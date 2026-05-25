SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejmenší slovenská vládní strana SNS žádá odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterého do této funkce navrhla po parlamentních volbách z roku 2023. Předseda SNS Andrej Danko v pondělí po schůzce s premiérem Robertem Ficem (Smer) řekl, že návrh je definitivní. Fico jednání s Dankem zatím nekomentoval.

„Náš postoj je obhajovat zájmy Slovenské národní strany, ale nerozbít vládu,“ uvedl Danko. Dodal, že vzniklou situaci chce vyřešit tento týden a že oficiální návrh na odvolání Taraby strana předloží v úterý. Neřekl, kdo by ho mohl ve vládě nahradit.

SNS se dříve dostala do sporu s Tarabou, jenž není členem této strany. Důvodem byl ministrův návrh na nové přerozdělení území Vysokých Tater z hlediska jeho ochrany.

Fico, který má z ústavy pravomoc předkládat hlavě státu návrh na jmenování a odvolání členů svého kabinetu, ještě minulý týden ministra životního prostředí obhajoval. Poukázal také na potřebu udržení vládní většiny ve sněmovně; nyní má tříčlenná vládní koalice ve 150členné sněmovně jistých 78 hlasů, tedy většinu tří hlasů.

Taraba by se po případném odvolání z funkce ministra mohl vrátit do parlamentu jako poslanec, neboť Slovensko uplatňuje takzvaný klouzavý mandát. To znamená, že za zákonodárce, kteří byli jmenováni členem vlády, nastupují do sněmovny náhradníci. Pokud ministři skončí v kabinetu, náhradníci jim musí uvolnit poslanecké křeslo, aby se mohli do parlamentu vrátit.

Slovenská média už dříve uvedla, že SNS doplácí na to, že z deseti zvolených poslanců za tuto stranu v posledních volbách byl členem SNS pouze Danko. Stejně jako Taraba členkou SNS není ani například nynější ministryně kultury Martina Šimkovičová, kterou do vládní funkce rovněž navrhla Dankova strana. Ta se loni ve prospěch Ficovy strany Směr – sociální demokracie vzdala ministerstva cestovního ruchu a sportu. Do jeho čela byl pak jmenován Rudolf Huliak, který ještě předloni spolu s dvěma kolegy vystoupil z poslaneckého klubu SNS.

Novým apoštolským nunciem v Česku se stal arcibiskup Eugene Martin Nugent

Koalice navrhla rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

„Zpomalte.“ Papež zveřejnil encykliku o AI

Papež Lev XIV. ve svém prvním významném dokumentu vyzval vlády, aby zpomalily vývoj systémů umělé inteligence, a varoval, že tyto systémy šíří dezinformace, upřednostňují konflikty a hrozí, že svět zavedou na cestu nekonečné války.
před 36 mminutami

Nejmenší slovenská vládní strana SNS žádá odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterého do této funkce navrhla po parlamentních volbách z roku 2023. Předseda SNS Andrej Danko v pondělí po schůzce s premiérem Robertem Ficem (Smer) řekl, že návrh je definitivní. Fico jednání s Dankem zatím nekomentoval.
Na Filipínách po zřícení rozestavěného domu zemřeli čtyři lidé

Čtyři lidé zemřeli a dalších sedmnáct se pohřešuje ve filipínském městě Angeles poté, co se tam v neděli zřítila rozestavěná devítipatrová budova. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na záchranáře. Podle úřadů jsou mezi mrtvými a zasypanými hlavně stavební dělníci. Záchranáři z trosek vyprostili blíže neurčený počet lehce zraněných lidí, další se z nich dokázali dostat sami.
před 2 hhodinami

Kdo ovládne data, vyhraje válku, říká k dronům šéf štábu letectva NATO

Hrozby v oblasti vzdušných sil se vyvíjí rychleji než dosud a nejzávažnější je otázka dronů, řekl v rozhovoru pro Českou televizi náčelník štábu Spojeneckého leteckého velitelství NATO Frank Gräfe, který působí na letecké základně Ramstein v Německu. Podle něj je k vybudování efektivní obrany vůči dronům klíčové zpracování dat a správné využití komplexních i levně dostupných prostředků. V rozhovoru mluvil také o obraně vzdušného prostoru v Pobaltí a dotkl se i pracovních vztahů s Američany.
před 2 hhodinami

Volby na Kypru vyhrála pravice před komunisty. Posílili nacionalisté i nováčci

V nedělních parlamentních volbách na Kypru zvítězila pravice před komunisty, oslabili centristé podporující prezidenta a posílila krajní pravice. Do parlamentu se dostali i nováčci hlásající boj proti korupci a influencer, vyplývá z výsledků, které podle analytiků změní politickou scénu na ostrově. K volbám v neděli přišlo něco málo přes půl milionu Kypřanů a volili 56 zákonodárců. Volby byly považovány za lakmusový papírek trendů před prezidentskými volbami za dva roky, píše Reuters.
01:04Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Telegraph: Evropské země odmítají pomoc Ukrajině podle požadavku Rutteho

Velké evropské země včetně Francie či Británie odmítají poskytovat Ukrajině 0,25 procenta svého HDP na vojenskou pomoc, jak minulý týden navrhl generální tajemník NATO Mark Rutte na jednání ministrů zahraničí aliančních zemí ve Švédsku. Informoval o tom v neděli britský deník The Daily Telegraph.
04:13Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Volný Hormuz, konec americké blokády. USA a Írán prý míří k dohodě

Spojené státy a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších šedesát dní. S odvoláním na amerického představitele to píše server Aixos. Předběžná dohoda by měla umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezeně vyvážet ropu. Jednání o jaderném programu by pokračovala. Dohoda podle íránské agentury Tasním zahrnuje ukončení války na všech frontách, včetně Libanonu.
23. 5. 2026Aktualizovánopřed 20 hhodinami

„Šokující ruský raketový teror,“ zní z Evropy po masivním úderu na Kyjev

Ukrajinské hlavní město Kyjev zažilo v noci největší ruský vzdušný útok za nejméně rok. Úřady hovoří o čtyřech obětech, sto lidí napříč zemí utrpělo zranění. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové vyslali 600 dronů a 90 raket včetně hypersonické střely středního doletu Orešnik, jež zasáhla město Bila Cerkva. Kyjevský starosta Vitalij Klyčko uvedl, že údery způsobily požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovaly vchod do krytu. Některé evropské státy ruské údery ostře odsoudily. Ukrajina v noci útočila na vojenské objekty v Rusku.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
