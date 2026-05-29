Žalobce nepodá odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK, Seznam Zprávy

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Nagyové, jež s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest.

Serveru Seznam Zprávy to řekli mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala a mluvčí soudu Kateřina Eliášová.

V kauze kolem padesátimilionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic potrestal soud počátkem května Nagyovou za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Stejný trest Šaroch navrhoval v závěrečné řeči.

V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, sněmovna ho ale počátkem letošního března nevydala ke stíhání, a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. O jeho vině proto soud rozhodovat nemohl.

Odvolala se jen Nagyová

Rozsudek vypracoval soudce podle Eliášové 18. května. „V předmětné věci bylo podáno pouze jediné odvolání, a to obviněnou. Státní zástupce v zákonem stanovené lhůtě odvolání nepodal. Tato lhůta mu proto již marně uplynula,“ řekla serveru Eliášová. „Odvolání ze strany státního zástupce podáno nebylo,“ uvedl pro web Cimbala. Obhájce Nagyové Josef Bartončík podal odvolání v soudní síní hned po vynesení rozsudku.

Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají. Babiš po vynesení květnového rozsudku nad Nagyovou uvedl, že jde podle něj o odsouzení na objednávku a politický proces. Kritizoval postup Vrchního soudu v Praze, který ve svém předchozím rozhodnutí městský soud zavázal uznat oba obžalované v kauze Čapí hnízdo vinnými i přesto, že je nižší soud v minulosti dvakrát osvobodil. Obhájce Nagyové rozhodnutí vrchního soudu označil za protiústavní. Soudce městského soudu byl názorem o vině vázán, v odůvodnění rozsudku však vyjádřil o vině Nagyové pochybnosti.

V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo
Europoslankyně za ANO Jana Nagyová u soudu (4. května 2026)

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).
Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Poslanci v pátek v závěrečném kole řešili novelu zákona o podpoře bydlení. Ta zahrnuje mimo jiné přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. K hlasování o předloze se ale zákonodárci v pátek nedostali. Po 14:00 pak měli pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Schůze však byla krátce před 14:20 přerušena do středy 3. června.
VideoArmáda ocenila firmy za účast zaměstnanců ve výcviku aktivních záloh

Náčelník generálního štábu Karel Řehka ocenil ve Vyškově zástupce čtyř desítek firem, které během roku umožňují svým zaměstnancům účastnit se výcviku aktivních záloh. Mezi oceněné společnosti patří Česká národní banka nebo společnost Malfini. Vojáci zároveň předvedli ukázky výcviku.
V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
ODS chce po šéfce státní služby, aby prověřila postupy kolem dotací Agrofertu

Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka v pátek řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby resorty uvolňovaly dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
Velvyslancem v USA se stane Jakub Kulhánek. Nyní vede misi u OSN

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
Podívejte se, kde a v kolik otevírají na Noc kostelů

Už poosmnácté pozvali správci stovek kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů návštěvníky k prohlídce, koncertu, debatě či setkání. Letošní ročník nese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V mapě můžete vyhledat informace o otevírací době všech kostelů i odkazy na další podrobnosti.
