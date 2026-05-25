SNS žádá odvolání jí navrženého ministra Taraby

Nejmenší slovenská vládní strana SNS žádá odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, kterého do této funkce navrhla po parlamentních volbách z roku 2023. Předseda SNS Andrej Danko v pondělí po schůzce s premiérem Robertem Ficem (Smer) řekl, že návrh je definitivní. Fico jednání s Dankem zatím nekomentoval.
„Náš postoj je obhajovat zájmy Slovenské národní strany, ale nerozbít vládu,“ uvedl Danko. Dodal, že vzniklou situaci chce vyřešit tento týden a že oficiální návrh na odvolání Taraby strana předloží v úterý. Neřekl, kdo by ho mohl ve vládě nahradit.
SNS se dříve dostala do sporu s Tarabou, jenž není členem této strany. Důvodem byl ministrův návrh na nové přerozdělení území Vysokých Tater z hlediska jeho ochrany.
Fico, který má z ústavy pravomoc předkládat hlavě státu návrh na jmenování a odvolání členů svého kabinetu, ještě minulý týden ministra životního prostředí obhajoval. Poukázal také na potřebu udržení vládní většiny ve sněmovně; nyní má tříčlenná vládní koalice ve 150členné sněmovně jistých 78 hlasů, tedy většinu tří hlasů.
Taraba by se po případném odvolání z funkce ministra mohl vrátit do parlamentu jako poslanec, neboť Slovensko uplatňuje takzvaný klouzavý mandát. To znamená, že za zákonodárce, kteří byli jmenováni členem vlády, nastupují do sněmovny náhradníci. Pokud ministři skončí v kabinetu, náhradníci jim musí uvolnit poslanecké křeslo, aby se mohli do parlamentu vrátit.
Slovenská média už dříve uvedla, že SNS doplácí na to, že z deseti zvolených poslanců za tuto stranu v posledních volbách byl členem SNS pouze Danko. Stejně jako Taraba členkou SNS není ani například nynější ministryně kultury Martina Šimkovičová, kterou do vládní funkce rovněž navrhla Dankova strana. Ta se loni ve prospěch Ficovy strany Směr – sociální demokracie vzdala ministerstva cestovního ruchu a sportu. Do jeho čela byl pak jmenován Rudolf Huliak, který ještě předloni spolu s dvěma kolegy vystoupil z poslaneckého klubu SNS.