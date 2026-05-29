Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo.
Exploze otřásla domy v okolí a zbarvila oblohu dooranžova, vylíčila agentura AP. Záchranáři nicméně ujistili, že nehrozí žádné potenciální nebezpečí. Startovací rampa 36 na kosmodromu Cape Canaveral je dobře viditelná z pláže a internet brzy zaplavily snímky ohnivé koule.
Raketa New Glenn, pojmenovaná po Johnu Glennovi, prvním americkém astronautovi, který obletěl Zemi, poprvé odstartovala do vesmíru loni v lednu z mysu Canaveral. Letos v dubnu byla uzemněna poté, co kvůli poruše motoru vypustila satelit na nesprávné oběžné dráze. Byl to teprve třetí let rakety, kterou Blue Origin hodlá použít k vypuštění přistávacích modulů na Měsíc pro NASA, poznamenala agentura AP.
Test se konal před čtvrtým startem rakety, který se očekával v příštích týdnech. Exploze nejspíše znamená, že Blue Origin bude muset program rakety New Glenn na delší dobu pozastavit, dokud nenapraví, co se pokazilo, napsal server TechCrunch. Připomněl, že společnost plánovala letos až dvanáct startů rakety New Glenn, kterou vyvíjela deset let ve snaze konkurovat společnosti SpaceX Elona Muska.