Dron zasáhl obytný dům v rumunském městě, podle úřadů byl ruský

Dron zasáhl obytnou budovu v rumunském městě Galac poblíž hranic s Ukrajinou, uvedla na facebooku rumunská rozhlasová stanice Pro Lider FM. Bytový dům byl značně poškozen, dva lidé utrpěli lehká zranění, dodala podle agentury Reuters zpráva. Rumunské ministerstvo obrany posléze potvrdilo, že do vzdušného prostoru země vstoupil ruský dron. Podle vyjádření úřadu po nárazu do střechy obytné budovy vypukl požár.
Další dron byl nalezen poblíž obce Basešti na severozápadně Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu o rozpětí křídel asi tři metry, který nenesl výbušnou nálož, a okolnosti, za jakých na místo doletěl. Oblast nálezu byla zabezpečena, uvedla televizní stanice TVR.
Rumunsko, které je členskou zemí NATO a Evropské unie, sdílí s Ukrajinou pozemní hranici v délce 650 kilometrů. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily jeho vzdušný prostor a na rumunském území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.
V dubnu dopadly v Rumunsku zbytky dvou ruských dronů. Trosky jednoho z nich poškodily ve městě Galati na východě země elektrický sloup a přístavbu domu. Bylo to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy podobný incident způsobil škody na majetku v Rumunsku. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a rozpoutala tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.