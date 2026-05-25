Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
Server Novinky.cz napsal, že podle jeho informací zadrželi Ilariona policisté ve středočeské Unhošti. „Mohu potvrdit, že Národní protidrogová centrála (NCP) na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na převoz omamných a psychotropních látek, iniciovala opatření ve vztahu k vozidlu ve Středočeském kraji. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení (které také vede KŘP Středočeského kraje) nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla,“ sdělila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.
Podle Richterové pokračují běžné úkony trestního řízení, jako jsou výslechy, další informace policie poskytne zřejmě až v úterý. Co bylo obsahem nalezených sáčků, určí odborná expertiza.
Žalobce z kladenského státního zastupitelství Petr Dluhoš webu Novinky.cz řekl, že zadrženi byli dva lidé, které nyní policie vyslýchá.
Působení v Karlových Varech
Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 klíčovou funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů Moskevského patriarchátu a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla. Po rezignaci působil v Maďarsku a v roce 2024 se přesunul do Karlových Varů. Stalo se tak po zveřejnění obvinění ze sexuálního obtěžování a o jeho životě v luxusu.
Prohlášení na Ilarionově telegramovém účtu uvádí, že policisté v neděli zastavili auto s ruským duchovním po odjezdu od kostela Petra a Pavla v Karlových Varech.
Duchovní k nálezu uvedl, že „nemá a nikdy neměl žádný vztah k nelegálnímu obchodu s omamnými látkami“. Událost považuje za provokaci, jíž podle něj předcházel dlouhodobý tlak na pravoslavnou komunitu v Karlových Varech i metropolitu samotného s cílem, aby opustil místo svého působení.
Mluvčí ruského vládce Vladimira Putina Dmitrij Peskov tvrdí, že Kreml nemá informace o zadržení Ilariona. „Ne, o tom nic nevíme,“ sdělil v komentáři k tomu, že se na telegramovém účtu duchovního objevila zpráva o jeho zadržení v Česku.