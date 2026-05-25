Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz


25. 5. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.

Server Novinky.cz napsal, že podle jeho informací zadrželi Ilariona policisté ve středočeské Unhošti. „Mohu potvrdit, že Národní protidrogová centrála (NCP) na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na převoz omamných a psychotropních látek, iniciovala opatření ve vztahu k vozidlu ve Středočeském kraji. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení (které také vede KŘP Středočeského kraje) nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla,“ sdělila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.

Podle Richterové pokračují běžné úkony trestního řízení, jako jsou výslechy, další informace policie poskytne zřejmě až v úterý. Co bylo obsahem nalezených sáčků, určí odborná expertiza.

Žalobce z kladenského státního zastupitelství Petr Dluhoš webu Novinky.cz řekl, že zadrženi byli dva lidé, které nyní policie vyslýchá.

Ruské pravoslaví ve Varech využívaly tajné služby, tvrdí BIS
Reportéři, pravoslavná církev

Působení v Karlových Varech

Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 klíčovou funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů Moskevského patriarchátu a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla. Po rezignaci působil v Maďarsku a v roce 2024 se přesunul do Karlových Varů. Stalo se tak po zveřejnění obvinění ze sexuálního obtěžování a o jeho životě v luxusu.

Prohlášení na Ilarionově telegramovém účtu uvádí, že policisté v neděli zastavili auto s ruským duchovním po odjezdu od kostela Petra a Pavla v Karlových Varech.

Duchovní k nálezu uvedl, že „nemá a nikdy neměl žádný vztah k nelegálnímu obchodu s omamnými látkami“. Událost považuje za provokaci, jíž podle něj předcházel dlouhodobý tlak na pravoslavnou komunitu v Karlových Varech i metropolitu samotného s cílem, aby opustil místo svého působení.

Mluvčí ruského vládce Vladimira Putina Dmitrij Peskov tvrdí, že Kreml nemá informace o zadržení Ilariona. „Ne, o tom nic nevíme,“ sdělil v komentáři k tomu, že se na telegramovém účtu duchovního objevila zpráva o jeho zadržení v Česku.

Kontakty vedení české pravoslavné církve s proruskými duchovními pobuřují věřící
Pravoslavní duchovní

Výběr redakce

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

13:22Aktualizovánopřed 5 mminutami
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

15:21Aktualizovánopřed 16 mminutami
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

11:11Aktualizovánopřed 18 mminutami
Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

05:31Aktualizovánopřed 24 mminutami
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

14:05Aktualizovánopřed 26 mminutami
Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

14:08Aktualizovánopřed 42 mminutami
ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

11:38Aktualizovánopřed 43 mminutami
Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
15:21Aktualizovánopřed 16 mminutami

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
11:11Aktualizovánopřed 18 mminutami

Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců sněmovně. K dočasné ochraně bylo minulý týden v Česku registrováno přes 386 tisíc lidí, přičemž dávky pobíralo v březnu zhruba devadesát tisíc osob. K prodeji pardubické společnosti Explosia premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že zájem o nákup by měly tři české firmy. Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah. Dalším tématem jednání vlády byla také regulace cen pohonných hmot – ta bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) pokračovat i v červnu.
05:31Aktualizovánopřed 24 mminutami

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun.
14:05Aktualizovánopřed 26 mminutami

Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Detektivové rozšířili trestní stíhání u jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Nově je stíhaný také za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Informoval o tom vrchní státní zástupce Radim Dragoun. V případu jsou obviněni čtyři lidé.
14:08Aktualizovánopřed 42 mminutami

ERÚ uvolní blokovaný příkon, slibuje si miliardové úspory

Energetický regulační úřad (ERÚ) od příštího roku upraví tarifní strukturu na hladině vysokého napětí (VN) i velmi vysokého napětí (VVN). Změny mají v sítích uvolnit až 3300 megawattů (MW) příkonu, což je patnáct procent kapacity soustav. Úřad si od úprav slibuje omezení zbytečných investic, což by v budoucnu mohlo snížit výdaje na regulované platby až o tři miliardy korun ročně. Průmyslové svazy změny tarifů ERÚ uvítaly.
11:38Aktualizovánopřed 43 mminutami

Katastrof způsobených počasím v Česku přibývá, díky vědě ale ubývá tragédií

Jsou moderní katastrofy v Česku horší než ty v minulosti? Unikátní studie vědců z Akademie věd, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy zkoumala třináct největších tragédií souvisejících s počasím v českých zemích od roku 1851 do současnosti. Prokazuje, že navzdory stále častějším extrémům umírá v souvislosti s počasím díky lepším předpovědím a výstražným systémům méně lidí než v nedávné historii. Přesto je však třeba se mít nadále na pozoru především před přívalovými povodněmi.
před 46 mminutami

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent, který se narodil v Irsku. Po jmenování papežem Lvem XIV. jeho jméno v poledne oznámilo tiskové středisko Vatikánu, sdělila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. Nugent dosud působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Titulárním arcibiskupem je v irském Domnach Sechnaill, což je město v diecézi Meath.
12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...