístavbu domu. Bylo to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy podobný incident způsobil škody na majetku v Rumunsku. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a rozpoutala tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Výběr redakce

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

před 6 hhodinami
Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

před 6 hhodinami
Smotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

VideoSmotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

před 7 hhodinami
V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

před 7 hhodinami
Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Praha má nový územní plán. Začne platit od září

před 8 hhodinami
AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

před 10 hhodinami
Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Dron zasáhl obytný dům v rumunském městě, podle úřadů byl ruský

Dron zasáhl obytnou budovu v rumunském městě Galac poblíž hranic s Ukrajinou, uvedla na facebooku rumunská rozhlasová stanice Pro Lider FM. Bytový dům byl značně poškozen, dva lidé utrpěli lehká zranění, dodala podle agentury Reuters zpráva. Rumunské ministerstvo obrany posléze potvrdilo, že do vzdušného prostoru země vstoupil ruský dron. Podle vyjádření úřadu po nárazu do střechy obytné budovy vypukl požár.
03:05Aktualizovánopřed 50 mminutami

Vance: USA a Írán pokročily k dohodě, ale není jisté, kdy a zda ji Trump schválí

Spojené státy a Írán dosáhly velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, ale není jisté, kdy a zda ji americký prezident Donald Trump schválí, uvedl americký viceprezident JD Vance podle tiskových agentur. Írán dosud žádnou dohodu nepotvrdil.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

I Estonsko posiluje svou obranu. Země například zabezpečuje východní hranici. Hlavně kvůli ruským provokacím, které v posledních měsících nabraly na intenzitě. Estonskou obrannou linii navštívil prezident Petr Pavel. Armáda s budováním opevnění začala loni. Region v posledních dnech čelí pravidelným provokacím. Bezpilotní letouny hned několikrát narušily vzdušný prostor nejen Estonska, ale i okolních států. „Nebudeme tolerovat narušení našeho vzdušného prostoru, stejně jako by Rusko netolerovalo, kdybychom jeho vzdušný prostor narušovali my,“ sdělil prezident.
před 6 hhodinami

Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

Soud ve Vídni poslal na 15 let do vězení jednadvacetiletého Rakušana Berana A. za plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, uvedly agentury APA a DPA. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky.
před 6 hhodinami

VideoSmotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becal'el Smotrič vydal příkaz k demolici palestinské beduínské vesnice Chán al-Ahmar na Západním břehu Jordánu. Ta leží v poušti mezi Jeruzalémem a Mrtvým mořem, na území, o které vedou Izraelci s Palestinci letitý spor. Na příkaz reagoval například ministr palestinské autonomie Muajád Šabán: „Všichni Palestinci by měli přijít do těchto ohrožených vesnic, aby je zachránili. Jedině diplomatický a mezinárodní tlak zastaví toto rozhodnutí.“ Není to poprvé, kdy Izrael plánuje demolici vesnice. Považuje její rozrůstání za skrytou snahu Palestinců zabírat novou půdu na větším ze dvou palestinských území.
před 7 hhodinami

AFP: Netanjahu rozkázal armádě, aby převzala kontrolu nad 70 procenty Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozkázal armádě, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70 procenty Pásma Gazy. Podle agentury AFP to prohlásil ve videu vysílaném v jedné z místních televizí. Izrael momentálně podle Netanjahua ovládá 60 procent tohoto palestinského území. To je více, než předpokládala dohoda o příměří z loňského října.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření

Část Evropy dál sužují mimořádně vysoké teploty. Itálie ve čtvrtek vydala nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem pro Řím a další čtyři města na severu země, zatímco Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii měření. Vlny veder v posledních dnech zasáhly také Francii, Británii či Španělsko, informovala agentura AFP.
před 10 hhodinami

EU finálně schválila sankce proti násilným židovským osadníkům a Hamásu

Členské státy EU ve čtvrtek formálně finálně potvrdily uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu Jordánu a rovněž vůči představitelům palestinského teroristického hnutí Hamás, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Uvalení sankcí odsouhlasili na aktuální schůzce v Bruselu unijní ministři průmyslu a obchodu, Česko zastupoval Karel Havlíček (ANO).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...