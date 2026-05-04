Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo


4. 5. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v pondělí Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.

V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jeho stíhání je však přerušené, protože ho sněmovna nevydala ke stíhání. O jeho vině tak městský soud rozhodovat nemohl.

Městský soud obžalované v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí, které padlo předtím, než Babiš znovu získal poslaneckou imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými.

Soudce Jan Šott v odůvodnění pondělního rozhodnutí zopakoval, že je městský soud názorem odvolacího soudu vázán. Řekl, že městský soud není oprávněný hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil nebo jak komplexní dokazování provedl. Podotkl, že z předchozích rozhodnutí trestního senátu je zjevné, že se závěry Vrchního soudu v Praze nesouhlasí, usnesení nadřízeného soudu však musí respektovat. „Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena,“ řekl Šott.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.

Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání
Premiér Andrej Babiš (ANO) na mimořádné schůzi sněmovny, 5. března 2026

V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.

Výběr redakce

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

05:08Aktualizovánopřed 4 mminutami
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

před 24 mminutami
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

včeraAktualizovánopřed 31 mminutami
Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

11:56Aktualizovánopřed 42 mminutami
Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

12:19Aktualizovánopřed 57 mminutami
Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Cestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

VideoCestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

před 2 hhodinami
Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května

Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná Parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
05:08Aktualizovánopřed 4 mminutami

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění.
před 24 mminutami

Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.
11:56Aktualizovánopřed 42 mminutami

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v pondělí Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
12:19Aktualizovánopřed 57 mminutami

VideoCestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

Cestovní kanceláře mohou za dodržení zákonných podmínek navýšit cenu již zakoupeného zájezdu. „Pokud cestovní kancelář splní veškeré podmínky a zvýšení je menší než osm procent, tak je zákazník povinen to navýšení akceptovat. Pokud by se jednalo o navýšení vyšší než těch osm procent, tak je to na zákazníkovi,“ vysvětluje ve Studiu 6 vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest Lenka Zdráhalová. V rozhovoru se Zuzanou Smieškovou rozebírá i to, co musí cestovní kanceláře splnit, aby mohly cenu dodatečně navýšit, jak má postupovat zákazník, který chce kvůli zdražení odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze, či jaké jsou aspekty kupování zájezdů s předstihem, nebo naopak na poslední chvíli.
před 2 hhodinami

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
06:27Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoRusko nechce obsadit Evropu, věří Ševčík. Havel varuje před podceněním

Hlavním tématem Duelu ČT24 byly plánované výdaje vlády Andreje Babiše (ANO) na obranu a naplnění závazku NATO. „Premiér si asi těch dvacet miliard na výdaje na obranu půjčí, aby naplnil závazek NATO. Musel by tedy zvýšit schodek státního rozpočtu,“ řekl poslanec Miroslav Ševčík (za SPD). „Pokud jde o výdaje na obranu, tak je možné se v nějaké míře rozumně zadlužit. Je mylná představa, že agresorovi předám zemi, která je rozpočtově v pořádku. Raději budu mít zemi zadluženou, ale bezpečnou a suverénní,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Hosté se střetli ohledně vojenských motivací Ruska vůči Evropě. Podle Ševčíka je směšné si myslet, že by Rusko chtělo okupovat Evropu, když má problém obsadit území na Ukrajině. „Rusko se netají tím, že má zájem o sféru vlivu ve střední Evropě. Je mimořádně nebezpečné podceňovat agresora,“ varoval Havel. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 4 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců, vznikající levicovou stranu expremiéra Vladimíra Špidly a trest pro psychiatra Jana Cimického. Pozvání přijali bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, psychiatrička Džamila Stehlíková, novinářka Marie Bastlová a youtuber Jan Špaček. Diskusi moderovala Klára Radilová.
před 4 hhodinami
Načítání...